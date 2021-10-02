На серії спокусливих кадрів, які з'явилися на сторінці Люсії Яворчекової, вона знялася у накидці в сіточку. Особливої пікантності образу красуні додає той факт, що перед камерою вона позувала узагалі без спідньої білизни, прикриваючи оголені груди.

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Пікантні світлини шалено сподобалися підписникам Люсії Яворчекової. Про це свідчить майже 70 тисяч лайків, а також безліч коментарів, які залишили під її постом:

"Неймовірна";

"Справжня богиня";

"Фантастична краса";

"Ти моя улюблена королева";

"Розкішна й елегантна, Люсіє";

"Фантастичні фото";

"Красива та сексуальна";

"Надзвичайно приголомшлива леді";

"Твій стиль заворожує".



Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової



Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової

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