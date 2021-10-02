На серії спокусливих кадрів, які з'явилися на сторінці Люсії Яворчекової, вона знялася у накидці в сіточку. Особливої пікантності образу красуні додає той факт, що перед камерою вона позувала узагалі без спідньої білизни, прикриваючи оголені груди.

Варте уваги BAROMETER Show: бренд Nemiroff розповів, як подарувати гостям закладів гастрономічне задоволення

Пікантні світлини шалено сподобалися підписникам Люсії Яворчекової. Про це свідчить майже 70 тисяч лайків, а також безліч коментарів, які залишили під її постом:

  • "Неймовірна";
  • "Справжня богиня";
  • "Фантастична краса";
  • "Ти моя улюблена королева";
  • "Розкішна й елегантна, Люсіє";
  • "Фантастичні фото";
  • "Красива та сексуальна";
  • "Надзвичайно приголомшлива леді";
  • "Твій стиль заворожує".

Люсія Яворчекова знялася без спідньої білизни
Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової

Люсія Яворчекова знялася без білизни
Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової

Насолоджуйся "А дівчинка дозріла": Мішель Андраде оголила груди для Playboy

Нам теж шалено подобається Люсія Яворчекова. Тож ми рекомендуємо підписатися на фітнес-модель. Ти ж не хочеш пропустити свіженькі гарячі фото красуні?