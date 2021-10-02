На серії спокусливих кадрів, які з'явилися на сторінці Люсії Яворчекової, вона знялася у накидці в сіточку. Особливої пікантності образу красуні додає той факт, що перед камерою вона позувала узагалі без спідньої білизни, прикриваючи оголені груди.
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Пікантні світлини шалено сподобалися підписникам Люсії Яворчекової. Про це свідчить майже 70 тисяч лайків, а також безліч коментарів, які залишили під її постом:
- "Неймовірна";
- "Справжня богиня";
- "Фантастична краса";
- "Ти моя улюблена королева";
- "Розкішна й елегантна, Люсіє";
- "Фантастичні фото";
- "Красива та сексуальна";
- "Надзвичайно приголомшлива леді";
- "Твій стиль заворожує".
Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової
Люсія Яворчекова знялася в еротичному образі без білизни / Фото з інстаграму Яворчекової
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