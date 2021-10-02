На серии соблазнительных кадров, которые появились на странице Люсии Яворчековой, она снялась в накидке в сеточку. Особую пикантность образу красавицы придает тот факт, что перед камерой она позировала вообще без нижнего белья, прикрывая обнаженную грудь.

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Пикантные фотографии безумно понравились подписчикам Люсии Яворчековой. Об этом свидетельствует почти 70 тысяч лайков, а также множество комментариев, которые оставили под ее постом:

  • "Невероятная";
  • "Настоящая богиня";
  • "Фантастическая красота";
  • "Ты моя любимая королева";
  • "Роскошная и элегантная, Люси";
  • "Фантастические фото";
  • "Красивая и сексуальная";
  • "Чрезвычайно потрясающая леди";
  • "Твой стиль завораживает".

Люсия Яворчекова снялась без нижнего белья
Люсия Яворчекова снялась в эротическом образе без белья / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась без белья
Люсия Яворчекова снялась в эротическом образе без белья / Фото с инстаграма Яворчековой

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