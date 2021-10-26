На гарячому фото, яке виклала Люсія Яворчекова в інстаграмі, вона позує у білизні на ліжку. Додає певної пікантності той факт, що на світлині у фітнес-моделі зв'язані руки. Така собі спокуслива форма БДСМ.

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"Вона була м'якою, наче ангел, але вона могла любити з люттю демона", – написала вона під публікацією.

Не дивно, що прихильникам Люсії Яворчекової шалено сподобалася світлина. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Надзвичайно спекотна";

"Ти, як завжди, дивовижна";

"Вона – ангел во плоті, але в ліжку – дияволиця";

"Ти – дівчина з моїх мрій";

"І як тепер заснути після цього всього?";

"Люсіє, не зупиняйся, дівчинко";

"50 відтінків спокуси".



Люсія Яворчекова приміряла еротичну білизну / Фото з інстаграму Яворчекової

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Люсія Яворчекова – надзвичайно спокуслива красуня. Тож ми максимально закликаємо підписатися на фітнес-модель. Гарантуємо, тобі сподобаються світлини, які вона регулярно викладає у мережі!