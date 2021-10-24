На фото, яким Марселла Несполо поділилася зі своїми підписниками, красуня позує в яскравому купальнику. Ефектний кадр вона зробила під час морського відпочинку в Італії.
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"Мені не вистачає двох речей: моря і сонця", – написала вона під публікацією.
Не дивно, що прихильники Марселли Несполо буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти сексуальна";
- "Фантастична жінка";
- "Марселла, ти прекрасна";
- "Ти надзвичайно красива та чуттєва";
- "Тепер я знаю, що ангели дійсно існують";
- "Струнка та надзвичайно гаряча";
- "Твоя фігура вражає".
Марселла Несполо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Несполо
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Марселла Несполо – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож ми закликаємо це зробити. Ти ж не хочеш пропустити гарячі фото красуні, які вона регулярно викладає в мережі. Гарантуємо, тобі сподобається!