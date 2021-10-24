На фото, которым Марселла Несполо поделилась со своими подписчиками, красавица позирует в ярком купальнике. Эффектный кадр она сделала во время морского отдыха в Италии.

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"Мне не хватает двух вещей: моря и солнца", – написала она под публикацией.

Неудивительно, что поклонники Марселлы Несполо буквально засыпали ее лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая же ты сексуальна";
  • "Фантастическая женщина";
  • "Марселла, ты прекрасна";
  • "Ты очень красивая и чувственная";
  • "Теперь я знаю, что ангелы действительно существуют";
  • "Стройная и очень горячая";
  • "Твоя фигура впечатляет".

Марселла Несполи снялась в горячем купальнике
Марселла Несполо снялась в соблазнительном купальнике / Фото с инстаграма Несполо

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Марселла Несполо – одна из тех красавиц, за которыми очень приятно следить в инстаграме. Поэтому мы призываем это сделать. Ты же не хочешь пропустить горячие фото красавицы, которые она регулярно выкладывает в сети. Гарантируем, тебе понравится!