На світлинах, які шалено припали до душі підписникам Жозефіни Форсберг, вона позує у відвертому купальнику, а також порваних джинсах. Що стосується купальника, то він привертає максимум уваги, адже кожен може помилуватися бюстом красуні.

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"Вересень здається новим серпнем", – написала вона під публікацією.

Підписникам Жозефіни Форсберг шалено сподобалися фотографії. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Люблю твою атмосферу";

"У тебе надзвичайний вигляд";

"Мені подобається твій стиль";

"Красива дівчина";

"Дуже гаряча";

"Сексуальна краля";

"Дівчина з моєї мрії";

"Круті фото";

"Така спокуслива та чуттєва".



Жозефіна Форсберг показала груди у сміливому образі / Фото з інстаграму Форсберг



Жозефіна Форсберг показала груди у сміливому образі / Фото з інстаграму Форсберг

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Слідкувати за Жозефіною Форсберг в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на шведську модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!