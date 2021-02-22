Краще пізно ніж ніколи. Напередодні 55-о Суперкубку у США глядачам показали захоплюючий трейлер "Форсажу 9: Нестримна сага". У ньому ми побачили улюблених персонажів, божевільні трюки та змогли насолодитися шаленою швидкістю. Але найбільше уваги прикував 4-секундний трюк. Men 24 розповість, як його знімали!

Режисер Джастін Лін виклав на своєму твіттері короткий ролик, у якому глядачі можуть побачити внутрішню кухню зйомок. Нам показали, як знімалася сцена з божевільним трюком. Задля 4 секунд у фільмі величезна команда працювала протягом 8 місяців. Це щось з чимось!

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3 машини знищені. Робота від понад сотні найвідданіших і талановитих людей. Найкраща робота у світі,

– зауважив Лін.

У трейлері "Форсаж 9" Він Дізель виконує приголомшливий трюк, під час якого він проїжджає боком на машині, щоб заїхати у вантажівку з Летті (Мішель Родрігес). Виглядає ця сцена надзвичайно круто. Але ще крутіше розуміти, що її зняли, а не "намалювали" за допомогою комп'ютерної графіки. Хоча, звичайно ж, без неї теж не обійшлося. І ми можемо мільярд разів розповідати, але краще все побачити на власні очі:

One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE — Justin Lin (@justinlin) February 7, 2021

А тепер пропонуємо глянути трейлер нової частини франшизи. Якщо нічого не зміниться, то наприкінці весни ми зможемо побачити "Форсаж 9" на великих екранах.

Дивися трейлер фільму "Форсаж 9: Нестримна сага" – відео:

Сюжет "Форсаж 9: Нестримна сага"

Домінік Торетто веде спокійне життя. Летті виховує маленького сина Браяна. Але всі вони знають, що небезпека завжди таїться за їхнім мирним горизонтом. Цього разу загроза змусить Домініка протистояти гріхам свого минулого, якщо він збирається врятувати тих, кого любить найбільше.

Його команда об'єднується, щоб зупинити приголомшливу змову, очолювану найдосвідченішим убивцею та найпрофесійнішим водієм, з яким вони коли-небудь стикалися: людиною, яка також є покинутим братом Домініка, Якобом.

В Україні "Форсаж 9: Нестримна сага" вийде на великі екрани 27 травня 2021 року. Тож не проґав довгоочікувану прем'єру!

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