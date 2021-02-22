Лучше поздно чем никогда. Накануне 55-о Суперкубка в США зрителям показали захватывающий трейлер "Форсажа 9: Быстрая сага". В нем мы увидели любимых персонажей, сумасшедшие трюки и смогли насладиться бешеной скоростью. Но больше всего внимания приковал 4-секундный трюк. Men 24 расскажет, как его снимали!

Режиссер Джастин Лин выложил на своем твиттере короткий ролик, в котором зрители могут увидеть внутреннюю кухню съемок. Нам показали, как снималась сцена с сумасшедшим трюком. Для 4 секунд в фильме огромная команда работала в течение 8 месяцев. Это что-то с чем-то!

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3 машины уничтожены. Работа от более сотни самых преданных и талантливых людей. Лучшая работа в мире,

– отметил Лин.

В трейлере "Форсаж 9" Вин Дизель выполняет потрясающий трюк, во время которого он проезжает боком на машине, чтобы заехать в грузовик с Летти (Мишель Родригес). Выглядит эта сцена очень круто. Но еще круче понимать, что ее сняли, а не "нарисовали" с помощью компьютерной графики. Хотя, конечно же, без нее тоже не обошлось. И мы можем миллиард раз рассказывать, но лучше все увидеть собственными глазами:

Один 4-секундный выстрел в # F9 . 8 месяцев подготовки. 4 дня изготовления. Уничтожено 3 машины. Работают более сотни самых преданных своему делу и талантливых сотрудников. Лучшая работа в мире! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE - Джастин Лин (@justinlin) 7 февраля 2021 г.

А теперь предлагаем взглянуть трейлер новой части франшизы. Если ничего не изменится, то в конце весны мы сможем увидеть "Форсаж 9" на больших экранах.

Смотри трейлер фильма "Форсаж 9: Б ы страя сага" – видео:

Сюжет "Форсаж 9: Б ыстрая сага"

Доминик Торетто ведет спокойную жизнь. Летти воспитывает маленького сына Брайана. Но все они знают, что опасность всегда таится за их мирным горизонтом. На этот раз угроза заставит Доминика противостоять грехам своего прошлого, если он собирается спасти тех, кого любит больше всего.

Его команда объединяется, чтобы остановить потрясающий заговор, возглавляемый сам ым опытным убийцей и самым профессиональным водителем, с которым они когда-нибудь сталкивались: человеком, который также является брошенным братом Доминика, Якобом.

В Украине "Форсаж 9: Б ыстрая сага" выйдет на большие экраны 27 мая 2021 года. Поэтому не упусти долгожданную премьеру!