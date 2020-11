Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що "Форсаж" – одна з найуспішніших франшиз. Воно й не дивно, адже серія фільмів поєднує у собі все те, що обожнюють чоловіки: круті автомобілі, красивих дівчат, історії про міцну дружбу та стосунки. Вихід нової стрічки відклали, але є і плюс: є час переглянути всі фільми знову. І на це надихнуть найкращі моменти з "Форсажу", які запам'яталися кожному!

До твоєї уваги на Men 24 добірка найкращих моментів з фільмів "Форсаж", які сподобалися кожному глядачеві та закарбувалися у пам'яті.

1. Перші вуличні перегони Браяна ("Форсаж", 2001 рік)

На нашу думку, це – ностальгія в найкращому її вигляді!

"Коли фільм "Форсаж" був присвячений винятково вуличним гонкам", – один з найпоширеніших коментарів на ютубі.

Ця сцена змушує сумувати нас за рубежем століть. Тож немає нічого дивного, що саме цей фільм буквально перевернув наш світ з ніг на голову. Пригадуєш момент, коли Браян О'Коннер (Пол Вокер) та Домінік Торето розкручують балони з нітро, аби "взути" суперника? Графіка, звичайно ж, кепськувата. Але це можна пробачити. Все ж 2001 рік на дворі був. З усім тим, дрижаки пробирають й досі.

2. Стрибок з моста ("Подвійний форсаж", 2003 рік)

Ми не знаємо, чи застав ти ці часи, коли гіфку з цим стрибком хлопці пересилали один одному по інфрачервоному порту на телефон. Воно й не дивно, адже це класика. А ще на самому початку ролика ти побачиш Фернандо Сукре, одного з улюбленців глядачів у серіалі "Втеча з в'язниці".

Перша частина "Форсажу" була настільки популярна, що у творців не виникло сумнівів, що сиквел потрібен. І він повністю виправдав очікування. А стрибок через міст змушує кожного триматися за крісло, поки не переконається, що О'Коннеру таки вдасться приземлитися на колеса.

3. Повернення Домініка ("Потрійний форсаж: Токійський дрифт", 2009 рік)

Кожен із нас думав, що у стрічці 2009 року ми знову не побачимо Віна Дизеля. Це вже було у "Подвійному форсажі", де героя Домініка Торето так і не показали. І тут дивина. Наприкінці фільмі з'являється улюбленець мільйонів. Саме з ним боротиметься Шон Босвелл (його грає Лукас Блек).

Чого тільки вартий цей діалог:

– Крута тачка!

– Я виграв її у мого друга Хана два роки тому.

– Я не знав, що Хан був в Америці.

– Він був, коли катався зі мною!

4. Падіння з літака ("Форсаж 7", 2015 рік)

Це справжнє божевілля, від якого пробирає до кісток. Ну кому б спало на думку скинути свій автомобіль з літака. А зробити це з собою у салоні? Таке можна побачити лише у "Форсажі". Тут нарешті і графіка реалістична, і емоції зашкалюють, коли закрадається думка, що парашут може не розкритися.

5. Остання поїздка ("Форсаж 7", 2015 рік)

Якщо ти не черствий, як позаторішній батон, то ця сцена повинна викликати у тебе дрижаки та сльози. Воно й не дивно, адже це остання сцена, в якій зіграв Пол Вокер. Актор загинув у 2013 році унаслідок автокатастрофи. На той момент зйомки "Форсажу 7" йшли повним ходом.

Тож дуже символічно, що у фінальній сцені ми бачимо Пола та Віна Дизеля, а на задньому фоні грає "See You Again" (пісня, яку присвятили Вокеру). Це, мабуть, найсильніша сцена з "Форсажу", яку нам показували творці франшизи. У ній Браян О'Коннер запитує Доніміка: "Ти думав, що зможеш піти, не попрощавшись?".

Ми наполегливо рекомендуємо переглянути усі частини "Форсажу". Ти якраз встигнеш це зробити до того, як на великі екрани вийде 9 частина фільму!

