Роб Гронковски, игрок команды Tampa Bay Buccaneers, на днях установил новый мировой рекорд Гиннеса. Для него он поймал футбольный мяч, сброшенный с безумной высоты с вертолета. Смотри видео сумасшедшего рекорда!

Во время посещения своей альма-матер, Университета Аризоны, на весеннем матче футбольной команды, звезда НФЛ вошел в историю. Он поймал футбольный мяч, сброшенный с вертолета с высоты 182 метров.

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Надев свою старую командную майку на стадионе Аризоны, Гронковски в течение первых двух попыток не сумел поймать мяч. Но третья попытка оказалась триумфальной. Поэтому под восторженные аплодисменты команды (и его коллеги, почетного тренера весенних игр, бывшего защитника Теди Бруски) спортсмену удалось побить рекорд. Это потрясающий подвиг, какого фанаты ожидали от игрока, чьё спортивное мастерство омрачается только его личностью и любовью к крутым трюкам.

Каждый раз, когда вы выходите на поле, вы должны поднимать планку на новый уровень. И я только что поднял планку до нового уровня,

– сказал Гронковски нынешней футбольной команде Университета Аризоны.

Смотри, как Роб Гронковски побил новый мировой рекорд:

Заметим, что это не первое историческое достижение Гронковски. Еще в 2011 году он обеспечил рекорд по количеству приемов приземлений в тайт-энде НФЛ за сезон (17 раз). Не говоря уже о том, что на его счету 4 победы в Суперкубке и 5 побед в Pro Bowl. А еще он круто выступил в роли Белого тигра в шоу "Певцы в масках".