Галактична дзига і темна матерія: найцікавіше про розміри та структуру Чумацького Шляху

Ми вже згадували про початок дослідження Чумацького Шляху, потім про серце і руки нашої галактики. Але це ще не все найцікавіше.

Як рухається галактика? За який час обертається навколо центру? Скільки важить? Розповідаємо.

Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Куди летимо: галактична дзига

Щодо позицій рукавів (якщо пригадаєш, про них ми згадували раніше) у вчених тривають дискусії, бо:

Диск галактики не плоский, а деформований.

А ще й рухається як хитка дзига.

Коливання цієї дзиги – фактично, гігантська хвиля – обертається навколо галактичного центру за 600 – 700 мільйонів років. Зірки ж у диску, що цікаво, обертаються швидше.

Для порівняння, наше Сонце облітає центр Чумацького Шляху за 230 мільйонів років .

. Тож астрономи навіть припустили, що ця хвиля – не "рідна", а наслідок давнього зіткнення з іншою галактикою.



Структура Чумацького Шляху, якщо "глянути" зверху галактичного диска / Фото NASA

За межею: таємнича темрява

За краєм диска Чумацький Шлях ще не закінчується. Навколо нього є:

Кульові скупчення та колекції стародавніх зірок.

А ще приблизно 50 карликових галактик.

Усе це оточує сферичний ореол пилу й газу, який, уяви собі, вдвічі ширший за сам диск.

Ба більше, астрономи вважають, що вся галактика вбудована у ще більший ореол – невидимої темної матерії (але ж оскільки вона не випромінює світло, то й про її присутність можна судити хіба побічно – за гравітаційним впливом на рух зірок у галактиці).

(але ж оскільки вона не випромінює світло, то й про її присутність можна судити хіба побічно – за гравітаційним впливом на рух зірок у галактиці). Розрахунки показують, що ця загадкова речовина становить до 90% маси галактики.

До слова про масу. Чумацький Шлях, кажуть вчені, сукупно з темною матерією важить 1,5 трильйона сонячних мас.

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