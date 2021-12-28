Мы уже упоминали о начале исследования Млечного Пути, потом о сердце и руках нашей галактики. Но это еще не все самое увлекательное.

Как двигается галактика? Какое долго вращается вокруг центра? Сколько весит? Рассказываем.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Куда летим: галактическая юла

Относительно позиций рукавов (если вспомнишь, о них мы упоминали раньше) у ученых продолжаются дискуссии, потому что:

Диск галактики не плоский, а деформированный.

А еще и двигается как шаткая юла.

Колебание этой юлы – фактически, гигантская волна – вращается вокруг галактического центра за 600 – 700 миллионов лет. Звезды же в диске, что интересно, вращаются быстрее.

Для сравнения, наше Солнце облетает центр Млечного Пути за 230 миллионов лет .

. Астрономы даже предположили, что эта волна – не "родная", а следствие давнего столкновения с другой галактикой.



Структура Млечного Пути, если "взглянуть" сверху галактического диска / Фото NASA

За гранью: таинственная тьма

За краем диска Млечный Путь еще не заканчивается. Вокруг него есть:

Шаровые скопления и коллекции древних звезд.

А еще примерно 50 карликовых галактик.

Все это окружает сферический ореол пыли и газа, который, представь себе, вдвое шире самого диска.

Более того, астрономы считают, что вся галактика встроена в еще больший ореол – невидимой темной материи (но поскольку она не излучает свет, то о ее присутствии можно судить разве что косвенно – по гравитационному влиянию на движение звезд в галактике).

(но поскольку она не излучает свет, то о ее присутствии можно судить разве что косвенно – по гравитационному влиянию на движение звезд в галактике). Расчеты показывают, что это загадочное вещество составляет до 90% от массы галактики.

К слову о массе. Млечный Путь, говорят ученые, совокупно с темной материей весит 1,5 триллиона солнечных масс.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.