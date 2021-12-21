Це якщо дуже коротко. Але ж ми не шукаємо простих шляхів? Тож розповімо трохи детальніше та цікавіше.
Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні
Що у центрі: серце галактики
У центрі Чумацького Шляху міститься надмасивна (з масою у 4 мільйони Сонць) чорна діра Стрілець A*. Відкрили її у 1974 році, а побачити її можна у радіотелескоп в районі сузір’я Стрільця.
Усе інше в галактиці обертається навколо цих могутніх воріт у ніщо.
- Саму діру щільно оповили пил, газ та зірки. Цю суміш називають галактичним балджем.
- Її розмір – 10 тисяч світлових років у поперечнику, а місткість – 10 мільярдів зірок.
Це, зауваж, із 200 мільярдів загалом у Чумацькому Шляху. Причому головно це старі червоні гіганти, сформовані ще на ранніх етапах життя галактики.
Структура Чумацького Шляху з обертовим викривленим галактичним диском / Фото NASA та ESA
А що навколо: руки та рукави
За межами балджу – галактичний диск у 100 тисяч світлових років у поперечнику і 1000 світлових років завтовшки. Якраз у ньому живуть більшість зірок галактики, як і наше Сонце.
- Зірки у диску обертаються навколо галактичного центру, утворюючи щільніші та закручені потоки спіралі – немов руки.
- Чому зірки формуються саме у спіральні рукави – вчені поки не знають. Але відбувається це порівняно швидко – десь упродовж 100 мільйонів із 13 мільярдів років віку галактики загалом.
Що цікаво, зірки в рукавах зазвичай набагато молодші за зірки в балджі.
Також цікаво Наш дім – галактика Чумацький Шлях, але звідки нам про це відомо
Зараз Чумацький Шлях має 4 спіральні рукави.
- Це дві основні руки — Персей і Щит Центавра.
- І дві менш виразні – Стрілець і Оріон.
О, а ще зірки у диску розсіяні в хмарі зоряного пилу й газу. Саме її ми бачимо, коли у захваті дивимося на нічне небо.