Це якщо дуже коротко. Але ж ми не шукаємо простих шляхів? Тож розповімо трохи детальніше та цікавіше.

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Що у центрі: серце галактики

У центрі Чумацького Шляху міститься надмасивна (з масою у 4 мільйони Сонць) чорна діра Стрілець A*. Відкрили її у 1974 році, а побачити її можна у радіотелескоп в районі сузір’я Стрільця.

Усе інше в галактиці обертається навколо цих могутніх воріт у ніщо.

Саму діру щільно оповили пил, газ та зірки. Цю суміш називають галактичним балджем.

Її розмір – 10 тисяч світлових років у поперечнику, а місткість – 10 мільярдів зірок.

Це, зауваж, із 200 мільярдів загалом у Чумацькому Шляху. Причому головно це старі червоні гіганти, сформовані ще на ранніх етапах життя галактики.



Структура Чумацького Шляху з обертовим викривленим галактичним диском / Фото NASA та ESA

А що навколо: руки та рукави

За межами балджу – галактичний диск у 100 тисяч світлових років у поперечнику і 1000 світлових років завтовшки. Якраз у ньому живуть більшість зірок галактики, як і наше Сонце.

Зірки у диску обертаються навколо галактичного центру, утворюючи щільніші та закручені потоки спіралі – немов руки.

– немов руки. Чому зірки формуються саме у спіральні рукави – вчені поки не знають. Але відбувається це порівняно швидко – десь упродовж 100 мільйонів із 13 мільярдів років віку галактики загалом.

Що цікаво, зірки в рукавах зазвичай набагато молодші за зірки в балджі.

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Зараз Чумацький Шлях має 4 спіральні рукави.

Це дві основні руки — Персей і Щит Центавра.

І дві менш виразні – Стрілець і Оріон.

О, а ще зірки у диску розсіяні в хмарі зоряного пилу й газу. Саме її ми бачимо, коли у захваті дивимося на нічне небо.