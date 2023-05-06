Тим часом температура кави фактично розділяє покоління! Згідно з опитуванням, проведеним компанією Califia Farms, 94% любителів гарячої кави належать до бумерів, тоді як 40% любителів кави з льодом – до зумерів, за даними SWNS Digital.

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А що каже наш гаманець? В цілому, напої з льодом дещо переважають. До прикладу, у 3 кварталі 2021 року 75% продажів у Starbucks припадало на "холодну категорію".

В цілому, напої з льодом дещо переважають. До прикладу, у 3 кварталі 2021 року 75% продажів у Starbucks припадало на "холодну категорію". Чому люди віддають перевагу холодним напоям? Причин багато – від веселішого досвіду пиття до швидкого способу наповнити організм кофеїном (соломинки краще, ніж обпікання рота).

Але тут ось що важливе: гаряча кава містить більше кофеїну!



Холодна кава краще подається, але гаряча кава містить більше кофеїну / Фото jcomp@freepik

Лід розбавляє каву

Якщо хочеш отримати максимальну віддачу від своїх грошей, коли мовиться про вміст кофеїну, то варто зупинитися на гарячій каві. І справа не в самій каві – каву з льодом зазвичай готують, просто виливаючи гарячу каву на лід, тому лід займає місце, яке могло б належати більшій кількості кави. А отже й кофеїну.

На щастя, існує "середній варіант". Це холодна кава, яку готують шляхом замочування мелених зерен у воді принаймні на 12 годин. Вона зазвичай містить більше кофеїну, ніж холодна, але все ж менше, ніж гаряча.

Є й кілька інших варіантів, з якими ти також можеш погратися – замість американо з льодом спробуй замовити еспресо з льодом (зазвичай цей напій дає більше бадьорості). Або ж обери менше вершків та цукру, оскільки вони ще більше розбавлять твій напій.