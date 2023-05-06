Тем временем температура кофе практически разделяет поколение! Согласно опросу, проведенному компанией Califia Farms, 94% любителей горячего кофе принадлежат к бумерам, тогда как 40% любителей кофе со льдом – к зумерам, по данным SWNS Digital.

Также интересно Как хрусталь: эксперты назвали самый чистый алкогольный напиток

А что говорит наш кошелек? В целом, напитки со льдом несколько преобладают. К примеру, в 3 квартале 2021 года 75% продаж у Starbucks приходилось на "холодную категорию".

В целом, напитки со льдом несколько преобладают. К примеру, в 3 квартале 2021 года 75% продаж у Starbucks приходилось на "холодную категорию". Почему люди предпочитают холодные напитки? Причин много – от более веселого опыта питья до быстрого способа наполнить организм кофеином (соломинки лучше, чем обжигание рта).

Но здесь вот что важно: горячий кофе содержит больше кофеина!



Холодный кофе лучше подается, но горячий кофе содержит больше кофеина / Фото jcomp@freepik

Лед разбавляет кофе

Если хочешь получить максимальную отдачу от своих денег, когда речь идет о содержание кофеина, то стоит остановиться на горячем кофе. И дело не в самом кофе – кофе со льдом обычно готовят, просто выливая горячий кофе на лед, поэтому лед занимает место, которое могло бы принадлежать большему количеству кофе. А значит и кофеина.

К счастью, существует "средний вариант". Это холодный кофе, который готовят путем замачивания молотых зерен в воде по крайней мере на 12 часов. Он обычно содержит больше кофеина, чем холодный, но все же меньше горячего.

Есть и несколько других вариантов, с которыми ты тоже можешь поиграть – вместо американо со льдом попробуй заказать эспрессо со льдом (обычно этот напиток дает больше бодрости). Или выбери меньше сливок и сахара, поскольку они еще больше разбавят твой напиток.