General Motors входить до трійки найбільш потужних виробників автомобілів у світі (поруч з Ford і Chrysler) й існує на ринку вже понад 100 років (16 вересня у компанії день народження). За цей час було багато злетів і падінь, а ще – епохальних нововведень, які змінили хід історії автомобілебудування. Розповімо про кілька найцікавіших.

16 вересня 1908, 112 років тому, Вільям Дюрант заснував корпорацію General Motors, яка об'єднала 13 виробників автомобілів (Buick, Oldsmobile, Cadillac та інші) й 10 виробників запчастин та аксесуарів.

Men 24 зібрав кілька вражаючих фактів про компанію, які тебе здивують.

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Перший у світі кредит на авто

У 1919 році в General Motors розробили та запровадили нову систему кредитів для людей, щоб вони могли купувати автомобілі, які хочуть, а не на які вистачає грошей. Звісно, це було великим плюсом і для компанії – адже машин почали продавати помітно більше.

Спостерігаючи вкрай успішний приклад GM, за нею пішли й інші автовиробники – майже всі. Якийсь час опирався лише Ford, бо Генрі Форд і його син Едзел Форд вважали ідею кредитів шкідливою для економіки.



Саме General Motors вигадали автокредитування / Фото pixabay

Дизельний двигун, який "поховав" паротяги

Широкий загал побачив вдосконалений дизельний двигун GM приблизно у 1930 році. Цікаво, що його встановили на колишній паротяг Burlington Zephyr. Тестування стало успішним: локомотив досягнув швидкості в 150 кілометрів на годину, що для тих часів було неймовірним показником.

Природно, люди побачили це диво й поступово (доволі швидко) втратили інтерес до шумних і задимлених паротягів, а от дизелі набули шаленої популярності.

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GM презентували оновлений дизельний двигун, що популяризувало автомобілі / Фото pinterest

Механічне серце й тисячі врятованих життів

Компанія General Motors всю свою історію підтримувала медичні дослідження. Саме завдяки GM нині звичною справою стала операція на відкритому серці.

Адже вчені з лабораторій General Motors у 1952 році розробили механічне серце, яким можна замінити живе – на час проведення операції. Це допомогло врятувати тисячі життів.



Розробка механічного серця значно полегшила операції на відкритому серці / Фото galnet

Перше авто на водневому паливі

У 1966 році General Motors створили перший автомобіль, що працює на водні – Electrovan. Але проєкт закрили одразу після створення прототипу (який, до слова, важив 3,2 тонни).

Виявилося, що автомобілі на водневому паливі небезпечні в експлуатації, а ще й дуже дорого будувати інфраструктуру заправок транспорту воднем.



Electrovan – перший у світі автомобіль на водневому паливі / Фото flickr

GM приклалася до першої експедиції на Місяць

General Motors брала участь у багатьох програмах NASA, і в програмі польоту людини на Місяць – теж.

GM причетна до розробки низки систем для космічного корабля Apollo. Якісь із них, зауважимо, використовують і нині – в авіалайнерах Boeing 747.



General Motors розробляла автотехніку для місії Apollo / Фото thenewswheel

Компанія General Motors пережила важку кризу (майже банкрутство) у 2009, а потім ще й гучний скандал із відкликаними серіями автомобілів із несправними замками запалювання, які призвели до загибелі сотні людей.

До 2020 року ж справи начебто налагодилися, особливо у царині інноваційних розробок. Аналітики навіть прогнозують зростання вартості акцій General Motors чи не на третину (і це попри те, що вони вже зросли).

Тут детальніше General Motors планує розробляти "літальні авто": аналітики прогнозують ріст акцій концерну