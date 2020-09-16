General Motors входит в тройку крупнейших производителей автомобилей в мире (наряду с Ford и Chrysler) и существует на рынке уже более 100 лет (16 сентября у компании день рождения). За это время было много взлетов и падений, а еще – эпохальных нововведений, которые изменили ход истории автомобилестроения. Расскажем о нескольких самых интересных.

16 сентября 1908, 112 лет назад, Уильям Дюрант основал корпорацию General Motors, которая объединила 13 производителей автомобилей (Buick, Oldsmobile, Cadillac и другие) и 10 производителей запчастей и аксессуаров.

Men 24 собрал несколько впечатляющих фактов о компании, которые тебя удивят.

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Первый в мире кредит на авто

В 1919 году в General Motors разработали и внедрили новую систему кредитов для людей, чтобы они могли покупать автомобили, какие хотят, а не на какие хватает денег. Конечно, это было большим плюсом и для компании – ведь машин начали продавать ощутимо больше.

Наблюдая крайне успешный пример GM, за нею последовали и другие автопроизводители – почти все. Некоторое в ремя сопротивлялся только Ford, ибо Генри Форд и его сын Эдзел Форд считали идею кредитов вредной для экономики.



Именно General Motors придумали автокредитование / Фото pixabay

Дизельный двигатель, который "похоронил" паровозы

Широкая общественность увидела усовершенствованный дизельный двигатель GM примерно в 1930 году. Интересно, что его установили на бывший паровоз Burlington Zephyr. Тестирование стало успешным: локомотив достиг скорости в 150 километров в час, что для тех времен было невероятным показателем.

Естественно, люди увидели это чудо и постепенно (довольно быстро) потеряли интерес к шумным и дымным паровозам, а вот дизели получили огромную популярность.



GM представили обновленный дизельный двигатель, что популяризировало автомобили / Фото pinterest

Механическое сердце и тысячи спасенных жизней

Компания General Motors всю свою историю поддерживала медицинские исследования. Именно благодаря GM сейчас обычным делом стала операция на открытом сердце.

Ведь ученые из лабораторий General Motors в 1952 году разработали механическое сердце, которым можно заменить живое – на время проведения операции. Это помогло спасти тысячи жизней.



Разработка механического сердца значительно облегчила операции на открытом сердце / Фото galnet

Первое авто на водородном топливе

В 1966 году General Motors создали первый автомобиль, работающий на водороде – Electrovan. Но проект закрыли сразу после создания прототипа (который, к слову, весил 3,2 тонны).

Оказалось, что автомобили на водородном топливе опасны в эксплуатации, а еще и очень дорого строить инфраструктуру заправок транспорта водородом.



Electrovan – первый в мире автомобиль на водородном топливе / Фото flickr

GM приложилась к первой экспедиции на Луну

General Motors участвовала во многих программах NASA, и в программе полета человека на Луну – тоже.

GM причастна к разработке ряда систем для космического корабля Apollo . Некоторые из них, заметим, используют и сейчас – в авиалайнерах Boeing 747.



General Motors разрабатывала автотехнику для миссии Apollo / Фото thenewswheel

Компания General Motors пережила тяжелый кризис (почти банкротство) в 2009, а потом еще и громкий скандал с отозванными сериями автомобилей с неисправными замками зажигания, которые привели к гибели сотни людей.

К 2020 году же дела вроде бы наладились, особенно в области инновационных разработок. Аналитики даже прогнозируют рост стоимости акций General Motors чуть ли не на треть (и это несмотря на то, что они уже выросли).