От полетов на Луну до механического сердца: 5 невероятных фактов о General Motors
General Motors входит в тройку крупнейших производителей автомобилей в мире (наряду с Ford и Chrysler) и существует на рынке уже более 100 лет (16 сентября у компании день рождения). За это время было много взлетов и падений, а еще – эпохальных нововведений, которые изменили ход истории автомобилестроения. Расскажем о нескольких самых интересных.
16 сентября 1908, 112 лет назад, Уильям Дюрант основал корпорацию General Motors, которая объединила 13 производителей автомобилей (Buick, Oldsmobile, Cadillac и другие) и 10 производителей запчастей и аксессуаров.
Men 24 собрал несколько впечатляющих фактов о компании, которые тебя удивят.
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Первый в мире кредит на авто
В 1919 году в General Motors разработали и внедрили новую систему кредитов для людей, чтобы они могли покупать автомобили, какие хотят, а не на какие хватает денег. Конечно, это было большим плюсом и для компании – ведь машин начали продавать ощутимо больше.
- Наблюдая крайне успешный пример GM, за нею последовали и другие автопроизводители – почти все. Некоторое время сопротивлялся только Ford, ибо Генри Форд и его сын Эдзел Форд считали идею кредитов вредной для экономики.
Именно General Motors придумали автокредитование / Фото pixabay
Дизельный двигатель, который "похоронил" паровозы
Широкая общественность увидела усовершенствованный дизельный двигатель GM примерно в 1930 году. Интересно, что его установили на бывший паровоз Burlington Zephyr. Тестирование стало успешным: локомотив достиг скорости в 150 километров в час, что для тех времен было невероятным показателем.
- Естественно, люди увидели это чудо и постепенно (довольно быстро) потеряли интерес к шумным и дымным паровозам, а вот дизели получили огромную популярность.
GM представили обновленный дизельный двигатель, что популяризировало автомобили / Фото pinterest
Механическое сердце и тысячи спасенных жизней
Компания General Motors всю свою историю поддерживала медицинские исследования. Именно благодаря GM сейчас обычным делом стала операция на открытом сердце.
- Ведь ученые из лабораторий General Motors в 1952 году разработали механическое сердце, которым можно заменить живое – на время проведения операции. Это помогло спасти тысячи жизней.
Разработка механического сердца значительно облегчила операции на открытом сердце / Фото galnet
Первое авто на водородном топливе
В 1966 году General Motors создали первый автомобиль, работающий на водороде – Electrovan. Но проект закрыли сразу после создания прототипа (который, к слову, весил 3,2 тонны).
- Оказалось, что автомобили на водородном топливе опасны в эксплуатации, а еще и очень дорого строить инфраструктуру заправок транспорта водородом.
Electrovan – первый в мире автомобиль на водородном топливе / Фото flickr
GM приложилась к первой экспедиции на Луну
General Motors участвовала во многих программах NASA, и в программе полета человека на Луну – тоже.
- GM причастна к разработке ряда систем для космического корабля Apollo. Некоторые из них, заметим, используют и сейчас – в авиалайнерах Boeing 747.
General Motors разрабатывала автотехнику для миссии Apollo / Фото thenewswheel
Компания General Motors пережила тяжелый кризис (почти банкротство) в 2009, а потом еще и громкий скандал с отозванными сериями автомобилей с неисправными замками зажигания, которые привели к гибели сотни людей.
К 2020 году же дела вроде бы наладились, особенно в области инновационных разработок. Аналитики даже прогнозируют рост стоимости акций General Motors чуть ли не на треть (и это несмотря на то, что они уже выросли).
Здесь подробнее General Motors планирует разрабатывать "летательные авто": аналитики прогнозируют рост акций фирмы
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