Однак є й плюс – саме зараз ми маємо змогу поговорити про стильних зірок збірних. От, наприклад, візьмемо дві, можливо, найсильніші команди – Францію та Німеччину.
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Ось ще одна добірка футболістів Євро-2020, які, як нам здається, вже є чемпіонами – у царині високої моди. А хтось із них, можливо, стане на додачу й чемпіоном Європи.
Найстильніші футболісти Євро-2020 зі збірних…
Франції
Кіліан Мбаппе
У Кіліана – 53,2 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Кіліана
Поль Погба
У Погба – 44,9 мільйона читачів в інстаграмі / Фото зі сторінки Поля
Карім Бензема
У Бензема – 39.7 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Каріма
Та Німеччини
Ілкай Гюндоган
У Гюндогана – 3,3 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Ілкая
Серж Гнабрі
У Гнабрі – 2,3 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Сержа
Кевін Трапп
У Траппа – поки що тільки 1,7 мільйона підписників / Фото зі сторінки Траппа в інстаграмі
Що ж, в інстаграмі французи перемагають. Але ще подивимося, хто опиниться вище на Євро-2020!
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