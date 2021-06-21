Однак коронавірус не стоїть на заваді зіркам збірних не тільки грати у хороший футбол, але й демонструвати гідний якщо не наслідування, то поваги стиль. Ми говоримо, звісно, про стиль поза полем.

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Ось добірка футболістів Євро-2020, які, як нам здається, вже є чемпіонами – у царині високої моди.

Найстильніші футболісти Євро-2020 із топових збірних

Кріштіану Роналду, Португалія



У Роналду – рекордні 302 мільйони підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Кріштіану

Мемфіс Депай, Нідерланди



У Депая – 10,8 мільйона читачів в інстаграмі / Фото зі сторінки Мемфіса

Рахім Стерлінг, Англія



У Стерлінга – 7,7 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Рахіма

Давид Алаба, Австрія



У Алаби – 6,2 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Давида

Джейдон Санчо, Англія



У Санчо – 5,7 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Джейдона

Міші Батшуаї, Бельгія



У Батшуаї – поки що тільки 2,2 мільйона підписників / Фото зі сторінки Міші в інстаграмі

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