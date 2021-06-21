Гід по стилю на Євро-2020: наймодніші зірки топових збірних – яскраві фото

16-й Чемпіонат Європи з футболу – Євро-2020 – відбувається у 2021 році. А все через пандемію COVID-19.
Однак коронавірус не стоїть на заваді зіркам збірних не тільки грати у хороший футбол, але й демонструвати гідний якщо не наслідування, то поваги стиль. Ми говоримо, звісно, про стиль поза полем.
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Ось добірка футболістів Євро-2020, які, як нам здається, вже є чемпіонами – у царині високої моди.
Найстильніші футболісти Євро-2020 із топових збірних
Кріштіану Роналду, Португалія
У Роналду – рекордні 302 мільйони підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Кріштіану
Мемфіс Депай, Нідерланди
У Депая – 10,8 мільйона читачів в інстаграмі / Фото зі сторінки Мемфіса
Рахім Стерлінг, Англія
У Стерлінга – 7,7 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Рахіма
Давид Алаба, Австрія
У Алаби – 6,2 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Давида
Джейдон Санчо, Англія
У Санчо – 5,7 мільйона підписників в інстаграмі / Фото зі сторінки Джейдона
Міші Батшуаї, Бельгія
У Батшуаї – поки що тільки 2,2 мільйона підписників / Фото зі сторінки Міші в інстаграмі
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