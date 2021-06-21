Однако коронавирус не препятствует звездам сборных не только играть в хороший футбол, но и демонстрировать достойный если не подражания, то уважения стиль. Мы говорим, конечно, о стиле вне поля.

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Вот подборка футболистов Евро-2020, которые, как нам кажется, уже являются чемпионами – в области высокой моды.

Самые стильные футболисты Евро-2020 из топовых сборных

Криштиану Роналду, Португалия



У Роналду – рекордные 302 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Криштиану

Мемфис Депай, Нидерланды



У Депая – 10,8 миллиона читателей в инстаграме / Фото со страницы Мемфиса

Рахим Стерлинг, Англия



У Стерлинга – 7,7 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Рахима

Давид Алаба, Австрия



У Алабы – 6,2 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Давида

Джейдон Санчо, Англия



У Санчо – 5,7 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Джейдона

Миши Батшуаи, Бельгия



У Батшуаи – пока только 2,2 миллиона подписчиков / Фото со страницы Миши в инстаграме