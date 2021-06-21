Однако коронавирус не препятствует звездам сборных не только играть в хороший футбол, но и демонстрировать достойный если не подражания, то уважения стиль. Мы говорим, конечно, о стиле вне поля.
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Вот подборка футболистов Евро-2020, которые, как нам кажется, уже являются чемпионами – в области высокой моды.
Самые стильные футболисты Евро-2020 из топовых сборных
Криштиану Роналду, Португалия
У Роналду – рекордные 302 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Криштиану
Мемфис Депай, Нидерланды
У Депая – 10,8 миллиона читателей в инстаграме / Фото со страницы Мемфиса
Рахим Стерлинг, Англия
У Стерлинга – 7,7 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Рахима
Давид Алаба, Австрия
У Алабы – 6,2 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Давида
Джейдон Санчо, Англия
У Санчо – 5,7 миллиона подписчиков в инстаграме / Фото со страницы Джейдона
Миши Батшуаи, Бельгия
У Батшуаи – пока только 2,2 миллиона подписчиков / Фото со страницы Миши в инстаграме
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