Гиря у човні: цікава задачка на логіку і відкритий розум

Джерело:24 канал
Цікава логічна головоломка про човен із гирею і ванну (майже як в Архімеда). Для її розв'язання вкрай потрібні бодай знання початкової школи, але краще – відкритий розум.
Отже: у тебе є ванна (велика, навіть дуже), а у ванній плаває човник. Човник невеликий, у порівнянні з ванною, але достатньо великий, аби вмістити гирю.
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Уяви, що ти плаваєш у своїй ванні, біля свого човника, і раптом тобі стало цікаво ось що:
Тож питання задачі можна сформулювати так: що підніме рівень води вище – гиря в воді або гиря в човні.А поки думаєш над розв'язанням, згадай – приблизно так зробив один зі своїх винаходів сам Архімед! І це, можливо, допоможе тобі заволати: "Еврика!"
Архімед усвідомив принцип витіснення саме у ванні – за легендою, звісно / Фото proyectosandia
Воду витісняє не вага предмета, а занурений у воду об'єм. А тепер магія (тобто – фізика):
Тож відповідь проста й очевидна: гиря у човні підніме більше води, ніж сама.
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