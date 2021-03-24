Интересная логическая головоломка о лодке с гирей и ванне (почти как в Архимеда). Для ее решения крайне необходимы хотя бы знания из начальной школы, но лучше – открытый ум.

Итак: у тебя есть ванная (большая, даже очень), а в ванной плавает лодочка. Лодочка небольшая, по сравнению с ванной, но достаточно большая, чтобы вместить гирю.

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Задача о лодке и гире

Условия

Представь, что ты плаваешь в своей ванной, возле своей лодки, и вдруг тебе стало интересно вот что:

А насколько поднимется уровень воды, если опустить в нее гирю?

И насколько поднимется уровень воды, если гирю опустить не в воду, а положить в лодку?

Итак, вопрос задачи можно сформулировать так: что поднимет уровень воды выше – гиря в воде или гиря в лодке.

А пока думаешь над решением, вспомни – примерно так сделал одно из своих изобретений сам Архимед! И это, возможно, поможет тебе заорать: "Эврика!"



Архимед осознал принцип вытеснения именно в ванной – по легенде, конечно / Фото proyectosandia

Ответ

Воду вытесняет не вес предмета, а погруженный в воду объем. А теперь магия (то есть – физика):

Гиря тяжелая, но сравнительно компактная. Поэтому и вытеснит воду по своему небольшому объему.

Но вот лодка – легкая и объемная (чтобы могла держаться на воде). Если в нее положить гирю, лодка потяжелеет и погрузится – и так вытеснит воды по своему объему (то есть, больше, чем сама гиря).

Поэтому ответ прост и очевиден: гиря в лодке поднимет больше воды, чем сама.