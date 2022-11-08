Цікаво, а як ці історичні чудовиська на кшталт Путіна ставилися до своїх дружин? О, так, у них здебільшого були дружини. Зазирнемо в минуле й поглянемо, як склалися долі жінок, якими "пощастило" надто близько познайомитися з Гітлером, Сталіним, Аміном, Цзедуном, Чаушеску та Пероном.

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Дружини диктаторів погано закінчують: 6 показових прикладів

Звісно, не у всіх жінок диктаторів життя завершилося погано. Скажімо, Лусія Іріарт, дружина Августо Піночета, чи Асма Аль-Асад, дружина сирійського різника Башира аль-Асада, уникли пасток диктатури та заробили багатство на крові. Людмила Путіна (колишня) та Аліна Кабаєва (невизнана нинішня) кремлівського терориста теж почуваються непогано. Але все це – тільки поки що. І ось чому.

Єлена Чаушеску

Єлена була дружиною комуністичного диктатора Румунії Ніколає Чаушеску, який почав правити у 1965. І падіння її було таким же показовим, як і чоловіка. Одна з найвпливовіших жінок у Східній Європі, Єлена була важливим гвинтиком під час перебування у владі Чаушеску.

Яке, зауважимо, призвело до економічного, соціального та морального краху Румунії. Марнославство Єлени на додачу до всього спричинило руйнацію Академії наук Румунії. Зате її прізвище ставили мало не в усіх акредитаціях наукових робіт. На Різдво 1989 року уряд Чаушеску розвалився, а Єлену та Ніколає того ж дня стратили (права частина фото в титульному колажі – з місця розстрілу).



Спільне фото Гітлера та Браун, такі публікували нечасто / Фото HistoryExtra

Єва Браун

Жоден список диктаторів не був би повним без Адольфа Гітлера. Його звірства добре задокументовані, як і його подвиги з давньою коханкою Євою Браун. Утім, Єва наче й не була пов’язана з політикою, а радше була безпечним прихистком для фюрера, забезпечуючи просте домашнє життя та відпочинок. Гітлер при цьому не дозволяв, щоб її та його бачили на публіці разом.

На відміну від багатьох інших у цьому списку, Єва була поза увагою, і страждала від цього. У квітні 1945, того самого дня, коли американці звільнили концентраційний табір Дахау, Єва та Адольф одружилися, а потім разом пішли з життя. Таке от кохання.

Кей Амін

Самопроголошений король Шотландії Іді Амін насправді був диктатором-убивцею Уганди, відповідальним за смерть понад 300 тисяч людей. Але цей усміхнений монстр мав вплив на жінок, а Кей була рада потурати йому та його схильностям. Історія їхнього знайомства типова: Кей стала четвертою дружиною Іді, хоча той вже був одружений.

Через сім років пара розлучилася, а Іді додав ще одну дружину до свого "хору ангелів". А що ж Кей? Менш як за рік жінка померла – за обставин, оповитих таємницею. А тіло її знайшли у багажнику автомобіля. Ну, навіть, відверто кажучи, не зовсім тіло.

Надєжда Аллілуєва

Йосип Сталін, емблема комунізму, відповідальний за мільйони смертей (можливо, до 60 мільйонів). Звірства його режиму не обмежувалися "ворогами народу" чи мешканцями сусідніх країн, більшість жертв Сталіна були людьми з його ж країни – вбитими в таборах, розстрілами, голодом.

Смерть Надєжди Аллілуєвої, другої дружини Сталіна, визнали самогубством. Їй було всього 33 роки. Путінські посіпаки й донині, згадаймо, у таємничий спосіб випадають з вікон. Вочевидь, традиція.



Сталін та Аллілуєва – "світяться щастям" / Фото з Вікіпедії

Єва Перон

Марія Єва Дуарте вийшла заміж за Хуана Перона в 1945, брала участь у переможній кампанії в боротьбі за крісло президента Чилі у 1946. Смерть прийшла до неї через 6 років. До того вона встигла стати улюбленим символом жителів Чилі. Її робота з бідними та захист виборчих прав жінок зробили її дуже популярною. Думаєш, нічого незвичайного? Тоді читай: у Єви виявили рак шийки матки, але чоловік-диктатор не сказав їй про це. Він не хотів, щоб люди її бачили слабкою, адже Єва була таким собі посередником між Хуаном та чилійським народом.

Лікувати жінку Перон намагався, але справжню причину операцій приховав. За чутками, Перон наказав зробити Єві лоботомію – щоб вона не відчувала болю. Але і це ще не все. Після усунення Хуана Перона в 1955 році від влади його вороги викрали тіло Єви й 16 років зберігали в Італії. Тільки після смерті Хуана в 1974 році його третя дружина, Ізабель Перон, поховала Єву разом зі своїм чоловіком у склепі президентського палацу в Чилі. Та і це не стало останнім місцем спочинку – через кілька років Єву повернули родині, яка поховала її на кладовищі в Буенос-Айресі.

Ян Кайхуей