Цікаво, а як ці історичні чудовиська на кшталт Путіна ставилися до своїх дружин? О, так, у них здебільшого були дружини. Зазирнемо в минуле й поглянемо, як склалися долі жінок, якими "пощастило" надто близько познайомитися з Гітлером, Сталіним, Аміном, Цзедуном, Чаушеску та Пероном.
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Дружини диктаторів погано закінчують: 6 показових прикладів
Звісно, не у всіх жінок диктаторів життя завершилося погано. Скажімо, Лусія Іріарт, дружина Августо Піночета, чи Асма Аль-Асад, дружина сирійського різника Башира аль-Асада, уникли пасток диктатури та заробили багатство на крові. Людмила Путіна (колишня) та Аліна Кабаєва (невизнана нинішня) кремлівського терориста теж почуваються непогано. Але все це – тільки поки що. І ось чому.
Єлена Чаушеску
- Єлена була дружиною комуністичного диктатора Румунії Ніколає Чаушеску, який почав правити у 1965. І падіння її було таким же показовим, як і чоловіка. Одна з найвпливовіших жінок у Східній Європі, Єлена була важливим гвинтиком під час перебування у владі Чаушеску.
- Яке, зауважимо, призвело до економічного, соціального та морального краху Румунії. Марнославство Єлени на додачу до всього спричинило руйнацію Академії наук Румунії. Зате її прізвище ставили мало не в усіх акредитаціях наукових робіт. На Різдво 1989 року уряд Чаушеску розвалився, а Єлену та Ніколає того ж дня стратили (права частина фото в титульному колажі – з місця розстрілу).
Спільне фото Гітлера та Браун, такі публікували нечасто / Фото HistoryExtra
Єва Браун
- Жоден список диктаторів не був би повним без Адольфа Гітлера. Його звірства добре задокументовані, як і його подвиги з давньою коханкою Євою Браун. Утім, Єва наче й не була пов’язана з політикою, а радше була безпечним прихистком для фюрера, забезпечуючи просте домашнє життя та відпочинок. Гітлер при цьому не дозволяв, щоб її та його бачили на публіці разом.
- На відміну від багатьох інших у цьому списку, Єва була поза увагою, і страждала від цього. У квітні 1945, того самого дня, коли американці звільнили концентраційний табір Дахау, Єва та Адольф одружилися, а потім разом пішли з життя. Таке от кохання.
Кей Амін
- Самопроголошений король Шотландії Іді Амін насправді був диктатором-убивцею Уганди, відповідальним за смерть понад 300 тисяч людей. Але цей усміхнений монстр мав вплив на жінок, а Кей була рада потурати йому та його схильностям. Історія їхнього знайомства типова: Кей стала четвертою дружиною Іді, хоча той вже був одружений.
- Через сім років пара розлучилася, а Іді додав ще одну дружину до свого "хору ангелів". А що ж Кей? Менш як за рік жінка померла – за обставин, оповитих таємницею. А тіло її знайшли у багажнику автомобіля. Ну, навіть, відверто кажучи, не зовсім тіло.
Надєжда Аллілуєва
- Йосип Сталін, емблема комунізму, відповідальний за мільйони смертей (можливо, до 60 мільйонів). Звірства його режиму не обмежувалися "ворогами народу" чи мешканцями сусідніх країн, більшість жертв Сталіна були людьми з його ж країни – вбитими в таборах, розстрілами, голодом.
- Смерть Надєжди Аллілуєвої, другої дружини Сталіна, визнали самогубством. Їй було всього 33 роки. Путінські посіпаки й донині, згадаймо, у таємничий спосіб випадають з вікон. Вочевидь, традиція.
Сталін та Аллілуєва – "світяться щастям" / Фото з Вікіпедії
Єва Перон
- Марія Єва Дуарте вийшла заміж за Хуана Перона в 1945, брала участь у переможній кампанії в боротьбі за крісло президента Чилі у 1946. Смерть прийшла до неї через 6 років. До того вона встигла стати улюбленим символом жителів Чилі. Її робота з бідними та захист виборчих прав жінок зробили її дуже популярною. Думаєш, нічого незвичайного? Тоді читай: у Єви виявили рак шийки матки, але чоловік-диктатор не сказав їй про це. Він не хотів, щоб люди її бачили слабкою, адже Єва була таким собі посередником між Хуаном та чилійським народом.
- Лікувати жінку Перон намагався, але справжню причину операцій приховав. За чутками, Перон наказав зробити Єві лоботомію – щоб вона не відчувала болю. Але і це ще не все. Після усунення Хуана Перона в 1955 році від влади його вороги викрали тіло Єви й 16 років зберігали в Італії. Тільки після смерті Хуана в 1974 році його третя дружина, Ізабель Перон, поховала Єву разом зі своїм чоловіком у склепі президентського палацу в Чилі. Та і це не стало останнім місцем спочинку – через кілька років Єву повернули родині, яка поховала її на кладовищі в Буенос-Айресі.
Ян Кайхуей
- Ян Кайхуей була другою дружиною Мао Цзедуна, лідера Комуністичної партії Республіки Китай і людини, відповідальної за мільйони смертей, кількість навіть підрахувати неможливо. Перший шлюб Мао організували, коли тому було лише 13, і пара ніколи не жила разом. Власне, Мао ніколи й не визнавав ту жінку за дружину. А Кайхуей ще й як визнавав – вона поділяла його політичні погляди, була активісткою партії.
- А проте шлюб розпався, коли Мао почав зустрічатися з іншою жінкою. Тут міг би бути щасливий кінець, але, як ти міг помітити, такі кінці в таких історіях – рідкість. У листопаді 1930 Кайхуей схопив Ґоміньдан та стратив на очах у її маленького сина. До слова, четверта дружина Мао Цзедуна – кінозірка Цзян Цін, яка стала найвпливовішою жінкою Китаю – у 1976 потрапила в тюрму після смерті диктатора, і сиділа там до 1991, коли, за чутками, чомусь покінчила з життям.