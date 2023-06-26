32-річна Ріаннон з Манчестера насолоджується роботою оголеної прибиральниці. Наразі для неї це додатковий заробіток. Але все йде настільки добре, що вона на межі того, щоб кинути свою основну роботу і скоротити свій 40-годинний робочий тиждень до 10 годин.

Варте уваги Яскравий компаньйон літніх вечорів: як приготувати коктейль Blueberry Night

Замість одягатися на роботу – роздягається

Більшість людей одягаються на роботу. Але гуру прибирання роздягається, коли приходить на роботу. А ще вона виконує безліч запитів від своїх клієнтів.

Я люблю бути оголеною і люблю прибирати, тому це був безпрограшний варіант з великою зарплатою. Зазвичай я прибираю оголеною, тож це 65 фунтів на годину (орієнтовно 3000 гривень – Men 24),

– розповідає Ріаннон.

Захоплено розповідаючи про свою роботу в Naked Cleaning Company, вона додала: "У найближчі три – шість місяців мені доведеться працювати лише 10 годин, щоб заробити стільки ж, скільки я заробляла за 40-годинним контрактом з моїм нинішнім роботодавцем".



Ріаннон обожнює працювати оголеною / Фото CATERS NEWS AGENCY

Вона зауважила, що будує свою клієнтську базу на північному заході. Це дозволяє їй нарешті звільнитися зі своєї основної роботи.

В іншому це звичайний робочий день, але він заохочує мене прокидатися, робити зачіску та макіяж і надає мені наснаги,

– каже вона.

За словами Ріаннон, усі її клієнти "були прекрасними та пристойними джентльменами". Жінці завжди роблять компліменти, що додає їй упевненості.

Безпека понад усе

Вона пояснила, що на кожне замовлення вона приїжджає в "елегантному повсякденному одязі". Правда, клієнти можуть просити про особливе вбрання для самого прибирання.

"Я зверталася до інших компаній, що займаються прибиранням голяка в районі, де я живу, але вони не проводять жодних перевірок безпеки прибиральниць або клієнтів", – поділилася вона.

Ріаннон вразило, що у компаніях готові були просто відправляти прибиральниць до осель клієнтів без жодних відповідних заходів безпеки або бодай попередніх перевірок.

Як на мене, це викликає занепокоєння. У клінінговій компанії Naked Cleaning Company все прив'язано до дуже високих стандартів безпеки. Я не хотіла би працювати на когось іншого в цій галузі,

– додала вона.

За словами нашої героїні, у низці компаній не знають про клієнтів, їхнє минуле. І це не дозволяє прибиральницям почуватися у безпеці, коли вони потрапляють на їхню територію.

Вона підкреслила важливість бути частиною авторитетного бізнесу, який може запропонувати "особистий підхід", як це робить її менеджер і власниця компанії Ніккі Белтон.

Ніккі створила дуже безпечну структуровану бізнес-модель. Вона дозволяє її співробітникам відчувати себе впевнено і заробляти гроші, відчуваючи при цьому безпеку.



Ріаннон каже, що всі її клієнти дуже ввічливі / Фото CATERS NEWS AGENCY​

Ніккі сказала: "Безпека наших прибиральниць – наш головний пріоритет у будь-який час. У нас є багато структур, які захищають прибиральниць".

Вона зауважила, що знає про компанії, які не проводять перевірок. І цим вони наражають на небезпеку своїх співробітників.

Безпека людей дуже важлива для мене – ці прибиральниці є доньками, синами, партнерами, мамами і татами інших,

– наголосила Ніккі.

Читай також Жінок це доводить до сказу: що категорично не варто робити чоловікам

Робота Ріаннон однозначно викликає у нас захват. Маємо надію, що вона зможе досягнути усіх поставлених цілей, а нова робота даруватиме їй лише задоволення.