32-летняя Рианнон из Манчестера наслаждается работой обнаженной уборщицы. Пока для нее это дополнительный заработок. Но все идет так хорошо, что она на грани того, чтобы бросить свою основную работу и сократить свою 40-часовую рабочую неделю до 10 часов.

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Вместо одеваться на работу – раздевается

Большинство людей одеваются на работу. Но гуру уборки раздевается, когда приходит на работу. А еще она выполняет множество запросов от своих клиентов.

Я люблю быть обнаженной и люблю убирать, потому это был беспроигрышный вариант с большой зарплатой. Обычно я убираю обнаженной, так что это 65 фунтов в час (ориентировочно 3000 гривен – Men 24),

– рассказывает Рианнон.

Увлеченно рассказывая о своей работе в Naked Cleaning Company, она добавила: "В ближайшие три – шесть месяцев мне придется работать всего 10 часов, чтобы заработать столько же, сколько я зарабатывала по 40-часовому контракту с моим нынешним работодателем".



Рианнон обожает работать обнаженной / Фото CATERS NEWS AGENCY

Она отметила, что строит свою клиентскую базу на северо-западе. Это позволяет ей наконец-то уволиться из своей основной работы.

В остальном это обычный рабочий день, но он поощряет меня просыпаться, делать прическу и макияж и придает мне силы,

– говорит она.

По словам Рианнон, все ее клиенты "были прекрасными и порядочными джентльменами". Женщине всегда делают комплименты, что придает ей уверенность.

Безопасность превыше всего

Она объяснила, что по каждому заказу она приезжает в "элегантной повседневной одежде". Правда, клиенты могут просить об особом наряде для самой уборки.

"Я обращалась к другим компаниям, занимающимся уборкой голышом в районе, где я живу, но они не проводят никаких проверок безопасности уборщиц или клиентов", – поделилась она.

Рианнон поразило, что в компаниях готовы были просто отправлять уборщиц в дома клиентов без каких-либо соответствующих мер безопасности или хотя бы предварительных проверок.

По-моему, это вызывает беспокойство. В клининговой компании Naked Cleaning Company все связано с очень высокими стандартами безопасности. Я не хотела бы работать на кого-то другого в этой области,

– добавила она.

По словам нашей героини, в ряде компаний не знают о клиентах, их прошлом. И это не позволяет уборщицам чувствовать себя в безопасности, когда они попадают на их территорию.

Она подчеркнула важность быть частью авторитетного бизнеса, который может предложить "личный подход", как это делает ее менеджер и владелица компании Никки Белтон.

Никки создала очень безопасную структурированную бизнес-модель. Она разрешает ее сотрудникам чувствовать себя уверенно и зарабатывать деньги, чувствуя при этом безопасность.



Рианнон говорит, что все ее клиенты очень вежливы / Фото CATERS NEWS AGENCY

Никки сказала: "Безопасность наших уборщиц – наш главный приоритет в любое время. У нас есть много структур, защищающих уборщиц".

Она отметила, что знает о компаниях, не проводящих проверок. И этим они подвергают опасности своих сотрудников.

Безопасность людей очень важна для меня – эти уборщицы являются дочками, сыновьями, партнерами, мамами и папами других.

– подчеркнула Никки.

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Работа Рианнон однозначно вызывает у нас восторг. Надеемся, что она сможет достичь всех поставленных целей, а новая работа будет дарить ей только удовольствие.