Тобі цікаво, як запускаються та працюють ці механізми стресу та що можна зробити, щоб уникнути негативних наслідків? Тоді читай далі докладніше на Men 24.

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Що потрібно знати про гормони стресу

Це правда, що стрес матеріалізується після зовнішнього подразника-загрози. Це природна реакція, яка зрештою так чи інакше відбивається на організмі.

Науковою мовою це процес застереження. Він відбувається в гіпоталамусі головного мозку, де випромінюються нервові та гормональні сигнали, що активують надниркові залози для виділення певних гормонів.

Ось найважливіші гормони стресу

Кортизол. Це головний гормон стресу, основна функція якого – підвищення рівня глюкози в крові та кров'яного тиску, що дає організму більше джерел енергії для використання в разі небезпеки (наприклад, швидко зреагувати чи побігти). Однак вироблення кортизолу протягом тривалого часу негативно впливає на імунну систему, пригнічує травну, репродуктивну та процеси росту. А ще кортизол пов'язаний з проблемами пам'яті, перепадами настрою, болем у м'язах, втомою, дратівливістю тощо.

Це головний гормон стресу, основна функція якого – підвищення рівня глюкози в крові та кров'яного тиску, що дає організму більше джерел енергії для використання в разі небезпеки (наприклад, швидко зреагувати чи побігти). Однак вироблення кортизолу протягом тривалого часу негативно впливає на імунну систему, пригнічує травну, репродуктивну та процеси росту. А ще кортизол пов'язаний з проблемами пам'яті, перепадами настрою, болем у м'язах, втомою, дратівливістю тощо. Адреналін. Кажуть, під час стресу організм виділяє адреналін, який змушує нас реагувати у дивовижні способи. І це не міф, адреналін дійсно збільшує запас енергії, частоту серцевих скорочень і рівень кров'яного тиску.

Кажуть, під час стресу організм виділяє адреналін, який змушує нас реагувати у дивовижні способи. І це не міф, адреналін дійсно збільшує запас енергії, частоту серцевих скорочень і рівень кров'яного тиску. Пролактин. Цей гормон стресу виділяє гіпофіз, він пов'язаний з репродуктивними процесами. У жінок це відбивається на овуляції та менструальному циклі, а у чоловіків забагато пролактину спричиняє пониження рівня тестостерону та може призвести до еректильної дисфункції.

Захищатися від деструктивного впливу стресу не так складно, як здається / Фото stockking@freepik

Як впливають гормони стресу

Вплив гормонів стресу зазвичай миттєвий, а зі зменшенням їхнього вироблення симптоми зникають, а частота серцевих скорочень і рівень кров'яного тиску відновлюються.

А проте коли зовнішні подразники не зникають, секреція цих гормонів триває, а отже – спричиняє вже негативні наслідки.

наслідки. А наслідками постійної присутності гормонів стресу в організмі є тривога, біль у голові, м'язовий дискомфорт, проблеми з травленням, серцеві негаразди, збільшення ваги та навіть депресія.

Як можна керувати стресом у здоровий спосіб

Ми не можемо повністю контролювати те, що відбувається в нашому організмі, зокрема й вироблення гормонів стресу. Але є дещо, що ми можемо зробити, щоб упоратися зі стресом.