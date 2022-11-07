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Кому судилися негаразди, а за кого ще слід радіти? Кому варто зосередитися на роботі, а для кого родина та друзі принесуть щастя? Ми розповімо на Men 24, що для чоловіків віщують зорі на тиждень з 7 по 13 листопада 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 7 – 13 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня у твоєму серці може оселитися безпричинний смуток, який спричинить безсоння. Але не хвилюйся, ця печаль скоро минеться. Поки що ти почуватимешся невпевнено, але дуже скоро знайдеш безпеку і стабільність у житті. Сприймай цей смуток як дрібні вибоїни на шляху. На жаль, зірки застерігають про сварки та хвилювання, тож краще у будь-якій ситуації зберігай спокій і просто продовжуй робити своє. Особливо, власне, на роботі. Також можливі певні зміни у звичному розпорядку дня, ймовірно, пов'язані з якимось святкуванням у твоїй родині. Можлива й зустріч з родичами, з якими ти давно не міг перетнутися. Є й ще кращі новини – цього тижня дуже ймовірні надходження грошей, на які ти не розраховував, а також неочікувані визнання й успіх. Тож на кінець тижня заплануй собі похід в улюблений заклад чи інше місце, бажано з близькими та друзями.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Вдалий тиждень для сімейних Тельців. Буде багато любові й підтримки рідних, але й ти маєш бути готовим допомогти за потреби. Загалом планети розташовані позитивно. Прибутки, успіхи в бізнесі, винагороди, вдалі нововведення – все це буде. Зазвичай ти не уникаєш ризиків, чи не так? Продовжуй цього тижня у тому ж дусі, і ти побачиш, як на твій бік перейдуть навіть ті, хто раніше критикував. Є ймовірність завершення якоїсь сприятливої ​​справи в домі, але й віддаленість від сім’ї через завантаженість на роботі теж загрожує. Через це турботи, пов'язані з сім'єю, можуть з'їдати тебе глибоко зсередини. Тому слід перед тим, як прийняти будь-яке рішення, добре його продумати. На цьому тижні, кажуть зірки, неправильне рішення може мати дуже довготривалі негативні наслідки. Це стосується як чогось бізнесового, як-от підписання нових контрактів, так і родинного, як-от обговорення почуттів із підвищенням голосу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень принесе щось особливе. Твоїм друзям може знадобитися важлива порада – не цурайся допомогти, але добре подумай, що саме радити. Нехай не буде так, що ти наче робиш щось добре, а виходить навиворіт. До слова, також і ти слухай поради друзів – це допоможе прояснити власні думки. Щодо фінансів: зірки радять розділити рахунки, визначити чіткий бюджет і діяти за ним. Зроби це на цьому тижні – і наслідки принесуть тобі величезну користь у майбутньому. Щодо відпочинку: заплануй подорож (але не на цей тиждень) або вечірку та насолоджуйся цими особливими моментами. Робочі плани – за можливості – відклади на якийсь час. На жаль, уникнути загалом відчуття перевтоми, занепокоєння та стресу не вдасться. Особливо в останні кілька днів тижня (розташування зірок буде негативним). Натомість тиждень буде вдалим для студентів та тих, хто шукає роботу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня дуже стане в пригоді родина. Допомогу та поради можна очікувати та варто приймати. Отже, якщо ти стикнешся з будь-якими проблемами під час виконання будь-якого завдання, то можеш покластися саме на родичів. Загалом через те, що тебе оточує багато турбот, твоя життєрадісна натура буде дещо збляклою. Це не матиме довготривалих наслідків, але може погано вплинути на твоїх друзів. Що допоможе вийти з цього стану? Звісно, самоаналіз. Твоя звична здатність впевнено розв'язувати питання допоможе спокійно впоратися з усіма складними ситуаціями. На цьому тижні також Ракам слід повністю контролювати свої образи на інших людей. Повір, вони геть не на часі. Натомість цього тижня тобі вистачатиме терпіння, насолоди від роботи, приємностей від соцмереж. А в останні дні тижня тобі можуть повернути давній борг, який ти вже вважав безнадійним.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня доведеться наполегливо працювати та докласти більше зусиль, щоб отримати бажане. А проте очікує й удача – особливо на всіляких іспитах та конкурсах. На початку тижня дуже не хотітиметься думати про навчання та роботу, та й об'єктивні перешкоди виникатимуть. Але панікувати не варто, оскільки незабаром ситуація покращиться. А проте зірки просять Левів контролювати свою манеру розмовляти – вона може розвернути сімейне життя не в кращий бік. Та й загалом варто уникати різких висловлювань з оточенням. На роботі та у фінансовій царині можливі збитки. Також водіям слід обережніше братися за кермо та не їхати у далекі подорожі. Цього тижня невдалими будуть будь-які спроби маніпуляцій – ти просто ризикуватимеш потрапити у драматичні ситуації.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цей тиждень принесе багато можливостей, адже зірки розташовані сприятливо. Ти зможеш налагодити контакти з кількома важливими людьми. Переконайся, що зможеш створити гарний образ себе перед ними, адже саме вони допоможуть просунутися вперед у робочому чи особистому житті. Зустрічай їх з повною довірою. Також твоя важка праця минулих днів окупиться зараз, і ти нарешті отримаєш хороший врожай того, що сіяв так довго. Дуже хороший тиждень і для виявів любові – до коханої людини, до родичів, друзів, а особливо дітей. Якщо якийсь період ти не міг присвятити час творчості, то цей тиждень дає тобі буквально золоті можливості. Спробуй відточити своє мистецтво, своє хобі. Адже у такий спосіб ти не тільки розслабляєшся, а й відновлюєш свою енергію. А проте весь цей тиждень треба і працювати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тиждень принесе неоднозначні результати. З одного боку, друг може попросити про допомогу, і ти маєш простягнути йому руку. Але не цурайся критикувати його, коли це необхідно. І якщо він помилився, неодмінно змусь його усвідомити це. З іншого боку, цілком можливо, що твоя увага втече кудись, куди завгодно, тільки не на роботу. Наслідком цього буде певне сум'яття та психічна напруга. У цій ситуації порада зірок така: щоб труднощі не приходили в життя, не дозволяй їм домінувати над собою саме зараз, саме сьогодні. Нехай не станеться так, що ти займатимешся якоюсь сторонньою проблемою і відвернешся від своїх безпосередніх обов’язків. Це, повір, тільки створить нову проблему на майбутнє. До хорошого: зірки обіцяють перемоги над суперниками (на роботі чи в особистому), потенційну зустріч з особливою людиною, яка змінить твоє життя, та загалом вдалі останні дні тижня для нових починань.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Сприятливий тиждень для студентів та загалом для навчання. Утім, для здобуття будь-яких успіхів доведеться добре попрацювати, з неба нічого не падатиме. Цього разу тебе супроводжуватиме удача і в інших справах, не вирішальна, але приємна. Також зірки радять зайнятися самосвідомістю, розвивати кар’єру, інтелектуальне наповнення. Почуватимешся ти загалом спокійно та холоднокровно. Сприймай цей тиждень як чудову нагоду для вдосконалення свого єства в усіх сферах. У тебе буде певна відстороненість від реального світу, але це добре – ти маєш всі шанси прийти до правди життя. Щодо фінансів: будуть моменти, які можуть тебе засмутити, а також обережно стався до ідей про нові інвестиції (слухай свою відмінну інтуїцію). В особистому буде багато щасливих моментів, там – усе чудово.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Для тебе цей тиждень буде чи не кращим за минулі кілька місяців. З нехорошого – хіба-от невеличкі перешкоди на професійному шляху та можливі прояви гніву зі сварками вдома. Ну, що ж, намагайся контролювати себе – навіть якщо хвилюєшся, не говори образливих слів. А хорошого більше! Цього тижня ти можеш отримати щось дуже важливе і дороге для тебе. Це може бути подарунок чи важливий документ, та що б це не було – сприйми обережно і подякуй, хто б не був причетним до ситуації. Стрільці, кажуть, частенько полюбляють втікати від обов'язків – так от, на цьому тижні не роби так. У тобі живе хтось люблячий і ніжний – якраз час розвивати ці твої унікальні якості. Ти відкриєш себе з нової сторони! А ще й отримаєш усі шанси втілити плани, які ти будував упродовж тривалого часу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На жаль, зірки обіцяють цього тижня у твоєму житті непорозуміння, тож потрібно бути дуже обережним та уважним до своїх слів, щоб не сказати друзям нічого поганого. Будеш відчувати й певну напругу на роботі (причім без різниці, в офісі чи вдома). Але винен не ти – то все люди навколо, які цього тижня чомусь будуть злими. Це позначається на твоєму настрої, так, зірки це розуміють, а тому радять зберігати спокій і не хвилюватися – все це пройде дуже швидко. А якщо ти зосередишся на роботі (енергія та ентузіазм до цього будуть) – так і взагалі непомітно. І коли ти підіймеш голову, то побачиш, що в усіх навколо настрій вже просто чудовий. Також важливо на цьому тижні намагатися дуже чітко висловлювати думки – щоб вони не загубилися та не втратили важливість. Останні дні тижня варто присвятити дітям, якщо вони є, або постаратися, щоб вони з часом з'явилися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Сприймай цей тиждень як крок до наступного етапу. Займайся домашніми справами активніше – щоб створити приємну атмосферу. Не забувай присвятити час відпочинку. Так, можливо, цього тижня ти відчуєш невелике розчарування через свої нездійснені мрії. Але не витрачай час на такі роздуми, краще сядь і склади план, бодай схематичний, як ти можеш насправді ці мрії втілити. Якщо ти такий план складеш, зірки готові пророкувати тобі успіх! А ще зірки зауважили, що тобі цікаво проводити час із людьми допитливими та емоційними, і це добре, але ще краще буде додати в коло спілкування трохи холодного розуму. Ну, знаєш, щоб було кому вказати пальцем на дурні ідеї та чітко пояснити, чому саме ці ідеї дійсно дурні. Щодо фінансів: буде приємний баланс між доходами та витратами, ти можеш навіть збільшити заощадження. Щодо здоров'я: зірки просять не їсти надто багато за раз – можуть виникнути проблеми зі шлунком.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Такий тиждень, знаєш, дуже про Риб. Ти будеш відчувати, що навколо якась халепа, але правда в тому, що якраз цього тижня тобі буде щастити. Так, мабуть, зараз ти не отримаєш допомоги від друзів і колег, але не панікуй в будь-яких складних ситуаціях, бо, чесно, ти дуже легко впораєшся з ними. Май віру в себе і рухайся вперед із впевненістю. Цього тижня ти матимеш шанси знайти те, що довго шукав. Ба більше, якщо ти спробуєш, то знайдеш навіть те, що вважав навіки втраченим. Наполеглива праця та самовідданість приноситимуть визнання. Висока оцінка колег та керівників спонукатиме тебе до зростання. Але зауваж: ти можеш бути повністю впевнений у своєму настрої, але ж не можеш щоразу правильно оцінювати настрій когось іншого. Так і ті інші теж не завжди можуть вгадати, що в тебе на думці. А тому – не бійся говорити відверто, особливо з коханою людиною.