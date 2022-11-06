До твоєї уваги кілька способів, які допоможуть раз і назавжди припинити гризти нігті. Не роби цього, якщо не хочеш зіпсувати перше враження про себе.

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Як перестати гризти нігті чоловікові

1. Стрижи їх дуже коротко

Нема чого гризти – нема проблем. Тому корисно буде просто підстригати нігті дуже коротко. Після цього варто підрівняти краї пилочкою. Але не конче підстригати під саме м'ясо. Залиш собі акуратну довжину, щоб, наприклад, було видно білу смужку. Але і тут варто бути обережним, щоб під нею не забивався бруд.



Можеш коротко обрізати нігті / Фото Stockking

2. Нанеси лак

Якщо ти – творча й екстраординарна особистість, то це може бути яскравий лак. В інакших випадках рекомендуємо просто обрати прозорий. Він не лише захищатиме твої нігті, а й позбавлятиме спокуси зайвий раз їх погризти.

3. Зроби собі манікюр

Ще один спосіб мінімізувати шанси гризти нігті – інвестувати в них. Якщо ти витратиш на свої нігті трохи, або не зовсім, грошей, то спокуси лізти до них у тебе не буде. Крім того, твої нігті будуть доглянутими, що оцінить кожна панянка. Просто не бійся довіритися професіоналам.



Наявність манікюру зменшить бажання гризти нігті / Фото rawpixel

4. Візьмися за важку артилерію

Якщо жоден з вище перелічених методів не спрацював – візьми на озброєння цей. Мовиться про використання спеціальних лаків, які ще й надзвичайно бридкі на смак. Щойно ти підтягуватимеш свої пальці до рота, ти згадуватимеш цей огидний смак і більше не робитимеш цього.

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Візьми на озброєння ці поради. Маємо надію, що вони допоможуть тобі позбутися звички, яка може негативно вплинути на сприйняття тебе іншими.

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