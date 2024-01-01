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Львам лучше проводить больше времени с парой и избегать любого постороннего вмешательства. Тельцы могут почувствовать нехватку приватности в личной жизни. Козерогам же следует избегать нежелательных споров, особенно из-за эгоизма, и не углубляться в прошлое. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 1 января по 7 января 2024 года.

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Гороскоп на неделю 1 января – 7 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

В отношениях могут быть неожиданные повороты, будь готов их принять. Одинокие могут встретить нового человека, но следует подождать несколько дней, прежде чем что-либо предлагать. Держись подальше от столкновений, особенно с кем-то, с кем недавно познакомился. Несмотря на трудности на рабочем месте, ты увидишь положительные результаты. Но стоит и обновить свой профиль на сайте по трудоустройству. Следует запастись терпением и поддерживать дружеские отношения со старшими по возрасту и начальством. Некоторые Овны могут переехать за границу. Серьезных финансовых проблем не будет, но осторожность в расходах не помешает. Лучше откладывай деньги на черный день.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Несмотря на мелкие неприятности, неделя завершится на счастливой ноте. Кто ищет любовь, обязательно ее найдет. Можешь почувствовать нехватку приватности в личной жизни – поговори об этом со своей парой. На работе убедись, что ответственно относишься к новым задачам. Всегда демонстрируй готовность браться за риски. Это поможет получить хорошую репутацию у руководства. Некоторые коллеги могут попытаться тебя демотивировать – не сдавайся. В финансах будь рассудителен. Не трать слишком много, но можешь покупать бытовую технику или электронные устройства.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Проводи больше времени с любимым человеком и делись своими эмоциями. Будут незначительные проблемы в личной жизни, но кризиса не произойдет. Тебе нужно быть более зрелым по отношению к себе, а также положительно относиться к жизни. Постарайся отдаться тем занятиям, которым давно хотел заниматься. И справься с давлением, связанным с работой. Возможен переход на новую работу. Бизнесмены могут найти новые возможности для приумножения состояния, даже вывести бизнес на новые территории. Несмотря на незначительные финансовые проблемы, в том числе с привлечением средств, ты сможешь принимать важные решения, связанные с деньгами.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ни одна серьезная заминка не повлияет на личную жизнь. Ты хорошо справишься с мелкими проблемами, связанными с эгоизмом, и будешь иметь поддержку родителей. Убедись, что даешь должное пространство паре и ценишь конфиденциальность. Устраняй проблемы в личной жизни со зрелым отношением. На работе увидишь больше обязанностей. Общение, как устное, так и письменное, будет иметь решающее значение в профессиональной жизни. В офисе держись подальше от политики и сплетен. Бизнесмены увидят новые возможности для расширения, а привлечение средств станет проще. Деньги будут приходить из разных источников, уладятся финансовые вопросы с родственниками. Начинай собирать деньги на отпуск.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мелкие проблемы были решены, ты увидишь новую счастливую жизнь. Проводи больше времени с парой, избегай любого постороннего вмешательства, потому что это может отрицательно повлиять на любовную жизнь. Будь дружелюбным в коллективе, это поможет в выполнении командных задач. Рабочее давление преодолевай с улыбкой, бери на себя новые роли. Будь искренним в общении с клиентами и членами команды. Будут незначительные финансовые проблемы, но ты справишься с ними. Можно рассчитывать на поступление из дополнительных источников. Некоторые Львы погасят все долги, а торговля принесет хороший доход.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Никакие серьезные проблемы не повлияют на личную жизнь, романтические отношения будут продуктивными. Некоторые Девы ощутят разногласия в паре, но незначительные. Надо быть зрелыми в поведении, и это поможет справиться с любыми хлопотами. На работе руководители могут попытаться приуменьшить твои достижения, однако не сдавайся, а удели больше внимания результативности. Предприниматели могут уверенно начинать новые дела, успех будет их спутником. Следует воздержаться от масштабных затрат. В семье состоится праздник, и от тебя будут ждать приличного вклада.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Будь осторожен, возвращаясь к старым отношениям. Некоторые Весы встретятся с прежней любовью, что может вернуть им счастье, но у женатых это вызовет только проблемы. Одинокие встретят особого человека во время путешествия или на приеме. А некоторые длительные любовные отношения, которые были на грани разрыва, обретут новое дыхание. На работе особых затруднений не будет. Хотя некоторые могут сменить место работы, особенно государственные служащие и юристы. Юристов и врачей в целом ждет очень напряженная неделя, они услышат недовольные отзывы, что повлияет на моральное состояние. Но это будет отличная неделя с точки зрения денег. Никаких серьезных неприятностей, удачное время для инвестиций, можно подумать и об отпуске.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Будь реалистом в личной жизни, в противном случае могут возникнуть незначительные проблемы. Проводи больше времени с семьей. Всегда будь терпеливым и одаряй свою половинку безграничной любовью. Запланируй романтический ужин-сюрприз. И держись подальше от внебрачных отношений. Также появятся новые возможности проявить себя в офисе. Некоторые новые проекты откроют шансы на рост. У твоей работы будут одобрительные отзывы от клиентов. В бизнесе лучше не менять политику и планы. В финансовом плане будет процветание. Однако нужно следить за расходами и хотя бы попытаться не тратиться на предметы роскоши. Родственник может нуждаться в финансовой помощи, можешь ее оказать.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Искреннее отношение к романтическим отношениям принесет свои плоды. Проводить больше времени с любимым человеком – хорошая идея, чтобы сделать отношения крепче. Ты можешь гордиться динамикой и химией в любовных отношениях. А у одиноких на этой неделе высокий шанс встретить свою пару. Профессиональная жизнь сложится хорошо, появится множество возможностей, чтобы подтвердить свои способности. Некоторые задачи потребуют многозадачности. Следует быть осторожным, выражая свое мнение на собрании коллектива. Финансовый успех может помочь в погашении банковского кредита. Можешь смело отдавать деньги на благотворительность.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

В личной жизни будет много положительных поворотов. Можно даже сделать предложение руки и сердца, ответ будет положительным. Некоторые отношения, имевшие сложное прошлое, на этой неделе примирятся. Избегай нежелательных споров, особенно из-за эгоизма. Не углубляйся в прошлое. Эта неделя продуктивна в плане работы. Но в офисе будут маленькие служебные разборки, и ты можешь стать их жертвой. Работоспособность поможет все это преодолеть. Предприниматели захотят открыть новые предприятия на новых территориях и смогут с уверенностью идти вперед. Удастся погасить некоторые долги, а также уладить финансовый спор. Позволь себе укрепить сбережения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Если ты встречаешься с кем-то долго, можешь перевести отношения на новый уровень. Будь терпеливым к паре, дай ей простор и старайся не навязывать свои решения. И любовные отношения расцветут. Может случиться служебный роман, но он повредит работе. Да и вообще результаты работы могут быть невпечатляющими. Хотя бы убедись, что выполняешь самые важные задачи. Прояви готовность работать даже сверхурочно. На этой неделе тебя не побеспокоят никакие серьезные финансовые проблемы. Можешь смело принимать важные финансовые решения. У семьи могут возникнуть незначительные финансовые споры, но твоя половинка будет на твоей стороне.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Ты с радостью уладишь все споры с любимым человеком. Могут возникнуть незначительные недоразумения, но ненадолго. А одиноким может посчастливиться обрести любовь. Убедись, что отношения с родственниками не приведут к конфронтации. На работе будь осторожен, выражая свое мнение на встречах и собраниях. Это особенно важно для молодых специалистов, поскольку старшие коллеги могут быть раздражены и внести хаос в их профессиональную жизнь. Лучше быть дипломатичным и проявлять инициативу с новыми обязанностями. Бизнесмены могут испытать гнев властей, важно решить это без промедлений. С точки зрения денег все хорошо, но установи себе лимит на расходы.