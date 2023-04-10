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Тим часом Левам не можна дозволяти егоїзму полонити їхню свідомість, Тельцям треба бути дуже обережними з грошима, а Скорпіонам варто не звертати увагу на погану компанію. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 10 квітня і до 16 квітня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 10 квітня – 16 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня зірки можуть змусити тебе прийняти багато важливих рішень. Ти відчуватимеш напругу і тривогу, що призведе до раптового погіршення самопочуття, але не буде навіть часу звернути на це увагу. З хорошого – якщо на тому тижні у тебе були якісь суперечки, пов'язані з грошима, то тепер ти зможеш отримати значне полегшення. З дуже хорошого – ти зможеш упоратися з неприємною ситуацією до того, як вона погіршиться. Також цього тижня ти можеш отримати підтримку старших братів і сестер більше, ніж очікував. У пошукачів на цьому тижні з'являються непогані шанси влаштуватися на роботу. Ймовірне здійснення бажань студентів, які хочуть навчатися за кордоном.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Зірки кажуть, що на цьому тижні ти не натраплятимеш на особливі проблеми, якщо не забуватимеш про фізичну активність. Може й дивно прозвучить, але саме це може розв'язати багато твоїх минулих негараздів. Цього тижня ти можеш планувати взяти якийсь кредит або позику для розширення бізнесу. Але потрібно бути з самого початку дуже обережними, здійснюючи операції, пов'язані з грошима. Також щастя повернеться у сімейне життя. Сприятливий тиждень для шлюбу або зачаття. Цього тижня тобі вдасться зберегти оптимізм та твердо дивитися в очі викликам. На роботі працюй зі своїми навичками й досвідом – і зможеш належним чином скористатися ними. У цей час тобі також цілком вдасться вирватися з графіка злетів і падінь в особистому житті.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Зірки кажуть, що на цьому тижні ти будеш дуже емоційним, також тобі може бути важко контролювати ці емоції. У такій ситуації твоя дивна поведінка буде збивати людей з пантелику, що своєю чергою може викликати у тебе самого роздратування. Буде краще, якщо ти поки що не будеш демонструвати свої почуття на людях. Заплануй відвідування релігійного чи культурного місця всією сім'єю. На цьому тижні справи на роботі будуть йти набагато краще, ніж раніше. Не забувай тільки, що за твоїм успіхом стоїть важка праця й інших людей – у цей час тобі потрібно буде вийти й привітати їх, щоб ще дужче заохотити.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Раки на цьому тижні почуватимуть себе навіть краще, ніж зазвичай. Якщо ти протистояв якійсь старій проблемі, зірки допоможуть повністю позбутися її. У фінансовому плані тиждень дасть тобі кращий напрямок і можливості. Ти зможеш заручитися підтримкою сім'ї в заощадженні або вкладенні грошей. Але є й неприємна новина – цього тижня твої друзі або близькі не надаватимуть великого значення твоїм словам або пропозиціям, через що ти відчуватимеш дискомфорт під час спільних занять.Також тобі бракуватиме ентузіазму та енергії на роботі. Зірки радять у такій ситуації почитати книгу або послухати улюблену музику, щоб повернути втрачені сили.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви цього тижня можуть відчувати втому як розумову, так і фізичну. Тому тобі треба підвищувати свій рівень енергії, відпочиваючи та харчуючись поживною їжею. Бізнесменам цього тижня варто пам'ятати, що люди, які звертаються до них, можуть підвести. Та є й хороші новини – тиждень може принести багато позитивних результатів у сімейному житті та прибрати геть домашні напруженості. Також справи на робочому місці будуть йти непогано. Завдяки наполегливій праці, яку ти виконував у минулому, твої зусилля можуть увінчатися успіхом саме на цьому тижні. Також ти зможеш отримати пошану від друзів, повагу в сім'ї та вдячність від вчителів або учнів. Однак не дозволяй егоїзму в цей час займати твою свідомість, інакше твій успіх може створити проблеми.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Тобі потрібно попрацювати, щоб тиждень приніс тобі користь, а ще й значною мірою забезпечив успіх у майбутньому. Зірки також радять за можливості вимикати телефон, перебуваючи вдома. Цей тиждень важливий для твоєї самооцінки й навчання на минулих помилках і досвіді. Інакше конкуренція за те, щоб випередити інших у твоїй кар'єрі, завадить тобі зробити це, бо ти повторюватимеш минулі помилки. Тим, хто готується до іспитів чи конкурсів, на цьому тижні потрібно більше довіряти своїй наполегливій праці, ніж удачі. Везіння не супроводжує тебе постійно, а от знання залишається з тобою до самої смерті.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня, окрім незначних проблем, Терезам навряд чи буде чого остерігатися. Також представники цього знаку Зодіаку зможуть позбутися всіх своїх фінансових проблем на тижні, перейти від злетів і падінь до стабільності – завдяки розсудливості та обачності. Також ти можеш багато чому навчитися на своїх минулих рішеннях. Проводячи час із рідними, не забудь обговорювати побутові питання – це не тільки допоможе тобі поліпшити стосунки з ними, але й отримати їхню підтримку. Твої лідерські та адміністративні здібності на роботі покращаться. Завдяки цьому ти зможеш досягти успіху й визнання на робочому місці. Зверни увагу: в цей період ти, швидше за все, отримаєш важливу підтримку від колеги-жінки.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіони на тижні зможуть приділити собі достатньо часу і відпочити від напруженої рутини. Цей період зробить тебе фінансово сильнішим. Ти не тільки отримаєш вигоду від старої інвестиції, але й зможеш погасити кредит, якщо такий у тебе є. А проте тобі потрібно буде докласти більше зусиль, щоб заробляти більше грошей, причому з самого початку. Почуття гумору може підвищити твою популярність серед оточення. Разом зі зростанням поваги, ти також матимеш успіх у залученні уваги людей до себе. А також ти зможеш вчасно завершити раніше розпочаті справи, завдяки чому покращиш шанси на просування по службі й підвищення зарплати. Зірки ще радять виконувати роботу, не звертаючи особливої уваги на погану компанію.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня усі твої справи тільки у твоїх руках. Зірки просять хіба що уникати несвіжої їжі та не забувати про фізичну активність. Можливо, цього тижня ти не отримаєш стільки прибутку, скільки очікував, але все ж грошей буде достатньо, щоб здебільшого задовольнити тебе. Можливо, навіть вдасться залучити додаткові інвестиції у свій бізнес. Якщо знайдеш правильну стратегію, то зможеш дуже швидко подвоїти свої гроші. Удача буде з тобою й в усіх ситуаціях у твоїй кар'єрі. Ти отримаєш належну похвалу і співпрацю з боку начальства. Можуть виникнути незначні перешкоди на шляху до здобуття бажаної освіти, але наполеглива праця окупиться. Та є й неприємна новина – через збільшення психічного навантаження у парі з коханою людиною може виникнути дистанція.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У цей час тобі доведеться присвятити особливу увагу фізичним вправам або йозі та регулярно ходити пішки. Зірки окремо просять пам'ятати, що які б інвестиційні схеми тебе не приваблювали, слід глибоко вивчити їх, не проявляючи поспіху. Адже будь-який крок для тебе зараз може бути фінансово шкідливим. Перш ніж приймати будь-яке рішення, радься з фахівцями. Не виключено, що цього тижня ти підеш за побутовими покупками, але витратиш більше на непотрібні речі, і так сам собі створиш фінансові проблеми. Це також позначиться на твоїй повазі та іміджі в родині, хоча на підтримку батьків ти завжди можеш розраховувати. Не виключено, що саме вони допоможуть тобі у розвитку бізнесу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

На тижні тобі, мабуть, не доведеться багато працювати, щоб тримати себе у формі. Удача мала б бути прихильною до тебе в цей час. Також цього тижня ти можеш витратити чимало грошей на речі для свого комфорту, але вони не зразу стануть у пригоді, а в майбутньому. Утім, у цей час у тебе не буде нестачі в грошах, тож ти й не будеш особливо замислюватися над їх витрачанням. Тим часом участь у громадських заходах дасть тобі можливість контактувати з впливовими людьми в суспільстві, тому не пропусти ці можливості повз себе і постарайся скористатися ними. Твої конкуренти у бізнесі у цей час залишатимуться активними, але, перемігши їх, ти зможеш навіть зробити їх своїми друзями.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Бездоганне самопочуття, посилення сміливості й упевненості в собі – основні ознаки тижня. Ти зможеш легко приймати всі ті рішення, пов'язані з твоїм життям, які раніше давалися з труднощами. Твоє фінансове життя, швидше за все, також буде хорошим протягом усього тижня. Лише Риб, які живуть далеко від родини, цього тижня сильно турбуватиме почуття самотності. Також вони можуть відчувати дивну скутість. У такій ситуації зірки радять не дозволяти самотності домінувати над собою. Треба виходити в люди й проводити час із друзями. Весь тиждень також і твої вороги будуть активними, час від часу вони змовлятимуться проти тебе, користуючись твоїми слабкостями. Через це ти не зможеш просунутися по кар'єрних сходах. Можливо, доведеться пережити незначні труднощі, пов'язані з побутовими питаннями.