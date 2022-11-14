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Хто матиме нагоди насолодитися романтикою, а на кого чекає напружена робота? Кому слід подбати про здоров’я, а хто розв’яже давню проблему? Ми розповімо на Men 24, що для чоловіків підготували зірки та планети на тиждень із 14 і до 20 листопада 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 14 – 20 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень даватиме можливості для сталого прибутку у менеджменті, медицині, інформаційних комунікаціях і промислових секторах (але зусилля слід докласти від щирого серця). Дуже можливо, що доведеться кудись поїхати – і залишитися там. Діяльність у царинах релігії, благодійності чи громадського сектору буде дуже успішною. Удачу чекає тих, хто шукає роботу. А якщо ти власник бізнесу – готуйся робити вкрай важливі оголошення для свого персоналу. У середині ж тижня – очікуй чогось радісного від родини (щонайменше, розв'язання старого конфлікту) чи у любовних стосунках. Єдина порада – не бійся використовувати свою природну мудрість на всю її силу.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На початку тижня – вдалий час для капіталовкладень та операцій на фондовому ринку. Нестабільність ринку буде тобі на користь і збільшить прибутки. Потішить також здоров'я. Але от у другій половині тижня все зміниться буквально на протилежне – зіпсується робоче середовище, почне переслідувати відчуття слабкості, підвищеного чи пониженого тиску. Попри все, вдасться усунути складні дипломатичні перепони в роботі. Щодо родини та любовної сфери – загалом все добре, але можуть виникнути дрібні суперечки та деяка напруга. У таких ситуаціях – залучай холодний розум і рухайся вперед. Наступний тиждень буде кращим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

У першій половині тижня на подвір’ї подружнього життя будуть моменти сміху та щастя. Попередні суперечки, якщо вони були, матимуть відчутний рух до розв'язання. Загалом на тижні доведеться ухвалити деякі важливі рішення, особливо щодо цифр, пов'язаних із роботою чи бізнесом. Зірки ще й натякають на якісь негаразди з нерухомістю (утім, мовитися може й про якийсь формальний ремонт). А тому радять – перед ухваленням рішень краще буде трішечки прогулятися. У любовних стосунках виникне напруга, але ненадовго. У кишенях гроші не переведуться. Також достатньо буде сил та здоров’я. Останні дні тижня будуть узагалі чудовими. Один нюанс: очікування твої будуть ще вищими, але тут зірки вже нічим не зарадять.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Рух зірок вказує, що цього тижня ти отримаєш бажані результати в роботі та бізнесі. Але обсяги, скажімо так, успіху залежатимуть від того, наскільки ти будеш активним. Особливо зірки сприятимуть творчим – Ракам із кіно, музики – та державним службовцям. Але просять при цьому не забувати про важливість часу і рухатися вперед, а не завмирати перед кожним камінчиком на дорозі. В особистому – період любові й взаємного примирення. Вдалі дні для купівлі нерухомості та авто чи мотоциклу, але є й загроза втратити важко зароблені гроші на марні речі – тому добре подумай, чи воно дійсно тобі треба. Також, на жаль, може трішки підвести здоров'я – варто звернути особливу увагу на їжу та напої.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

На початку тижня очікуй бажаного прогресу у навчанні та вихованні дітей, та й загалом доброго гумору. Тішитимуть сприятлива та позитивна атмосфера в сім’ї, у стосунках. Ти легко і залюбки зможеш виконати багато домашніх справ. Просто не зупиняйся – і все буде добре. У середині тижня – буде яскраво в роботі та діловому житті. Особливий успіх можна очікувати в усьому, що пов'язано з логістикою (розумієш, де слід активізуватися). Нові ідеї, зосередженість та здатність швидко приймати правильні рішення у ці дні будуть на твоєму боці (тільки важливих документів необдумано не підписуй), на фінансовий приріст також можеш розраховувати. А от в останні дні тижня, не повіриш, твоя енергія взагалі подвоїться. Тому починай складати плани просто вже!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки цього тижня будуть сприятливими для сімейного життя. Якщо ти займаєшся створенням бізнесу чи пошуком нової роботи – матимеш шанси на бажаний прогрес. Загалом цього тижня ти мало не в усіх справах отримуватимеш чудові результати. На жаль, останні дні тижня будуть негативними, можеш відчувати тривогу й роздратування. Тоді зростуть шанси затягнутися у судові справи, і ось там суперник може взяти гору. Але – маленька обережність подарує великий успіх! А тому стеж за мовою та дрібними натяками оточення. На родину можеш розраховувати – тебе підтримають в ухваленні важливих рішень. Якщо ж ти поки не сімейний, якраз матимеш шанси знайти споріднену душу. Причому, що цікаво, серед друзів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки цього тижня принесуть щастя і спокій, а ще й бажані результати у всіх починаннях. І ти матимеш у цих починаннях ентузіазм! Будуть всі шанси покращити свій рух у кар’єрі у сферах військовій, безпековій, медичній, управлінській, політичній та соціальній. В інвестиціях також варто очікувати прибутки, тож зможеш посилити свою фінансову подушку. Можеш створити новий бізнес-план – ти ефективно його втілиш і він буде успішним. Стан здоров'я стане приємнішим. В особистому житті – солодко, але в середині тижня можлива гірка ситуація. Зірки просять цього тижня не відмовляти людям у допомозі, коли вони її потребуватимуть і проситимуть.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня є ймовірність бажаного прогресу в роботі, особливо якщо вона якось пов’язана з нерухомістю чи інвестиціями (але, увага, в жодному разі не вкладай гроші у нові проєкти, краще у старі та надійні) – тільки не применшуй зусиль. Аналогічно – з'являться шанси отримати успіх відповідно до очікувань у кар'єрі й бізнесі, якщо зможеш організувати вдалу подорож. Але тут будуть перешкоди, які, попри все, ти подолаєш завдяки розуму та впевненості. В особистому житті буде все гаразд, окрім одного моменту: десь точно вилізуть образи один на одного. Тут нема біди, треба просто спокійно все обговорити. В останні дні тижня можуть виникнути суперечки з важливими у твоєму житті людьми, тому дій із розумом. Проблеми зі здоров’ям можуть бути, але нетривалі.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня в особистому житті будуть нагоди для взаємного бажання та радості. Можна очікувати нових партнерських відносин навколо бізнесу. Швидке рішення в бізнесі може дати тобі неабияку негайну вигоду. Також зірки дуже радять саме найближчими днями зайнятися старими захворюваннями чи болями – бо дуже високі шанси, що від них можна буде позбутися. З середини тижня варто запастися терпінням і вірою, не уникати смачних страв, подорожей, навіть далеких (і бажано – до родичів, які давно прагнуть тебе побачити), та інвестицій. Загалом на цьому тижні ти будеш щасливим, зайнятим роботою та родиною, та зі спокоєм у душі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня буде можливість підсилити гармонію у родині, створити нові романтичні моменти в особистому житті. А на роботі – виконати завдання в обумовлений час. Завдяки цьому тіло і розум будуть щасливими. З іншого боку, ти можеш відчувати певну млявість через нестабільний стан здоров'я. Також зірки окремо радять остерігатися прихованих ворогів, є загроза якоїсь змови проти тебе. У першій половині тижня варто бути активнішим, у другій – пожинати сприятливі та позитивні результати. В останні дні тижня можна очікувати підвищення на роботі, несподіваний прибуток, а загалом витрати на тижні зменшаться. Також під кінець тижня слід уникати суперечок та ухвалення важливих рішень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки будуть із тобою на цьому тижні, завдяки цьому ти почуватимешся добре й позитивно. Успіхів на роботі особливо не очікуй, хіба якщо ти викладач чи науковець. Але продовжуй старатися, і до кінця року можеш отримати підвищення. В особистому житті натомість ти відчуватимеш особливий ентузіазм та наснагу – і це чудово, не применшуй зусиль. Грошей буде достатньо, але в середині тижня ймовірні значні витрати. Також зірки просять контролювати гнів у ситуаціях, коли тобі буде здаватися, що хтось тебе сильно дратує. Краще навпаки – допомагай людям, які цього потребують, це робитиме тебе щасливим. І десь присвяти час, щоб проаналізувати себе у стосунках із партнеркою – так, саме себе.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Прогрес в отриманні бажаних результатів у роботі буде успішним, але не для всіх: сприятимуть зірки тільки справам, пов'язаним із підготовкою документів, складними схемами, контрактами, перемовинами. А також у царинах кіно, спорту, медицини, безпеки й політики. У простіших речах впливу зірок не буде. А проте загалом, цього тижня ти матимеш більше приємних і позитивних моментів. Хіба-от в останні дні будуть фінансові витрати й неприємності. Що ж, варто запастися терпінням і намагатися уникати коротких дзвінків. І обов'язково радитися щодо важливих рішень із людьми, яким ти довіряєш.