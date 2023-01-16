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Спробуймо дізнатися, що може чекати на представників різних знаків Зодіаку найближчого тижня. Кому пощастило, а кому варто насторожитися? Підказки від зірок читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень 16 – 22 січня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 16 січня – 22 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки натякають, що на цьому тижні будуть шанси розв'язати старі проблеми. Будь-яку важливу роботу, яка раніше чомусь зупинилася, тепер матимеш змогу завершити. Але при цьому розум треба зосередити на безперервній наполегливій праці. Вдалий тиждень також для тих, хто зібрався до шлюбу. Також сприятливо зірки ставляться до розв'язання побутових проблем, освітніх зусиль. Хороші новини цього тижня не будуть сюрпризом. Джерела доходу будуть доступні, грошей мало б вистачати. Але – на цьому тижні тебе чекають проблеми через перешкоду у важливій справі. Слід уникати лихослів'я і наклепів, а свій критичний характер варто дещо припнути, аби не послабити емоційний обмін у стосунках.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Зірки обіцяють на тижні сплеск нового ентузіазму та приємних почуттів. Продумані плани принесуть успіх, а старі проблеми – щезнуть, немов і не було. Можливі поїздки на далекі відстані, які принесуть важливі успіхи. А проте через завантаженість роботою дуже дратуватиме брак часу на особисте життя. Днями може виникнути нагода вплинути на державне управління. На роботі варто на повну потужність користатися своїм інтелектуальним потенціалом. На жаль, можуть виникнути й проблеми на роботі, але не критичні. Застереження від зірок: наближеність до людей з улесливим характером може бути для тебе шкідливою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Прогрес у житті можливий, в чому допоможе близькість до високопоставлених людей, зокрема політиків. Зросте твоя загальна активність, але треба почати впроваджувати нові схеми в економічному секторі. Можливо, час навіть для серйозної зміни роботи, започаткування нового бізнесу (щонайменше, потяг до такого буде). Корисною буде і випадкова подорож. Розумну наполегливу роботу можна зосередити на перемогах у конкуренції. Але обережно – при цьому є загроза зазнати втрат через імпульсивне рішення. У творчих людей може зрости популярність, ситуація на роботі буде приємною. У ці дні також може турбувати погане самопочуття.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Зірки кажуть, що наполеглива праця може принести тобі користь у сфері заробітку. Може з'явитися зацікавленість у новій роботі. Позитивні зміни у соціальному статусі, зростання популярності також можуть статися. Державні службовці можуть отримати приємні результати від деяких змін у робочих ситуаціях. А от у побутовому житті можлива емоційна незадоволеність. Також на тижні можливі невеликі проблеми зі здоров’ям. Тебе можуть охопити турботи про правильний розподіл ресурсів для виконання обов'язків, які постійно зростають.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Через зростання кількості обов’язків на голову буде відчуватися тиск, особливо через внутрішню гостру потребу завершити все вчасно. Політикам, можливо, доведеться зіткнутися з різкими злетами й падіннями. Зірки радять не злиться через дрібниці. Цього тижня розум буде зосереджений на продумуванні нових схем заробітку, матеріальний комфорт загалом зросте. Ще з приємного – твоя поведінка цього тижня поглибить твої стосунки з коханою людиною. Та й сприятлива ситуація на робочому місці радо допоможе зробити тебе щасливішим. Можуть бути хіба занепокоєння, пов'язані з соціальною ситуацією.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам, можливо, доведеться здійснити випадкову далеку подорож. Але головна порада тижня від зірок така: працюй терпляче навіть за дуже дивних обставин. Певні фінансові проблеми будуть тебе, на жаль, турбувати. Але якась хороша новина може раптово порадувати розум. Існує велика ймовірність зміни місця праці, якщо ти державний службовець. Загалом цей час може бути напруженим для чиновників. Бізнесменам, перш ніж інвестувати в нову справу, слід отримати експертну консультацію. Можливі суперечки з позичальниками. А от студентам чи учням взагалі нема за що переживати. Головні негативні побоювання цього тижня можуть справдитися тільки через лінь, вона може позбавити тебе важливих благ.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять таке: впливай на розум прогресивними думками, але остерігайся активізації опонентів, особливо на роботі. Загалом тиждень може стати часом серйозних змін у житті. Будь готовий до захоплення чимось новим і вагомим. Якщо ти державний службовець – на жаль, цього тижня робоче середовище для тебе може бути дещо неприємним. Також зірки просять відповідально поводитися вдома та з близькими. Інакше твій розум буде сильно хвилюватися через нездатність належним чином функціонувати у важливих сферах. У любовних стосунках буде напруженість. Деякі дивні бажання можуть вплинути на тебе і на цьому тижні перестати бути фантазіями, а цілком матеріалізуватися.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Буде відчуття бажаного успіху в різних сферах, кажуть зірки. Але певні нові для тебе сумніви можуть створити гіркоту – особливо у старих стосунках. Мозок може залишатися засмученим через надмірно рвучкий рух уперед. Цього тижня, будь ласка, дотримуйся балансу між доходами та витратами. Не виконуй роботу поспішно, інакше можливі помилки. Контролюй поведінку, оскільки це може погано вплинути на твій імідж на робочому місці. Близькість до високопоставлених людей може виявитися дуже корисною цього тижня. Можна запланувати поїздку на далекі відстані. Буде відчуття щастя та ентузіазму від ласки рідних і близьких. Емоційна прихильність коханої людини додасть тобі енергії.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Надто багато обов’язків одночасно можуть стати тягарем для тебе. Тебе можуть залучити до нових громадських справ. А проте ця сфера радше дасть хороші нагоди, щоб заспокоїти тривожний розум. Цього тижня ти будеш турбуватися про ефективне виконання будь-яких важливих обов'язків, та матимеш при цьому підтримку родини. Задоволення принесе й можливість відчутного прибутку. На жаль, може бути дисбаланс доходів і витрат, але зірки сприяють ентузіазму та спробам реалізувати нові бізнес-плани, щоб виправити ситуацію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки натякають на можливі проблеми в подружньому житті. Але загалом у родині варто очікувати більше приємних подій. Варто лише не забувати, що гнів та чутливість треба контролювати. На робочому ж місці буде гарний успіх, нагод розвинути й застосувати свої таланти буде вдосталь. Але через нові обов'язки розум може бути стурбований. Зросте й кількість соціальних та ділових контактів. На жаль, можливі розбіжності з колегами й начальством. У чутливому положенні можуть опинитися юні Козероги – вибрики характеру негативно впливатимуть на імідж.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки кажуть, що Водолії на цьому тижні зможуть розкрити таланти за допомогою хороших ідей. Але треба бути уважним до свого здоров'я. Певні неприємні речі можуть викликати гіркоту у стосунках, але постійна наполеглива праця на посаді не залишить часу на хвилювання. Розум може бути також надміру зайнятий думками про те, як нарешті почати накопичувати матеріальні блага. Цього тижня зросте і твоя популярність – завдяки красномовству та працездатності. Матимеш вигоду від взаємин на високому рівні. Цей час може бути особливо корисним для політиків. Ентузіазм посилюватиме емоційна підтримка родини.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Риби можуть заблукати цього тижня у виборі між моральним і неморальним. А це заважатиме зберігати гармонію з фізичним оточенням. Навіть незначні речі можуть стати перешкодою у виконанні важливих справ. Можливі й зайві витрати, та й загалом фінансові проблеми будуть турбувати розум. Прибуток або інших штиб бонусів може надійти, якщо ти пов'язаний більше з державною цариною. Загалом – тиждень варто провести обережно, без різких рішень, і тоді все буде гаразд. Щодо особистого життя: зірки радять забути минуле, і це зробить твої стосунки солодшими. Не створюй гіркоти у стосунках через розчарування, і тоді не зазнаєш душевного болю.