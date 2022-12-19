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Зірки обіцяють багато доброго представникам деяких знаків Зодіак, як-от у Овнам. Декого, як-от Близнюків, застерігають від помилок. Що там у інших? Розповідаємо на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 19 і до 25 грудня 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 19 – 25 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки кажуть, що цього тижня буде бажаний прогрес у збільшенні багатства. Удача супроводжуватиме тебе, якщо ти вирішиш кудись помандрувати. Сприятливі та позитивні результати можна очікувати практично у будь-яких справах. Якщо ти пов'язаний зі світом спорту чи кіно, очікуй неймовірного успіху. Щодо здоров'я – самопочуття стане приємнішим, ніж раніше, але тобі потрібно буде діяти вкрай обережно та уникати ймовірних скупчень вірусів чи бактерій. Рух зірок натякає, що у середині тижня вдасться розв'язати складні фінансові питання. Щодо особистого життя: на жаль, буде деяка напруга у стосунках, але в середині тижня будуть і хороші новини. З іншого боку, в останні дні тижня станеться якийсь ажіотаж та хаос у справах. Тому не послаблюй концентрації й пильності.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На цьому тижні будуть хороші новини від дітей або про дітей, кажуть зірки. У такій ситуації особливо плідними будуть усілякі виховні зусилля. Якщо ти десь збирався брати участь у конкурсах чи іспитах, то можеш розраховувати на успіх. У роботі тобі потрібно бути вкрай активним, щоб колеги чи партнери у бізнесі якісно працювали поруч із тобою. Щодо особистого: між рідними будуть моменти любові. Також будуть шанси на помітний прогрес у заробітках. Якщо ти зараз готовий інвестувати, рух зірок обіцяє приємні чи навіть відмінні результати, тільки зусилля слід докладати з повною віддачею. На цьому тижні тобі буде цікаво побити старі рекорди продуктивності. На жаль, в останні дні тижня можливі хвороби та болі. Поряд з необхідним лікуванням, слід також вживати заходів профілактики.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

У Близнюків цього тижня буде період безперервного наближення до фізичного щастя – але це поки варто сприймати як набір інструментів, але ще не як результат їх роботи. Особливо якщо ти якраз зараз займаєшся підвищенням якості своєї роботи та бізнесу. Отже, мусиш працювати з повною віддачею. Також не втрачай пильності, бо жорстка конкуренція у відповідних сферах стане для тебе серйозним викликом у ці дні. Здоров'я буде кращим, ніж раніше. Але при цьому мусиш тримати відповідний тобі рівень фізичної активності. У середині тижня зірки обіцяють щастя, принесене з боку дітей. У любовних стосунках будуть моменти кохання один до одного. А в останні дні тижня буде ажіотаж зі складними рішеннями та важливими справами, які захочеться відкласти на потім. Можеш відкласти.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня зірки обіцяють подарувати тобі дорогоцінні речі в житті. У підсумку твій добробут зросте, буде і серед рідних час щастя і задоволення. Якщо ти займаєшся саме зараз підвищенням свого статусу в суспільно-політичному житті, матимеш період постійного прогресу. Ще зірки просять звернути увагу на стосунки з братом чи сестрою – слід розв'язати старі негаразди. Транзити планет у середині цього тижня вказує, що в особистому житті можлива напруга. На жаль, і здоров'я буде дещо слабким, що засмутить не тільки тебе, а й близьких. Тому не послаблюй пильності та бережи себе, щоб все було добре. Твоє завдання цього тижня – виробити звичку бути щасливим та здоровим. До слова, ти матимеш період бажаного прогресу в заробітку грошей і накопиченні статків.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Для Левів зірки цього тижня будуть приємними – у царинах накопичення грошей чи інших матеріальних статків. Якщо ти захочеш подорожувати – обов'язково втілюй це бажання. Загалом – рух зірок продовжить дарувати успіх, усе буде добре, але не послаблюй своїх звичних зусиль. Особливі бонуси зірки обіцяють бізнесменам, виробникам транспортних засобів і запчастин, військової та охоронної техніки. Для інвестування вже від початку тижня пануватиме сприятлива та позитивна атмосфера. А проте у любовних стосунках можливе деяке напруження, та й здоров'я трохи присяде. Тому приділяй належну увагу їжі та напоям. У другій половині тижня ситуація покращиться і в цій сфері. А в останні дні тижня дуже плідним буде процес завершення роботи чи побутових справ.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки цього тижня будуть приємними для Дів у плані виконання роботи, пов'язаної з навчанням і викладанням, а також удосконалення кадрів і ділових навичок. Тут на кожному кроці буде успіх. Також зірки радять саме цього тижня почати вивчати іноземну мову, до чого ти давно хотів взятися, та все не вистачало часу. З хорошого – розбіжності між родичами вичерпають себе. У домі подружнього життя будуть моменти сміху і щастя. Але в середині тижня рух зірок створить труднощі в різних сферах життя, враховуючи й здоров'я. В останні дні тижня прихильність зірок повернеться, завдяки чому твоє тіло і розум будуть щасливі. У той час подумай і про благодійність.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів зірки на тижні рухатимуться важко, але будуть і приємності – у царині капіталовкладень, віддаленої роботи та роботи з іноземцями. Тож не послаблюй зусиль, щоб усе було добре. Є ще одне застереження: у потрібний момент необхідно мати під рукою важливі документи – подбай про це. Якщо захочеш кудись поїхати, навіть надовго – зроби це. У середині тижня порадує здоров'я, після чого настане період бажаного прогресу в усуненні хвороб і болів. В останні дні тижня знову буде великий успіх у накопиченні грошей чи нерухомості. Але хвиля суєти життя може мати негативний вплив на настрій. Не дозволь цьому стати на заваді досягненню твоїх цілей.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Складною, але дуже плідною буде тиждень у Скорпіонів, дотичних до сфер математики, науки, лінгвістичних знань. У підсумку твій статус зросте, ба навіть у суміжних сферах. Спроби здобути успіх у сферах музики, безпеки та кіноіндустрії також будуть плідними. Тобто рух зірок цього тижня забезпечить тобі особливе положення у всьому, що стосуватиметься твого престижу і кар'єри. У любовних стосунках будуть моменти закоханості, тіло і розум будуть щасливі. В економічних секторах – також період постійного успіху, якщо не послабиш зусиль на роботі. У середині тижня будь готовий ухопити можливості для стрімкого просування у бізнесі. На жаль, не вдасться належним чином піклуватися про своє здоров'я, захворювання будуть непокоїти. Але в останні дні тижня зірки обіцяють це виправити.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Зірки кажуть, що цього тижня спроби врятувати спадщину будуть успішними. Вдалий тиждень для Стрільців, здатних ухвалювати політичні й суспільно важливі рішення. Загалом – будуть бажані можливості для соціального та кар'єрного зростання. Між партнерами в любовних стосунках будуть моменти закоханості. Буде також можливість звідкись отримати несподіваний прибуток. Але в середині тижня виникнуть певні проблеми, які потягнуть за собою інші проблеми. Рівень економічних витрат залишиться високим. Висока загроза й захворювань – як в особистому здоров'ї, так і у рідних. Тому будьте всі обережні. А от в останні дні тижня рух зірок знову обіцяє сприятливі та позитивні результати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня зірки дадуть приємні нагоди для працівників як приватного, так і державного секторів. Козероги можуть цілком розраховувати на удачу і щастя. Ти зможеш досягнути омріяних цілей, пов'язаних із життєзабезпеченням. Зірки цього тижня будуть приємними та блискучими у плані здоров’я, тільки продовжуй дотримуватися стриманого розпорядку дня. У середині тижня в любовних стосунках повіє солодкий вітер. А в подружньому житті просто сади розквітнуть. Якщо ти готуєшся до державної служби або кудись збираєшся на співбесіду, то знай – зірки цього тижня подарують тобі приємні результати. Тож продовжуй старатися. В останні дні тижня можуть виникнути неприємні відчуття та зайві витрати – тому будь терплячим та зваженим, щоб усе було добре.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки цього тижня продовжать підвищувати твій статус у суспільному та політичному житті. У такій ситуації твої знайомства з новими людьми важливі та потрібні. Якщо ти займаєшся будь-якими релігійними чи благодійними справами, то цей тиждень буде приносити особливий успіх. Будуть моменти любові в сім'ї, тіло і розум відчуватимуть задоволення. Позитивна атмосфера цього тижня для шлюбу чи освідчення. З іншого боку, у середині тижня матимеш підвищену відповідальність на роботі. Тобі можуть запропонувати додаткові обов’язки, завдяки чому твоя заробітна плата може збільшитися найближчим часом.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Для Риб на тижні буде період постійного успіху в плані завершенні робіт, пов'язаних із будівництвом, виробництвом і продажами. Однак іноді опоненти можуть змовитися, щоб втягнути тебе у неприємності, зокрема у юридичні. У такій ситуації потрібно буде відповідально та обережно рухатися вперед. У здоров’ї цього тижня не буде набагато кращих результатів, проблеми хіба збільшаться. У середині тижня завдяки злагодженості у діях та словах у сімейному житті збережеться гармонія. Хоча друга половинка іноді може на тебе злитися. В останні дні тижня з’являться шанси на просування по службі та бізнесу і шанси на здобуття певної винагороди.