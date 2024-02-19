Чорна смуга у Водоліїв і ризиковані рішення для Скорпіонів: чоловічий гороскоп на 19 – 25 лютого

Вороги можуть створити певні труднощі на шляху Дів. Козерогам слід утриматися від початку нових стосунків, попри те що у парі відчуватиметься брак інтимності. Ба й у Раків у парі можливі суперечки, і навіть маленькі проблеми можуть стати великими. Щоб дізнатися більше, читай чоловічий гороскоп на тиждень від 19 лютого і до 25 лютого 2024 року на Men 24.

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Близнюки в особистому житті відчують певну напругу, не буде підтримки від пари. Риби пожинатимуть плоди своєї наполегливої праці, особливо тієї, в яку вже втратили віру. А Стрільцям не варто позичати гроші та не можна бути зарозумілими у відстоюванні своєї думки. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 19 і до 25 лютого 2024 року.

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Гороскоп на тиждень 19 лютого – 25 лютого

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни цього тижня більше зосередяться на кар'єрі. Ти будеш прагнути до визнання й успіху в професійному житті. Для цього будуватимеш нові сильні плани та намагатимешся їх реалізувати. Тобі вдасться налагодити добрі стосунки з колегами й начальством. Твоя робота і відданість справі допоможуть здобути високу оцінку. Але й обов'язки зростуть – як, можливо, й посада. А ще твій робочий час збільшиться. Недоброзичливці не зможуть тобі зашкодити. У бізнесі побачиш хороші прибутки чи нового крупного клієнта. Далека поїздка по роботі принесе хороші результати. Можна запланувати поїздку і з родиною чи друзями. Щоб уникнути суперечок з батьками, зберігай спокій і терпіння. Особисте життя буде стабільним і нормальним.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня Тельці зосередяться на практичних і довгострокових цілях. Ти спробуєш краще розібратися в собі й удача буде на твоєму боці. Але можеш натрапити на складнощі у відносинах зі старшими колегами й начальством. Це може створити негатив у твоїй роботі. Вороги або конкуренти можуть висунути проти тебе неправдиві звинувачення, слід бути трохи обережнішим. Сторонися суперечок або диктаторських ситуацій, щоб не відчувати стресу. Можливо, цього тижня доведеться відчути деякі втрати у фінансових справах. Варто уникати зайвих витрат. Краще наполегливо працювати, щоб проявити себе і мати мотивацію рухатися вперед. В особистому житті ти зможеш взаємодіяти зі своєю половинкою у парі дуже добре.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

На цьому тижні Близнюки побачать деякі зміни у стосунках із парою і родичами. Є хороші ознаки фінансових прибутків. Ти зосередишся на управлінні своїми ресурсами, побачиш значні зміни в інвестиціях, але слідкуй, щоб не витрачати гроші без потреби. Ризиковані інвестиції можуть зашкодити у майбутньому, тож не берися до них. На роботі колеги та начальник будуть задоволені твоєю роботою. Ба більше, колеги будуть надихатися твоїм стилем роботи. Тобі можуть доручити якусь важливу справу, яка забиратиме багато часу. Може здатися, що це не принесе значних результатів, але це не так та може бути дуже корисним для кар'єрного зростання й особистого розвитку. Можеш пошукати якесь інше джерело доходу. В особистому житті стосунки будуть трохи напруженими, без підтримки від пари.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Раки цього тижня намагатимуться розвиватися у професійному та особистому житті. Спочатку поліпшення буде трохи повільним, можуть траплятися перешкоди. Але лідерські якості, цілеспрямованість і вміння керувати надихатимуть і тебе самого, і всіх на роботі. Ти завоюєш велику повагу серед колег. Хоча опоненти спробують завдати тобі шкоди. Подолаєш ти їх завдяки своєму терпінню. Твої фінанси в цей період залишатимуться стабільними, але значного поліпшення ти не побачиш. Розмови про особисте життя можуть бути дещо складними. У твоїй поведінці може з'явитися зарозумілість, твоє ставлення може стати владним. Розмова у парі може перетворитися на суперечку, і навіть маленькі проблеми можуть стати великими. Слід зосередитися, щоб поведінка була ввічливою.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви побачать зміни у робочій рутині та якісь юридичні питання. Ти досягнеш успіху в усіх сферах життя цього тижня. Твої шанси здобути хорошу посаду і бути обраним зростуть. Конкуренти на роботі не зможуть зашкодити, можна не хвилюватися. Бізнесмени цього тижня можуть укласти важливу і вигідну угоду, яка допоможе поліпшити фінансове становище. Цього тижня у тебе зростуть витрати, пов'язані зі способом життя. Якщо висить якась юридична справа, то вона може вирішитися на твою користь. Поїздки по роботі на далекі відстані можуть принести хороші результати. Атмосфера в офісі буде відмінною, у тебе будуть хороші стосунки зі старшими колегами. Особисте життя в цей час також буде дуже гарним. У парі відбуватимуться тільки хороші події, які зміцнять стосунки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви зосередяться на самовираженні й нових захопленнях. У цей час ти станеш дуже творчим. Завдяки креативності й розумінню ти зможеш подолати всі перешкоди на роботі та відновитися як лідер. Твої вороги можуть створити певні труднощі на шляху, але з допомогою старших вдасться їх подолати. У вільний час або на вихідних ти можеш зайнятися новим хобі та будеш продовжувати його протягом тривалого часу. Це допоможе тобі залишатися психологічно спокійним. Може з'явитися й більш творчий підхід до романтичних стосунків. Пари можуть разом займатися новими та сповненими пригод видами діяльності. З'явиться шанс зміцнити стосунки та весело провести вихідні.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези намагатимуться зосередитися на сімейних обов'язках і кар'єрі. Цього тижня ти захочеш зробити зміни у своєму житловому середовищі й способі життя. Можеш обговорити зі сім'єю ремонт в будинку. Або подумати про купівлю нової нерухомості. Також можна обговорити сімейні обов'язки й фінансові плани. Атмосфера в сім'ї буде дуже мирною, хоча можливі суперечки з найближчими родичами. У цих дискусіях слід зберігати спокій і терпіння. В офісі може посилитися робочий тиск. Це зашкодить розпорядку дня. На тебе можуть покласти нові обов'язки. Але ти побачиш величезне зростання і хороші прибутки у бізнесі. Що стосується особистого життя, ти зможеш підтримувати хороші стосунки зі своєю половинкою, попри робочий тиск і психологічний стрес. Але у подружньому житті буде менше інтимності.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня Скорпіони будуть успішними й намагатимуться підтримувати дисципліну у повсякденному житті. Вся твоя увага буде на навчанні та мисленні. Ти покажеш хороші результати на будь-яких іспитах, тестах чи конкурсах. В офісі доведеться прийняти кілька ризикованих рішень щодо завершення проєктів і кар'єрного зростання. Твої попередні зусилля на цьому тижні принесуть позитивні результати. Тиждень сприятливий для бізнесу, збільшення кількості клієнтів. Ніхто не зможе конкурувати з тобою в бізнесі. Завдяки наполегливій праці та цілеспрямованості ти подолаєш всі перешкоди. Щодо особистого життя: ти будеш з любов'ю проводити час зі своєю половинкою. Є хороші ознаки, що цього тижня ти поїдеш із парою у коротку подорож. Але можуть виникнути непорозуміння з братами чи сестрами.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня Стрільці можуть присвятити більше уваги своїм фінансам і подружньому життю. Ти будеш намагатися досягти фінансової стабільності, але потрібно уникати ризикованих вкладень. В іншому випадку ти можеш зазнати фінансових втрат. Крім того, на цьому тижні не варто нікому позичати гроші. А якщо вже дав комусь позику, подбай про її повернення. У родині також може виникнути дискусія про фінанси. В офісі начальник і колеги будуть прихильні до тебе, але й будуть трохи скептично ставитися до твого робочого процесу і реалізації планів. Контролюй свою мову під час розмов в офісі. Не будь впертим і зарозумілим у відстоюванні своєї думки. Намагайся зрозуміти сторону керівництва та колег, інакше атмосфера в офісі зіпсується. Через деякі проблеми стосунки у парі можуть погіршитися. Бракуватиме взаєморозуміння, тож атмосфера вдома буде не найкращою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги цього тижня можуть грати роль лідера на своєму робочому місці. Твоя особистість стане дуже привабливою для колег. А командирські навички будуть відмінними. Крім того, ти почнеш більше уваги приділяти розвитку особистості. Цього тижня ти зможеш продемонструвати відмінний стиль роботи. Начальство і вищі посадові особи також будуть вражені твоєю роботою й особистісними якостями. Що б ти не робив і що б не хотів зробити, все буде виконано без жодного напруження. Варто тільки бути обережним і не показувати надмірної самовпевненості. Інакше це може обернутися для тебе втратами. В особистому житті ти можеш натрапити на зарозумілість і дратівливість. Можеш сперечатися у парі. В сім'ї можуть виникнути суперечки. Варто утриматися від початку нових стосунків, попри те що у парі відчуватиметься брак інтимності.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня Водолії можуть здобути певний духовний досвід і, цілком можливо, відчути стрес через кар'єру. Ти можеш натрапити на певні складні моменти на роботі. Є ймовірність, що керівництво буде незадоволене твоєю роботою. Тобто якою б роботою ти не займався, не побачиш бажаних результатів і подяки. З тебе можуть зняти деякі обов'язки, що змусить хвилюватися за свою кар'єру. Це вплине на твої стосунки з начальством. Потрібно уникати будь-яких суперечок, залишатися максимально спокійним та подбати про свої фінанси (є ознаки деяких непотрібних витрат). Не все буде спокійно і в стосунках у парі. У житті не вистачатиме подружнього щастя, буде бракувати близькості.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Риби на цьому тижні більше зосередяться на розширенні своєї соціальної групи. Ти будеш залученим в такі заходи, які будуть необхідні для розширення кола спілкування, щоб ти міг здобути переваги в кар'єрі. Твоя повага на роботі зросте. Вище керівництво буде прихильним. Це допоможе тобі набути впевненості у своїх планах. Цього тижня ти пожнеш плоди своєї наполегливої праці, особливо тієї, в яку вже втратив віру. Добре було б обговорити в офісі питання просування по службі або підвищення зарплати. Фінансове становище покращиться. Зможеш побачити позитивні зміни у бізнесі. Тиждень подарує дуже приємні моменти в особистому житті. Самотні можуть знайти свою другу половинку серед друзів. Подружнє життя також буде дуже спокійним і романтичним.