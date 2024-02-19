Черная полоса Водолеев и рискованные решения для Скорпионов: мужской гороскоп на 19 – 25 февраля

Враги могут создать определенные трудности на пути Дев. Козерогам следует воздержаться от начала новых отношений, несмотря на то что в паре будет ощущаться недостаток интимности. Да и у Раков в паре возможны споры, и даже маленькие проблемы могут стать большими. Чтобы узнать больше, читай мужской гороскоп на неделю с 19 февраля и до 25 февраля 2024 года на Men 24.

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Близнецы в личной жизни почувствуют определенное напряжение, не будет поддержки от пары. Рыбы будут пожинать плоды своего упорного труда, особенно того, в который уже потеряли веру. А Стрельцам не стоит занимать деньги и нельзя быть высокомерными в отстаивании своего мнения. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 19 и до 25 февраля 2024 года.

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Гороскоп на неделю 19 февраля – 25 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны на этой неделе больше сосредоточатся на карьере. Ты будешь стремиться к признанию и успеху в профессиональной жизни. Для этого будешь строить новые сильные планы и пытаться их реализовать. Тебе удастся наладить хорошие отношения с коллегами и начальством. Твоя работа и преданность делу помогут получить высокую оценку. Но и обязанности вырастут – как, возможно, и должность. А еще твое рабочее время увеличится. Недоброжелатели не смогут тебе навредить. В бизнесе увидишь хорошие прибыли или нового крупного клиента. Дальняя поездка по работе принесет хорошие результаты. Можно запланировать поездку и с семьей или друзьями. Чтобы избежать споров с родителями, сохраняй спокойствие и терпение. Личная жизнь будет стабильной и нормальной.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе Тельцы сосредоточатся на практических и долгосрочных целях. Ты попытаешься лучше разобраться в себе и удача будет на твоей стороне. Но можешь натолкнуться на сложности в отношениях со старшими коллегами и начальством. Это может создать негатив в твоей работе. Враги или конкуренты могут выдвинуть против тебя ложные обвинения, следует быть немного осторожнее. Избегай споров или диктаторских ситуаций, чтобы не испытывать стресса. Возможно, этой неделе придется ощутить некоторые потери в финансовых делах. Стоит избегать лишних трат. Лучше упорно работать, чтобы проявить себя и иметь мотивацию двигаться вперед. В личной жизни ты сможешь взаимодействовать со своей половинкой в паре очень хорошо.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе Близнецы увидят некоторые изменения в отношениях с парой и родственниками. Есть хорошие признаки финансовых прибылей. Ты сосредоточишься на управлении своими ресурсами, увидишь значительные изменения в инвестициях, но следи, чтобы не тратить деньги без надобности. Рискованные инвестиции могут повредить в будущем, поэтому не берись за них. На работе коллеги и начальник будут довольны твоей работой. Более того, коллеги будут вдохновляться твоим стилем работы. Тебе могут поручить какое-то важное дело, которое будет отнимать много времени. Может показаться, что это не принесет значительных результатов, но это не так и может быть очень полезным для карьерного роста и личного развития. Можешь поискать какой-то другой источник дохода. В личной жизни отношения будут немного напряженными, без поддержки от пары.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Раки на этой неделе будут пытаться развиваться в профессиональной и личной жизни. Сначала улучшение будет немного медленным, могут случаться препятствия. Но лидерские качества, целеустремленность и умение управлять будут вдохновлять и тебя самого, и всех на работе. Ты завоюешь большое уважение среди коллег. Хотя оппоненты попытаются нанести тебе вред. Преодолеешь ты их благодаря своему терпению. Твои финансы в этот период будут оставаться стабильными, но значительного улучшения ты не увидишь. Разговоры о личной жизни могут быть несколько сложными. В твоем поведении может появиться высокомерие, твое отношение может стать властным. Разговор в паре может превратиться в спор, и даже маленькие проблемы могут стать большими. Следует сосредоточиться, чтобы поведение было вежливым.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львы увидят изменения в рабочей рутине и какие-то юридические вопросы. Ты добьешься успеха во всех сферах жизни на этой неделе. Твои шансы получить хорошую должность и быть избранным возрастут. Конкуренты на работе не смогут навредить, можно не волноваться. Бизнесмены на этой неделе могут заключить важную и выгодную сделку, которая поможет улучшить финансовое положение. На этой неделе у тебя возрастут расходы, связанные с образом жизни. Если висит какое-то юридическое дело, то оно может решиться в твою пользу. Поездки по работе на дальние расстояния могут принести хорошие результаты. Атмосфера в офисе будет отличной, у тебя будут хорошие отношения со старшими коллегами. Личная жизнь в это время также будет очень хорошей. В паре будут происходить только хорошие события, которые укрепят отношения.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы сосредоточатся на самовыражении и новых увлечениях. В это время ты станешь очень творческим. Благодаря креативности и пониманию ты сможешь преодолеть все препятствия на работе и восстановиться как лидер. Твои враги могут создать определенные трудности на пути, но с помощью старших удастся их преодолеть. В свободное время или на выходных ты можешь заняться новым хобби и будешь продолжать его в течение длительного времени. Это поможет тебе оставаться психологически спокойным. Может появиться и более творческий подход к романтическим отношениям. Пары могут вместе заниматься новыми и полными приключений видами деятельности. Появится шанс укрепить отношения и весело провести выходные.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы постараются сосредоточиться на семейных обязанностях и карьере. На этой неделе ты захочешь сделать изменения в своей жилищной среде и образе жизни. Можешь обсудить с семьей ремонт в доме. Или подумать о покупке новой недвижимости. Также можно обсудить семейные обязанности и финансовые планы. Атмосфера в семье будет очень мирной, хотя возможны споры с ближайшими родственниками. В этих дискуссиях следует сохранять спокойствие и терпение. В офисе может усилиться рабочее давление. Это навредит распорядку дня. На тебя могут возложить новые обязанности. Но ты увидишь огромный рост и хорошие прибыли в бизнесе. Что касается личной жизни, ты сможешь поддерживать хорошие отношения со своей половинкой, несмотря на рабочее давление и психологический стресс. Но в супружеской жизни будет меньше интимности.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе Скорпионы будут успешными и будут стараться поддерживать дисциплину в повседневной жизни. Все твое внимание будет на учебе и мышлении. Ты покажешь хорошие результаты на любых экзаменах, тестах или конкурсах. В офисе придется принять несколько рискованных решений по завершению проектов и карьерному росту. Твои предыдущие усилия на этой неделе принесут положительные результаты. Неделя благоприятна для бизнеса, увеличения количества клиентов. Никто не сможет конкурировать с тобой в бизнесе. Благодаря упорному труду и целеустремленности ты преодолеешь все препятствия. Относительно личной жизни: ты будешь с любовью проводить время со своей половинкой. Есть хорошие признаки, что на этой неделе ты поедешь с парой в короткое путешествие. Но могут возникнуть недоразумения с братьями или сестрами.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На этой неделе Стрельцы могут посвятить больше внимания своим финансам и супружеской жизни. Ты будешь пытаться достичь финансовой стабильности, но нужно избегать рискованных вложений. В противном случае ты можешь понести финансовые потери. Кроме того, на этой неделе не стоит никому одалживать деньги. А если уже дал кому-то заем, позаботься о его возврате. В семье также может возникнуть дискуссия о финансах. В офисе начальник и коллеги будут благосклонны к тебе, но и будут немного скептически относиться к твоему рабочему процессу и реализации планов. Контролируй свою речь во время разговоров в офисе. Не будь упрямым и высокомерным в отстаивании своего мнения. Старайся понять сторону руководства и коллег, иначе атмосфера в офисе испортится. Из-за некоторых проблем отношения в паре могут ухудшиться. Будет не хватать взаимопонимания, поэтому атмосфера дома будет не самой лучшей.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги на этой неделе могут играть роль лидера на своем рабочем месте. Твоя личность станет очень привлекательной для коллег. А командирские навыки будут отличными. Кроме того, ты начнешь больше внимания уделять развитию личности. На этой неделе ты сможешь продемонстрировать отличный стиль работы. Начальство и вышестоящие должностные лица также будут впечатлены твоей работой и личностными качествами. Что бы ты не делал и что бы не хотел сделать, все будет выполнено без всякого напряжения. Стоит только быть осторожным и не показывать чрезмерной самоуверенности. Иначе это может обернуться для тебя потерями. В личной жизни ты можешь натолкнуться на высокомерие и раздражительность. Можешь спорить в паре. В семье могут возникнуть споры. Стоит воздержаться от начала новых отношений, несмотря на то что в паре будет ощущаться недостаток интимности.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

На этой неделе Водолеи могут получить определенный духовный опыт и, весьма вероятно, почувствовать стресс из-за карьеры. Ты можешь натолкнуться на определенные сложные моменты на работе. Есть вероятность, что руководство будет недовольно твоей работой. То есть какой бы работой ты не занимался, не увидишь желаемых результатов и благодарности. С тебя могут снять некоторые обязанности, что заставит волноваться за свою карьеру. Это повлияет на твои отношения с начальством. Нужно избегать любых споров, оставаться максимально спокойным и позаботиться о своих финансах (есть признаки некоторых ненужных трат). Не все будет спокойно и в отношениях в паре. В жизни не будет хватать супружеского счастья, будет не хватать близости.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбы на этой неделе больше сосредоточатся на расширении своей социальной группы. Ты будешь вовлеченным в такие мероприятия, которые будут необходимы для расширения круга общения, чтобы ты мог получить преимущества в карьере. Твое уважение на работе возрастет. Высшее руководство будет благосклонным. Это поможет тебе обрести уверенность в своих планах. На этой неделе ты пожнешь плоды своего упорного труда, особенно того, в который уже потерял веру. Хорошо было бы обсудить в офисе вопрос продвижения по службе или повышения зарплаты. Финансовое положение улучшится. Сможешь увидеть положительные изменения в бизнесе. Неделя подарит очень приятные моменты в личной жизни. Одинокие могут найти свою вторую половинку среди друзей. Супружеская жизнь также будет очень спокойной и романтичной.