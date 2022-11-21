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Отже, кому очікувати ворожих підступів, а хто тільки й буде, що відчувати підтримку друзів і родичів? На кого звалиться несподіваний прибуток, а кому слід акуратно ставитися до витрат? Ми розповімо на Men 24, що для чоловіків підготували зірки та планети на тиждень із 21 і до 27 листопада 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 21 – 27 листопада

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень буде для тебе дуже вдалим. Добрий час, аби спробувати впоратися зі своїм особистим і професійним життям. Щоразу, коли потрібно прийняти важливі рішення, слухай своє серце – і ніколи не пошкодуєш про це. Родина підтримає тебе і піклуватиметься про твоє щастя. Зверни увагу, цього тижня ти маєш дуже добре зосередитися на роботі – якраз час справити потужне враження на керівників і показати їм свої здібності. Своєю чергою це створить сприятливі умови для розв'язання багатьох важливих проєктів. Твоє фінансове становище також може покращитися, але – треба уникати будь-якого блефу, інакше згодом доведеться зіткнутися з важкою ситуацією. Наприкінці тижня зорі радять згадати ось що: щоб досягти величі чи вершини, слід виховати в собі сміливість дивитися вгору. Хай навіть при цьому буде багато охочих відвернути твою увагу.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Зірки кажуть, що цей тиждень буде для тебе дуже вдалим, особливо його друга половина. А поки що постарайся зосередитися на роботі, а також подбати про щастя близьких. Якісно провести час із сім’єю – дуже гарна ідея. Постійної турботи та уваги цього тижня потребуватимуть батьки, тож відвідай їх, посидьте разом, поговоріть про життя. У ці дні твій внутрішній голос і природні інстинкти допоможуть прийняти багато правильних рішень. На роботі все буде стабільно, а якщо ти тільки в пошуках місця праці – матимеш нагоди його успішно знайти. Також у цей період варто подбати про свої гроші, з витратними покупками краще зачекати. Хоча загалом ти покращиш своє фінансове становище та, дуже ймовірно, отримаєш відчутні вигоди від додаткової роботи. В особистому житті варто більше часу присвятити своїй половинці, хороші спогади про ці дні зміцнять ваші стосунки. Також зірки радять не уникати людей (навіть тих, кого недолюблюєш), аби відчуття самотності, яке останнім часом переслідує тебе, відступило.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Увесь цей тиждень буде для тебе активним. Ти можеш досягти чогось якісно нового в особистому житті та на професійній ниві, що допоможе реалізувати себе, свої здібності. Рідні й близькі готові підтримати твої зусилля, тож приводів для занепокоєння бути не має. Тижневий гороскоп вказує на позитивні результати для Близнюків у просуванні кар’єрною драбиною, але потрібно присвятити увагу й особистому життю. Це означає, що якщо ти хочеш досягти професійного успіху, то – повинен взяти з собою й особисте життя. Виконуй свою роботу вчасно та намагайся ефективніше спілкуватися зі своїми керівниками. У цей час ти будеш фінансово стабільний, можеш навіть почати думати про інвестиції. Неочікуваний прибуток (на кшталт спадщини) допоможе компенсувати минулі втрати. Загалом тиждень буде для тебе чудовим – з багатьма можливостями досягти успіху. А проте недруги не сплять – подумай про це на стратегічному рівні саме зараз, щоб згодом перемогти без проблем.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків цей тиждень буде складним. Ти не зможеш організувати своє життя так, як би хотілося, що своєю чергою викличе у тебе розчарування та навіть гнів. А ці відчуття вже й самі по собі можуть зашкодити у багато способів. Отже – намагайся бути терплячим, наскільки це можливо, і чекати кращого. У цей час важливо тісно спілкуватися з родичами, щоб не виникали непорозуміння. Особливу увагу зверни на дітей, якщо вони у тебе є – саме від них прийдуть найбільше позитивних емоцій. На роботі загалом буде все гаразд, хоча на якийсь час ти будеш втрачати концентрацію. Під кінець робочого тижня буде нагода справити хороше враження на керівників. Грошей варто якомога більше відкладати, не витрачати зайвого, бо є загроза втратити все. В особистому житті найважливіше у ці дні – відверте спілкування. У парі слід закріпити довіру й чесність, а таємниць та замовчувань – уникати. Отже, тиждень буде проблемним, але вміння долати будь-які перешкоди у тебе є, тож у підсумку все буде гаразд.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Для Левів тиждень буде сприятливим. А все завдяки тому, що ти повністю використовуватимеш свої здібності. Ти встигатимеш розв'язувати і свої справи, і допомагати іншим. Близькі розумітимуть твої добрі наміри та дбайливе ставлення, тож і ти отримаєш усю любов, на яку заслуговуєш. А проте – потрібно терміново залагоджувати сімейні справи. Якщо цього не зробити, можуть виникнути серйозні проблеми. Твоє професійне життя на тижні буде джерелом задоволення та душевного спокою. Ти працюватимеш успішно та досягатимеш цілей у довгостроковій перспективі. Можливо, тобі доведеться поїхати у відрядження – скористайся цією можливістю, щоб отримати не тільки зиск, а й задоволення. На жаль, рух планет вказує, що твій фінансовий стан може стати проблемою – докладай більше зусиль, щоб збільшити свої заощадження та забезпечити стабільне життя у майбутньому. Стосунки у парі стануть кращими, тиждень принесе гарний спільний час, ви дізнаєтеся більше одне про одного. Загалом – тиждень буде спокійний та збалансований.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цей буде тиждень успіхів для тебе та твоєї родини. За цей час ти знайдеш необхідну мотивацію, щоб рухатися вперед у важкі часи та зайняти своє місце в житті. Не турбуйся щодо коментарів тих чи інших людей, а продовжуй цілеспрямовано покращувати своє життя. Помилок не бійся – друзі та рідні скерують тебе на правильний шлях. Також у ці дні ти можеш відчувати занепокоєння щодо дітей, тож якщо вони в тебе є – уважно пильнуй їх. Професійне життя у цей період може залишатися складним, очікуй складніших завдань від керівництва. Тож не забувай ось що: ти не можеш змусити всіх навколо почуватися щасливими, але ти можеш наполегливо працювати, щоб досягти своїх цілей і стати щасливим сам. Фінансовий стан буде стабільним, тому постарайся вкласти гроші у щось вигідне. Найближчим часом зможеш отримати від цього відчутні переваги. Спілкуйся більше зі своєю половинкою, щоб досягти у стосунках гармонії. Загалом цього тижня на тебе чекають різноманітні емоції, але ти зможеш добре з ними впоратися. Адже це більш ніж природно для тебе.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки просять чоловіків знаку Терези найближчими днями ретельно слідувати своїм інстинктам, щоб приймати правильні рішення. Також на тижні яскраво проявиться твоя здатність беззастережно любити людей, що допоможе правильно спілкуватися з ними. А ще – здатність піклуватися про інших (якість, яку сьогодні багатьом людям важко розвинути). Зірки радять зробити себе організованішим, а пріоритети зосередити на особистому житті. Не дозволяй іншим вирішувати, що для тебе важливіше. Вчися ставати на сильну позицію, творити сильну особистість у собі, щоб змогти легко поратися з поганими людьми у твоєму житті. Цього тижня, зауваж, робота вимагатиме більше твого часу та енергії. Тож працюй чесно, щоб потім не турбуватися про стабільне життя – якраз слушний час. Але не змінюй себе надто сильно – близькі люблять тебе саме таким, яким ти є зараз. У фінансовому плані тиждень буде вдалим, якщо стежити за витратами. У парі стосунки покращаться, ви будете відчувати себе бадьорими й задоволеними. У вихідні обов'язково відпочинь!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіони цього тижня буквально підкорюватимуть світ своєю добротою та мудрістю. Ти дуже добре знаєш, коли треба брати слово, а коли мовчати. Це чудова якість, яку потрібно розвивати належним чином, адже вона допомагає розуміти, хто з твоїх близьких є до тебе дійсно доброзичливим. Ти отримаєш необхідну підтримку та настанови від родини. Отже, наразі немає причин панікувати чи напружуватися через дрібниці, як ти ото час від часу полюбляєш. Це ж заважає тобі рухатися вперед у житті та досягти чогось великого, чи не так? Щодо роботи: потрібно добре організовувати своє професійне життя, причому щодня. Якщо ти зараз незадоволений своєю роботою і вона не дає тобі можливості зробити щось хороше – можливо, вже час змінити її. Якщо ж задоволений – працюй та насолоджуйся. Але постарайтеся в цей тиждень більше економити, не витрачати гроші на неважливі речі – це допоможе поліпшити свою фінансову ситуацію. Зірки обіцяють: незабаром у твоєму житті настане святковий час, твоєю половинкою буде (якщо вже не є) любляча і турботлива людина. Загалом тиждень буде для тебе важливим, а рух планет – сприятливим для ухвалень важливих рішень. Нехай якнайшвидше здійсняться всі твої мрії!

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цей тиждень буде непоганим – як для тебе, так і для твоїх близьких. Лише намагайся уважно прислухатися до їхніх слів, щоб не забути якусь важливу дискусію чи щоб не зрозуміти їх неправильно. На роботі ти отримаєш користь від наполегливої ​​праці та матимеш кілька нагод справити гарне враження на керівників і покращити свій професійний статус. Крім того, цей час буде вдалим для людей, пов'язаних з бізнесом, та для студентів, які складають конкурсні іспити. Цього тижня твій фінансовий запас значно зміцниться. Плануй свої витрати чи інвестиції так, щоб уникнути втрат у довгостроковій перспективі. У парі буде все спокійно та стабільно. Окремо зірки наголошують: цей тиждень вчитиме тебе багатьом життєвим урокам. Тож тримай пильність та роби висновки. Також ти можеш отримати визнання в тій чи іншій формі наприкінці цього тижня (у будь-якій царині, до якої ти дотичний), а ще – віднайти давно бажане духовне задоволення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки обіцяють чудовий тиждень для Козерогів. Ти зможеш краще організувати своє життя, що буде позитивним знаком для майбутнього. Тільки у жодному разі не дозволяй негативним емоціям, які можуть проявлятися у ці дні, домінувати над собою. Проведи з родичами більше часу, з друзями чи іншими людьми, від яких ти заряджаєшся позитивною енергією. Твоя робота триватиме у звичайному режимі, хвилюватися нема про що. Можливо, тобі доведеться трохи подорожувати – скористайся цією можливістю, щоб усунути зі свого життя зайві занепокоєння. І можеш розраховувати не те, що керівники похвалять тебе за працьовитість і досягнення. Ефективно контролюй свої витрати заради стабільності у наступні тижні. Необґрунтовані витрати чи дорогі покупки у цей час не сприятливі. У парі працюйте над покращенням стосунків, краще пізнавайте одне одного. Також цього тижня тобі доведеться взяти на себе якусь велику відповідальність, пов'язану з дисципліною.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Ти цього тижня якнайкраще використаєш можливості, які випадуть завдяки зіркам. А все тому, що рух планет показує деякі дуже позитивні ознаки для твого життя на найближчі сім днів. Ти матимеш підтримку родини та друзів, багато терпіння та спокою. А проте виникатимуть і приводи для занепокоєння, тому пильнуй, що відбувається довкола, і не дозволяй емоціям брати гору над розумом. На тижні будуть нагоди змінити не просто роботу, а й професію – зірки кажуть, такий крок буде радше позитивним у твоєму житті. А проте в жодному разі не псуй стосунки з колегами. Фінансове становище загалом буде дуже хорошим, можуть виринути бонусом додаткові джерела доходу. У любовних стосунках спокійно можеш покладатися на партнерку та слухати порад щодо прийняття важливих рішень. А проте маєш бути й обережним, щоб уникнути шахрайства – будуть люди, які намагатимуться завдати шкоди. Та ти хороша і сильна людина, тож залишайся таким – і вийдеш з усіх складних ситуацій переможцем.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам слід бути активними протягом цього тижня. Активність чудово вплине на твоє особисте та професійне життя. Упродовж усіх найближчих днів зірки радять залучатися до громадських ініціатив, благодійності – щоб зробити щось добре для людей. Це додасть бонусів у твоє майбутнє. Особисте життя твоє буде дуже хорошим, мир і спокій залишаться у твоєму домі. Якщо ти вже перебуваєш у серйозних стосунках, то цього тижня – правильний час подумати про одруження. Хоча у цей час найправильніше віддати найвищий пріоритет своїй роботі – для стабільного (можливо, спільного) майбутнього. Підвищення або збільшення зарплати – дуже можливі. Тільки підтримуй добрі стосунки з колегами, щоб уникнути неприємностей. Фінансове становище покращиться – але не одразу. Поки що потрібно запастися терпінням. Отже, цей тиждень буде для тебе насиченим емоціями, але турбуватиме пошук балансу між особистим і професійним життям – який, на жаль, віднайти буде вкрай складно.