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Діви зможуть розширити коло друзів і здобути перемогу над ворогами. Скорпіони – покращити свій імідж та підвищити самооцінку. А Козероги – познайомитися з людиною, яка виявиться впливовою і корисною для кар'єри. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 22 січня і до 28 січня 2024 року.

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Гороскоп на тиждень 22 січня – 28 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Для Овнів цей тиждень січня 2024 року буде сповненим чуттєвих переживань, несподіваного збагачення чи прибутків. Ти будеш насолоджуватися комфортом і почуватися задоволеним. Може надійти неочікувана фінансова вигода за допомогою особи протилежної статі. Вдома на тижні можуть виникнути дискусії щодо спадщини або майна. На роботі колеги й начальство будуть цінувати твою роботу. Ти також можеш мати бонус або підвищення зарплати протягом цього тижня. Але це не найкращий час для будь-яких інвестицій. В особистому житті тиждень буде дуже цікавим, ти переживеш кілька чуттєвих моментів у парі або, можливо, з кимось новим. Енергетичний рівень буде хорошим.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Для Тельців тиждень принесе прогрес у стосунках та діловому партнерстві. Може змінитися твоє ставлення до оточення. Ти будеш товариським і приємним, що підвищить твою популярність скрізь, де б ти не з'явився. На робочому місці ти зможеш заручитися підтримкою для досягнення своїх цілей, а також укласти нові угоди.Бізнесмени матимуть нові можливості для залучення клієнтів і розширення. Можлива розробка нової стратегії разом із партнером зі схожим мисленням. В особистому житті посилиться бажання пов'язати себе з кимось міцніше. Ти відчуєш потребу бути у відданих стосунках із кимось зрілим. У подружньому житті буде взаєморозуміння і гармонія.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Для Близнюків цей тиждень січня принесе неприємності від ворогів і деякі проблеми в особистому житті. На роботі відбудуться деякі зміни, частина з них будуть дуже комфортними для тебе, але деякі можуть дещо турбувати. Вище керівництво може прихильно ставитися до тебе і деяких твоїх рішень, але ти будеш оточений ворогами, які намагатимуться зруйнувати твій імідж або завдати удару в спину. Зірки радять бути обережним, нікому не довіряти та не ділитися своїми успіхами. Також шукай можливості для поліпшення умов праці й підвищення зарплати. Лінь може зашкодити тобі – важливо відмовитися від неї у цей період. В особистому житті можуть бути проблеми зі взаєморозумінням у парі та навіть розрив у спілкуванні.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків тиждень принесе хороший соціальний досвід і романтику. Ти будеш висловлювати ідеї як в особистому, так і в професійному житті. Твоя чарівність буде дуже природною і зможе вразити всіх, з ким ти контактуєш. На робочому місці будеш мати добре ім'я і славу. Однак цей тиждень буде більше присвячений розвагам, ніж роботі. Зокрема – романтиці, приємним заняттям і слідуванню пристрасті. Ти також відчуватимеш добрий драматизм в особистому житті, воно буде дуже легким і сповненим любові. Самотні ж можуть розраховувати на зустріч з кимось новим за допомогою друга або близького родича. І будуть побачення з великою кількістю романтичних моментів.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Для Левів цей тиждень січня 2024 року принесе щасливу атмосферу вдома і в громадській роботі. Ти будеш більше спілкуватися, брати участь у сімейних заходах, проводити час із друзями та родиною. Вдома тебе чекає дуже спокійний і гармонійний час. Хоча серед членів сім'ї може виникнути дискусія про купівлю нового будинку або ремонт. Також можуть бути придбані якісь нові розкішні речі для дому. Багато чого буде вирішуватися на робочому місці. Твої підлеглі, колеги, начальник – всі будуть тебе підтримувати та допомагати у досягненні цілей. Подружнє життя буде сповнене мудрості, пари зможуть добре провести час. Рівень енергії буде трохи вищим за середній.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Для Дів цей тиждень принесе глибокі розмови та веселий час із братами й сестрами. Цього тижня може посилитися спілкування і з друзями та колегами. Ти ж будеш більш життєрадісним протягом цього тижня, а також дещо інтелектуальнішим у розмовах. Тобі сподобається говорити про свої інтереси або хобі. Можеш очікувати висхідної тенденції у плані грошей та сильнішого відчуття фінансової безпеки. Тиждень може бути сприятливим у професійному плані, можна очікувати підвищення у посаді. Ти можеш протягом цього тижня розширити коло своїх друзів і здобути перемогу над ворогами. В особистому житті можна почати думати про шлюб. Варто запланувати коротку подорож. Рівень енергії буде вищим за середній.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для Терезів тиждень матиме вплив на імідж, сімейні фінансові справи та інвестиції. Також ти витрачатимеш гроші, щоб мати речі, які приноситимуть тобі задоволення. А проте зірки радять не витрачати занадто багато і не поспішати. Також це буде несприятливий час, щоб вступати в дискусії, пов'язані із заповітами або спадщиною. На робочому місці можна очікувати допомоги від вищого керівництва або держави. Всі цілі можна буде досягнути вчасно, а начальник і співробітники оцінять твою прихильність до дотримання дедлайнів. В особистому житті у пар на цьому тижні будуть приємні моменти. Ти будеш постійно відчувати навколо себе атмосферу любові. Тиждень буде вдалим і для самотніх людей. Енергетичний рівень буде хорошим.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Для Скорпіонів цей тиждень січня принесе позитивні новини в кар'єрі та щастя в особистому житті. Ти відчуватимеш повну підтримку з боку колег і старших за посадою, що допоможе досягти всіх поставлених цілей і ефективно розпочати нові проєкти. Ти зможеш покращити свій імідж та підвищити самооцінку. Якщо підеш на співбесіду на нову роботу, перше враження буде досить позитивним. У фінансовому плані також дуже вдалий період. А особисте життя буде сповнене радості, любові та турботи один про одного у парі. Гарний час, щоб дослідити нові емоційні виміри та підготувати приємний сюрприз. Також можна влаштувати гарну вечірку у себе вдома. Здоров'я буде добрим, а рівень енергії – високим.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців тиждень принесе непотрібні витрати, але хороше самопочуття. Цього тижня ти спробуєш зазирнути всередину себе. Ти можеш відчути потребу в усамітненні, щоб на деякий час віддалитися від світу. Цей період також може бути пов'язаний з відкриттям прихованих талантів і розв'язанням питань з давнього минулого. У фінансовому плані – збільшення витрат, особливо на дорогі речі. Може покращитися якість твого життя. На робочому місці можливі зіткнення і розбіжності з начальством і колегами. Вороги можуть стати сильнішими, а їхня нова тактика – завдати тобі певної шкоди. Будь терплячим і наполегливим, і через деякий час м'яч буде у твоїх ногах. У домі пануватиме гармонія, але ти можеш поділитися таємницями з кимось, хто використає їх проти тебе. Можливе невелике зниження рівня енергії та ентузіазму.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Для Козерогів тиждень принесе налагодження контактів і серйозніше ставлення до життєвих цілей. Цього тижня ти можеш познайомитися з людиною, яка виявиться впливовою і корисною для твоєї кар'єри. Але зірки радять не йти на зустріч через жадібність, а налагоджувати щирі та добрі стосунки. Друг може допомогти розпочати новий проєкт або привести великого клієнта, а також допомогти з грошима. Зміцнення соціальних зв'язків і дружби будуть особливо важливими на вихідних. На роботі всі будуть тебе дуже підтримувати та допоможуть досягти життєвих цілей. Ти також можеш почути хорошу і дуже цінну пораду від старшого за посадою. В особистому житті можливий початок романтичних стосунків, які будуть хорошими, але їм може не вистачати інтимності.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Для Водоліїв цей тиждень січня принесе престиж і кар'єрні перспективи. У тебе будуть хороші розмови з начальством. Хтось із впливових осіб може позитивно змінити твою кар'єру. Ти зможеш привернути до себе увагу колег за допомогою своєї роботи та стати більш впливовим у твоїй сфері діяльності. Є високі шанси зустріти родича по материнської лінії, який допоможе просунутися в житті. Однак, можливо, цього тижня тобі доведеться бути більш обережним з фінансами й уникати будь-яких боргів. Також будь обережним із недоброзичливцями й уникай непотрібних дискусій, бо вони лише збільшать кількість ворогів. В особистому житті можеш відчути потяг до когось на роботі. А хто у парі, переживе цей тиждень у мирі та злагоді.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Для Риб цей тиждень січня 2024 принесе хороші новини й нові обов'язки. Можливо, доведеться подолати велику відстань. Також ти спробуєш щось нове в професійному житті. Кар'єрне зростання і соціальний імідж будуть стояти для тебе на першому плані, і баланс буде для тебе важливим. Зосередься на професійних цілях, визнанні та поліпшенні репутації. Начальник може покласти на тебе нові обов'язки, з яких ти багато чого навчишся. Бізнесменам тиждень принесе нову вигідну угоду. Ти також познайомишся з новим культурним досвідом, що може тебе захопити. В особистому житті все буде дуже стабільно і гармонійно. Рівень енергії буде відмінним.