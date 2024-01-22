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Девы смогут расширить круг друзей и одержать победу над врагами. Скорпионы – улучшить свой имидж и повысить самооценку. А Козероги – познакомиться с человеком, который окажется влиятельным и полезным для карьеры. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 22 января по 28 января 2024 года.

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Гороскоп на неделю 22 января – 28 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов эта неделя января 2024 года будет преисполнена чувственных переживаний, неожиданного обогащения или доходов. Ты будешь наслаждаться комфортом и чувствовать себя довольным. Может поступить неожиданная финансовая выгода с помощью лица противоположного пола. Дома на неделе могут возникнуть дискуссии о наследстве или имуществе. На работе коллеги и начальство будут ценить твою работу. Ты также можешь иметь бонус или повышение зарплаты в течение этой недели. Но это не самое лучшее время для любых инвестиций. В личной жизни неделя будет очень интересной, ты переживешь несколько чувственных моментов в паре или, возможно, с кем-то новым. Энергетический уровень будет хорошим.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Для Тельцов неделя принесет прогресс в отношениях и деловом партнерстве. Может измениться твое отношение к окружающим. Ты будешь общительным и приятным, что повысит твою популярность везде, где бы ты ни появился. На рабочем месте ты сможешь заручиться поддержкой для достижения своих целей, а также заключить новые соглашения. У бизнесменов будут новые возможности для привлечения клиентов и расширения. Возможна разработка новой стратегии вместе с партнером со схожим мышлением. В личной жизни усилится желание связать себя с кем-то покрепче. Ты почувствуешь потребность быть в преданных отношениях с кем-то зрелым. В супружеской жизни будет взаимопонимание и гармония.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для Близнецов эта неделя января доставит неприятности от врагов и некоторые проблемы в личной жизни. На работе произойдут некоторые изменения, часть из них будут очень комфортными для тебя, но некоторые могут беспокоить. Высшее руководство может благосклонно относиться к тебе и некоторым твоим решениям, но ты будешь окружен врагами, которые будут пытаться разрушить твой имидж или нанести удар в спину. Звезды советуют быть осторожными, никому не доверять и не делиться своими успехами. Также ищи возможности для улучшения условий труда и повышения зарплаты. Лень может навредить тебе – важно отказаться от нее в этот период. В личной жизни могут возникнуть проблемы с взаимопониманием в паре и даже разрыв в общении.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков неделя принесет хороший социальный опыт и романтику. Ты будешь выражать идеи как в личной, так и в профессиональной жизни. Твое обаяние будет очень естественным и сможет поразить всех, с кем ты контактируешь. На рабочем месте будешь иметь хорошее имя и славу. Однако эта неделя будет больше посвящена развлечениям, чем работе. В частности – романтике, приятным занятиям и следованию страсти. Ты также будешь чувствовать хороший драматизм в личной жизни, она будет очень легкой и полной любви. Одинокие же могут рассчитывать на встречу с кем-то новым с помощью друга или близкого родственника. И будут свидания с большим количеством романтических моментов.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Для Львов эта неделя января 2024 года принесет счастливую атмосферу дома и в общественной работе. Ты будешь больше общаться, участвовать в семейных мероприятиях, проводить время с друзьями и семьей. Дома тебя ждет очень спокойное и гармоничное время. Хотя среди членов семьи может возникнуть дискуссия о покупке нового дома или о ремонте. Также могут быть приобретены новые роскошные вещи для дома. Многое будет решаться на рабочем месте. Твои подчиненные, коллеги, начальник – все будут поддерживать тебя и помогать в достижении целей. Супружеская жизнь будет исполнена мудрости, пары смогут хорошо провести время. Уровень энергии будет несколько выше среднего.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев эта неделя принесет глубокие разговоры и веселое время с братьями и сестрами. На этой неделе может усилиться общение и с друзьями и коллегами. Ты же будешь жизнерадостнее в течение этой недели, а также несколько интеллектуальнее в разговорах. Тебе понравится говорить о своих интересах или хобби. Можешь ожидать восходящей тенденции в плане денег и более сильного ощущения финансовой безопасности. Неделя может оказаться благоприятной в профессиональном плане, можно ожидать повышения в должности. Ты можешь в течение этой недели расширить круг своих друзей и одержать победу над врагами. В личной жизни можно начать думать о браке. Следует запланировать короткое путешествие. Уровень энергии будет выше среднего.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов неделя повлияет на имидж, семейные финансовые дела и инвестиции. Также ты будешь тратить деньги, чтобы иметь вещи, которые будут доставлять тебе удовольствие. Однако звезды советуют не тратить слишком много и не спешить. Также это будет неблагоприятное время, чтобы вступать в дискуссии, связанные с завещаниями или наследием. На рабочем месте можно ожидать помощи от высшего руководства или государства. Всех целей можно будет достичь вовремя, а начальник и сотрудники оценят твое расположение к соблюдению дедлайнов. В личной жизни у пар на этой неделе будут приятные моменты. Ты будешь постоянно ощущать вокруг себя атмосферу любви. Неделя будет удачной и для одиноких людей. Энергетический уровень будет хорошим.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Для Скорпионов эта неделя января принесет положительные новости в карьере и счастье в личной жизни. Ты будешь чувствовать полную поддержку со стороны коллег и старших по должности, что поможет достичь всех поставленных целей и эффективно начать новые проекты. Ты сможешь улучшить свой имидж и повысить самооценку. Если пойдешь на собеседование на новую работу, то первое впечатление будет достаточно положительным. В финансовом плане тоже очень удачный период. А личная жизнь будет исполнена радости, любви и заботы друг о друге в паре. Хорошее время, чтобы изучить новые эмоциональные измерения и подготовить приятный сюрприз. Также можно устроить хорошую вечеринку у себя дома. Здоровье будет хорошим, а уровень энергии – высоким.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Для Стрельцов неделя принесет ненужные расходы, но хорошее самочувствие. На этой неделе ты попытаешься заглянуть внутрь себя. Ты можешь почувствовать потребность в уединении, чтобы на время удалиться от мира. Этот период также может быть связан с проявлением скрытых талантов и разрешением вопросов из давнего прошлого. В финансовом плане – увеличение расходов, особенно на дорогие вещи. Может улучшиться качество твоей жизни. На рабочем месте возможны столкновения и разногласия с начальством и коллегами. Враги могут стать сильнее, а их новая тактика – нанести тебе определенный урон. Будь терпеливым и упорным, и через некоторое время мяч будет в твоих ногах. В доме будет царить гармония, но ты можешь поделиться тайнами с кем-то, кто использует их против тебя. Возможно небольшое снижение уровня энергии и энтузиазма.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов неделя принесет налаживание контактов и более серьезное отношение к жизненным целям. На этой неделе ты можешь познакомиться с человеком, который окажется влиятельным и полезным для твоей карьеры. Но звезды советуют не идти на встречу из-за жадности, а налаживать искренние и добрые отношения. Друг может помочь начать новый проект или привести крупного клиента, а также помочь с деньгами. Укрепление социальных связей и дружбы будут особенно важны на выходных. На работе все будут очень поддерживать тебя и помогут достичь жизненных целей. Ты также можешь услышать хороший и очень ценный совет от старшего по должности. В личной жизни возможно начало романтических отношений, которые будут хорошими, но им может не хватать интимности.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Для Водолеев эта неделя января принесет престиж и карьерные перспективы. У тебя будут хорошие разговоры с начальством. Кто-то из влиятельных лиц может положительно изменить твою карьеру. Ты сможешь привлечь внимание коллег с помощью своей работы и стать более влиятельным в твоей сфере деятельности. Есть высокие шансы встретить родственника по материнской линии, который поможет продвинуться в жизни. Однако, возможно, на этой неделе тебе придется быть осторожнее с финансами и избегать каких-либо долгов. Также будь осторожен с недоброжелателями и избегай ненужных дискуссий, потому что они только увеличат количество врагов. В личной жизни можешь почувствовать влечение к кому-то на работе. А кто в паре, переживет эту неделю в мире и согласии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб эта неделя января 2024 года принесет хорошие новости и новые обязанности. Возможно, придется преодолеть большое расстояние. Также ты попробуешь что-то новое в профессиональной жизни. Карьерный рост и социальный имидж будут стоять для тебя на первом плане, и баланс будет для тебя важен. Сосредоточься на профессиональных целях, признании и улучшении репутации. Начальник может возложить на тебя новые обязанности, с которыми ты многому научишься. Бизнесменам неделя принесет новое выгодное соглашение. Ты также познакомишься с новым культурным опытом, который может тебя увлечь. В личной жизни все будет очень стабильно и гармонично. Уровень энергии будет отличным.