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Тут рух зірок та планет спробує відповісти тобі – власне, представникам усіх знаків Зодіаку – на ці та інші питання. Отже, кому можна розслабитися, а кому слід напружитися? Про все читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень 23 – 29 січня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 23 січня – 29 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни зараз можуть почуватися досить добре, тому що багато їхніх рішень працюють добре. Овни можуть очікувати позитивних фінансових новин – ситуація може покращитися до середини тижня. Позитивний поворот подій може допомогти зберегти загальний оптимізм. Можливо, тобі нарешті запропонують роботу мрії. Попри труднощі вдома, важливо, щоб ви у парі залишалися в дружніх стосунках. Уникайте вихлюпувати негативні емоції та обробляйте всі контакти з ніжність. Склади тижневий план, щоб зберегти своє здоров’я. Цей тиждень може стати вдалим для спортсменів та студентів. Унікальним штибом відпочинок може допомогти тобі заощадити гроші. Порада зірок: не займайся бізнесом зі спірною допомогою у сфері нерухомості. Але загалом доходи та прибутки власників бізнесу зростуть. Що важливо: не довіряй нікому повністю і не викладай всі свої карти на стіл, поки не досягнеш своїх професійних цілей. Зверни увагу: друга половина тижня перспективна для налагодження дружніх стосунків з родичами та організації сімейних посиденьок.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Це має бути успішний у фінансовому та професійному плані тиждень для Тельців. У вибраній галузі ти можеш знайти більше нагод, які на крок наблизять до твоїх цілей. Якщо прийматимеш продумані рішення у фінансовій сфері, зможеш побачити несподівані прибутки. Також дехто може отримати можливість відновити зіпсовані стосунки зі своїми близькими. На жаль, цілком можливо, що в любовній сфері у Тельців не все буде гладко. Якщо хочеш уникнути суперечок зі своєю другою половинкою, найкраще постав себе в роль слухача, коли мовитиметься про романтичні справи. Прислухайся до своєї інтуїції та будь обережним. Якщо хочеш миру у подружньому житті, слід утриматися від сприйняття свого партнера як належного. Тиждень також буде плідним для тих, хто планує продовжити навчання. Заняття спортом, навіть помірні, допоможуть зберегти твою рухливість. Можливо, доведеться супроводжувати когось у тривалу і виснажливу подорож. Щодо поточної роботи – зірки кажуть, що ти в добрих стосунках із колегами, а ще й виконуєш всі завдання шефів вчасно. От хай так і буде, і тоді несподівано може відбутися видатне підвищення або відчутна премія.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки цього тижня можуть відчути полегшення та загалом з ентузіазмом зустрінуть ці сім днів. Вони звільняться від проблем і зможуть жити нормальним життям. Ситуація з фінансами може залишатися стабільною. А от твої бізнесові здібності проходитимуть перевірку в діловому світі. Якщо тебе легко буде відвести в сторону, це може призвести до помилок та створити інші проблеми. Зберігай свій розум близьким до реальної оцінки щодо себе та своїх дій, не покладайся ні на кого іншого. Загалом цей тиждень сприятливий для Близнюків, тому що вони можуть втілити в життя прибуткові фінансові плани, над якими працювали певний час. А ще й можуть статися несподівані надприбутки, що дозволить нарешті розплатитися за всіма зобов’язаннями. Домашнє життя може забезпечити необхідну психічну стабільність, зняти стрес і посилити почуття задоволеності. Спробуй пом’якшити тон під час спілкування з дітьми. Заохочення та доброзичливість – хороша ідея. Порада зірок: якщо досі ти стримувався зізнатися в коханні, можливо, якраз матимеш свій шанс. Цього тижня відкриються нові та цікаві можливості у стосунках.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

На Раків чекає чудовий і захоплюючий тиждень. Сподіваємось, ти почуватимешся чудово усі ці дні. А якщо десь будуть негаразди – допомагатиме музика. Замість того щоб хвилюватися про безпосередні загрози, ти вкладеш свою енергію в будівництво майбутнього. Кар’єрне зростання буде у щасливчиків, але більшість все ж дещо будуть розчаровані відсутністю прогресу. Однак треба й далі працювати задля досягнення своїх цілей. Намагайся з розумінням ставитися до думки колег, і зможеш почерпнути з неї корисну інформацію. Цього тижня деякі пари, ймовірно, поглиблять свій роман, насолоджуючись спільними захопленнями та інтересами. Ви зможете задовольнити всі свої найпотаємніші бажання. Давно назрілий візит до родича може запобігти утворенню тріщини в родині. Роби усе можливе, щоб піти на компроміс. Також цього тижня очікуй певного прогресу у фінансовому становищі. Зірки сходяться на твою користь, і ти зможеш використати грошові вливання, щоб пережити будь-яку бурю. Бізнесмени можуть знайти відповідне місце для створення нового закладу. Що важливо: незалежно від того, наскільки ти роздратований, не провокуй невдоволення у старших.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви можуть пакувати валізи та шукати нових пригод, оскільки тиждень сприятливий для відкриття нових речей. Зніміть пил зі старих планів подорожей або накресліть нові ідеї для відпустки з родиною та друзями. Подорож може принести хвилюючі враження. Ймовірно, ти почуватимешся спокійнішим, твій процес мислення стане чіткішим. Це може призвести до підвищення продуктивності у професійних починаннях. Тобі варто тільки докладати належну кількість наполегливої ​​праці та зусиль, щоб досягти бажаних результатів. Порада зірок: бажано підтримувати здоровий фізичний режим і врегулювати нарешті незавершені суперечки щодо майна батьків. Також цього тижня Леви можуть поводитися з грошима зі своїм звичним розмахом, можна розглянути кілька варіантів інвестування. Хто прагне вивести бізнес на новий рівень, матиме, швидше за все, підтримку впливових інвесторів. Можеш розраховувати на родину, але спершу мусиш їй довіритися. Щодо роботи: тут ти не знатимеш, коли погана ситуація перейде на краще. Тож просто зроби усе, щоб скористатися всіма нагодами та досягати цілей. Щодо любовної сфери: твої романтичні перспективи можуть бути затьмарені необхідністю мати справу з безліччю надзвичайних ситуацій в останню хвилину, стосунки можуть стати напруженими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сімейне життя цього тижня, швидше за все, принесе радість. Зірки кажуть, що ти зможеш допомогти своїм стосункам знайти мир, тільки тримай емоції під контролем. Можеш зосередити увагу на розробці нових проєктів та союзів, щоб зміцнити своє економічне становище. Якщо хочеш досягти успіху, повинен дуже цінувати свої зв’язки, а також старших. Зірки просять цього тижня робити все можливе, щоб допомогти комусь, хто цього потребуватиме. Також присвяти час тому, що тобі подобається або що завжди хотів зробити. Порада зірок: залишайся на місці, тому що рух абикуди буде контрпродуктивним. Цей тиждень, швидше за все, буде плідним для Дів, які працюють у сферах комерції та мистецтва. Дехто буде навіть дуже добре заробляти на життя, якщо наполегливо працюватиме. Ти також можеш зустрітися зі старими друзями та поговорити про свої останні інвестиційні стратегії. Корисними будуть стримані посиденьки у компанії старих друзів. Не втрачай самоконтролю, якщо виникли розбіжності з начальником або колегою – у підсумку ти отримаєш корисні відгуки та поради, це може дати потрібний поштовх у професійному житті. В особистому житті може не вистачати радості, треба буде щось змінити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Майбутній тиждень буде дуже вдалим для Терезів. На горизонті з’являються нові можливості для просування кар’єри та фінансової ситуації, загалом можна очікувати активного початку тижня. Перед викликами та труднощами цього тижня покладайся на свій розум і винахідливість, і, безсумнівно, досягнеш своїх цілей. Розумне інвестування на фондовому ринку може бути вигідним, та й загалом буде кілька способів отримання прибутку. Також ти будеш зайнятий сімейними обов’язками, тому буде складно зосередитися на інших пріоритетах. Отже, будь обережним. Порада зірок: у ці дні не ігноруй конструктивні відгуки однолітків. Ще важливо: зараз не час ухвалювати будь-які важливі фінансові або бізнесові рішення. Якщо ти вже зробив якийсь вибір, уважно перевір його, поки не пізно. І тримай свої витрати під контролем, тому що кожна гривня має значення. У родині розбіжності згладжуй миром і уникай дрібних сварок. Намагайся зберігати розсудливість і правильно розуміти інших, щоб не зійти з розуму. Можливо, тобі доведеться перенести зустріч або роботу, щоб зайнятися сімейними справами. Ще одне важливе: цього тижня ти отримаєш ще один шанс на любов. Начебто згасле полум'я може надіслати тобі повідомлення з новинами. Що ж, можеш подумати про відновлення старих стосунків.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цей тиждень може стати щасливим тижнем для Скорпіонів у коханні. Самотні можуть познайомитися з кимось новим, а пари, які вже живуть разом, можуть здобути справді особливий досвід. Цілком імовірно, на тижні всі твої турботи про гроші зникнуть. Відповідальні дії можуть допомогти покращити твої фінансові перспективи. Але тримайся якомога далі від уваги на роботі та готуйся відновлюватися. Можуть бути моменти на роботі, коли здається, що нічого не йде як слід. Не буде натхнення та мотивації. Але ти вір у себе і свої сили, і все вдасться. Нову роботу шукати не варто. Усе у твоєму житті зараз дуже чутливе до рішень, які ти ухвалюєш. Ти маєш скористатися цим часом, щоб займатися тим, що тобі подобається, і відпочити з друзями. Також надолужуй згаяний час із сім’єю, якщо не мав змоги зробити це останнім часом. Скромне святкування в колі близьких родичів – чудова ідея. Цей тиждень, мабуть, найкращий для купівлі чи продажу нерухомості. Загалом – ти йтимеш уперед завдяки великим шансам зробити інвестиції у майбутнє. У парі буде чудова нагода зміцнити свій зв’язок під час проведення часу за романтичних обставин.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Це може бути вдалий тиждень для Стрільців. Професійні зусилля, які ти докладав у минулому, можуть нарешті окупитися. Додатковий час, який ти проводиш в офісі, зауважить та оцінить начальство, якщо ти справді виконаєш більше роботи. Якщо хочеш просунутися вперед у кар’єрі, тобі допоможе довіра до свого розуму, а також – прислухайся до порад старших. Зберігай свої заощадження на безпечному та прибутковому рахунку, а не тримай під замком. Якщо потребуєш допомоги, уникай сварки у родині. Зайва напруга нашкодить. У твоїх любовних стосунках усе має мати чітко визначені межі, але цінуй можливість розширити свій світогляд. Є шанс, що люди, які хочуть поїхати за кордон, справді зможуть це зробити. Фінансову стабільність слід захистити від надмірних витрат. А проте Стрільці цього тижня можуть не помітити змін у фінансовому становищі, бо дохід зростатиме разом із витратами. Порада зірок: у ці дні не дозволяй людям користуватися твоєю добротою. Але будь відкритішим зі своїми близькими вдома, не роби їх мішенню для своїх тривог і невпевненості. У цілому – цей тиждень ідеальний для Стрільців, щоб провести час зі своєю другою половинкою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня представники Козерогів можуть відчути підвищену самовпевненість і сміливість, що дозволить їм зробити значні професійні кроки. Уміння мислити нестандартно – це те, що робить людину творчою, і те, що допоможе тобі. Робота може рухатися в перспективному напрямку, тебе можуть вибрати для здійснення нового проєкту. Доведеться добре подумати, як зробити так, щоб твої гроші працювали ефективніше. Якраз час почати планувати це, щоб у підсумку здобути фінансові вигоди. Для якихось Козерогів також трапиться і збільшення прибутку на роботі. Але зауваж, що вкладати гроші в нерухомість зараз було б нерозумно. Ще важливо: твоя сім’я, імовірно, стане для тебе основним джерелом підтримки. Відбудуться позитивні зміни, пов'язані з нащадками. Порада зірок: будь прискіпливим до деталей та гарантування відчуття безпеки й упевненості, йдучи на ризиковані кроки. На романтичному фронті все буде йти на добре. Ти викликаєш радість у своєї половинки й робиш її життя кращим. Серйозно налаштовані Козероги незабаром можуть почути весільну музику.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки кажуть, що на роботі Водоліїв чекає плідний тиждень. Ти можеш виявити, що будь-які проблеми, які раніше виникали, можна розв'язати саме цього тижня. У ці дні також зверни увагу на збалансоване харчування і регулярні фізичні вправи. Якщо цього тижня твоїм пріоритетом буде турбота про себе, ти зможеш краще виконувати свої обов’язки. Цілком можливо, що твоїм братам чи сестрам може знадобитися твоя допомога. Твоя підтримуюча та оптимістична поведінка вдихне нове життя у дружбу чи романтичне партнерство. А твій шлюб залишиться щасливим. Попередні зусилля в галузі освіти підуть на користь, якщо ти вирішиш продовжити навчання. Хтось із Водоліїв може пройти дуже складне випробування. Також зірки рекомендують ухвалити правильне рішення щодо дуже потрібної для відпочинку відпустки. Хто потребує нового будинку чи квартири, може незабаром знайти те, що шукає. Щодо фінансів: якісь небажані рахунки можуть надійти цього тижня. Однак постійний дохід дозволить підтримувати фінансову ситуацію в хорошому стані. Ще зверни увагу: проведення часу з близькими неодмінно підніме тобі настрій. А твої лідерські та управлінські навички готові відчутно покращитися, що допоможе виділитися серед колег на роботі та заслужити належну повагу.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень почнеться добре для Риб. Може таке статися, що ти завершиш купівлю чи продаж будинку. Також ти можеш досягти успіху за підтримки своїх рідних. Схвалення та підбадьорення тих, хто піклується про тебе, значно підсилює твої зусилля. З іншого боку, професіонали цього тижня можуть натрапити на певні труднощі. Не забувай дивитися вперед, коли робиш вибір, який матиме довгострокові наслідки. Будь обережний та не поспішай. Власникам бізнесу будуть доступними потенційно вигідні інвестиційні нагоди. Хороші новини щодо дітей у твоїй родині прийдуть на початку тижня, якщо ти одружений. Твої надії та очікування щодо успіхів у здобутті нових знань, ймовірно, справдяться. Можливо, комусь із Риб вдасться поїхати за кордон і втілити мрію всього життя. На жаль, непередбачене збільшення витрат може порушити твій спокій. Спробуй розслабитися і розробити стратегію розв'язання проблеми, щоб послабити тривожність. У вихідні тобі, можливо, захочеться погуляти з друзями та поговорити про старі добрі часи. На роботі будь готовий до нових викликів та тримай самоконтроль. Зберігай конфіденційність, обговорюючи гроші з колегою.