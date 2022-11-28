*натисни на свій знак Зодіаку, щоб дізнатися актуальний прогноз на тиждень

Що цікаво, загалом гороскопи для більшості знаків Зодіаку сприятливі, але – є нюанси. Ми розповімо на Men 24, що для чоловіків підготували зірки та планети на тиждень із 28 листопада і до 4 грудня 2022 року.

Також цікаво Від спотикача до медовухи: історія появи українських алкогольних трунків

Гороскоп на тиждень 28 листопада – 4 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня в Овнів буде можливість успішно дебютувати у новій для себе царині. Відчутні можливості для бажаного зростання з'являться у працівників галузі культури та будівництва. В усіх інших – навпаки, можуть виникнути труднощі з роботою та буденними справами. Є загроза відчути брак координації між родичами. Є ймовірність, що дещо ослабне здоров'я. Ситуація зміниться у другій половині тижня – там вже буквально на кожному кроці чекатиме успіх, особливо у справах, пов'язаних із навчанням чи викладанням. У любовних стосунках можна розраховувати на моменти глибокої пристрасті. Загалом у ці дні корисно було б стати активнішим.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

У Тельців цього тижня буде можливість виконати необхідні завдання у сферах роботи, бізнесу, будуть нагоди прийняти бажані рішення в соціальному та політичному житті. Це означає, що тиждень буде для тебе особливим. Особливо хорошим. Навіть здоров'я залишатиметься відмінним, попри погоду. А проте – на тебе покладуть обов’язок зробити хороший старт у сфері, до якої раніше ти не був дотичний. Також можеш очікувати несподіваної, але дуже приємної зустрічі з родичами. На жаль, у середині тижня рух зірок може послабити позитив навколо тебе – майже в усіх сферах, крім любовної. Там якраз можна очікувати приємні події.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки в роботі чи бізнесі впродовж цього тижня будуть орієнтовані на те, щоб адаптуватися до змін обставин. З одного боку, доведеться протистояти ризикам, з іншого – будуть чудові нагоди збільшити свій вплив та значення. Особливо сприятливими ці дні будуть для людей, дотичних до кіно, мистецтва, медицини та досліджень, а також політики. А проте – будуть і цілком серйозні випробування здібностей. На жаль, зі здоров'ям можуть трапитися неприємності, тож не послаблюй пильності. У другій половині тижня з’являться приємні можливості в любовних справах. У фінансовій сфері зірки обіцяють період безперервного прогресу. Загалом – варто не звертати увагу на дрібниці й упевнено досягати результатів.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Рух зірок цього тижня дасть приємні можливості для Раків у царинах виробництва та бізнесу. Однак слід бути активнішим, ніж зазвичай. При цьому здоров'я залишатиметься квітучим, а розум – ясним та щасливим. В особистому житті можна очікувати нової закоханості або відкриття нової сторони кохання у давно складеній парі. Жодних негараздів у родині загалом зірки не бачать. Також буде сприятлива атмосфера для капіталовкладень і справ, у будь-який спосіб пов'язаних із діяльністю за кордоном. У другій половині тижня ти зможеш завершити важливу справу, яка давно тобі муляла. А останні дні тижня взагалі можна назвати періодом великих успіхів!

Цікаво знати Ким працювати, щоб найбільше заробляти: 10 несподіваних професій і посад

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня Леви будуть мати можливості здобути кращу позицію у політичному чи соціальному житті. Імпорт, експорт, поширенням бізнесу у віддалених областях – все це приноситиме успіх, якщо дасть можливість себе упіймати. Що стосується здоров'я, зірки цього тижня, ймовірно, натякають на деякі захворювання – зокрема, лихоманку, втому в очах та вухах. Нічого страшного, але вдайся до необхідного лікування, не залишай на самоплив. Також, на жаль, можуть виникнути проблеми з грошима через збільшення витрат. А проте з середини тижня здоров’я налагодиться, а також може з'явитися можливість відправитися у далеку і давно омріяну подорож. Тож продовжуй свої зусилля – і все буде добре.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки цього тижня обіцяють Дівам багато роботи. Внаслідок цього твій дохід зростатиме більше, ніж раніше – тільки зупинятися не можна. В особистому житті можна очікувати моментів ніжності, закоханості, і це добре – бо завдяки цьому тіло і розум будуть збуджені, енергійні та успішні. Вдалий тиждень для виховання дітей та розв'язання питань із ними, які давно турбували. Що стосується здоров'я, неприємності можуть набридати тобі у середині тижня – звертай особливу увагу на те, що ти їси та п'єш. Натомість буде ймовірність більшого прогресу у виконанні роботи, пов'язаної з навчанням і викладанням. В останні дні тижня очікується важлива робота, пов'язана з сім'єю.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Вдалий тиждень для Терезів, які працюють у сферах кіно, мистецтва, медицини та інформаційних комунікацій. Будь-які співбесіди та іспити мають бути вдалими. Опір та перемога над конкурентами – більш ніж можливі. У плані здоров'я зірки цього тижня дають найсприятливіші та позитивні прогнози. Завдяки цьому тіло і розум будуть щасливі. У середині тижня з’являться шанси віднайти нові джерела доходу. В особистому житті – все буде спокійно та стабільно. Однак в останні дні тижня зростуть витрати. Дуже ймовірно, тобі доведеться кудись виїхати ненадовго, щоб ці витрати покрити. Але загалом зірки у ці дні до тебе ставитимуться добре.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіони будуть дуже зайняті – головно роботою та бізнесом. Якщо ти працюєш у медичному чи державному секторах, то матимеш можливості здобути бажані результати. У першій половині тижня буде деяка слабкість у самопочутті, болі в попереку, спині – від перевтоми. До цього всього у середині тижня на Скорпіонів можуть впасти великі та геть неочікувані нові обов'язки. Так само і в особистому житті не все гладко – це період неоднозначних результатів. Натомість все буде добре з грошима, приємні новини матимеш буквально з перших днів тижня. Тобто загалом рух зірок переважно сприятливий для тебе.

Тобі сподобається Секс буде яскравим і регулярним: 10 порад, які варто взяти на озброєння кожному

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня, можливо, Стрільцям доведеться долучитися до громадських робіт. Сприятливі дні для працівників, пов’язаних із медициною та профілактикою захворювань. Якщо ти зацікавлений в інвестиціях, лови можливості для бажаного. Однак у першій половині тижня доведеться звернути увагу на здоров’я, інакше воно примусить тебе засмутитися. У родині будь готовий до особливих моментів – здебільшого приємних. Останні дні тижня будуть сприятливі для роботи, тож, ймовірно, вихідні доведеться відкласти. Загалом рух зірок цього тижня обіцяє тобі приємні та вражаючі результати, але й натякає: якщо не скористаєшся нагодами – нічого доброго й не отримаєш.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Для Козерогів цього тижня зірки будуть приємними. Якщо планував покращити умови проживання – давай, якраз вдалий час. Якщо шукаєш роботу – дуже ймовірно, саме зараз знайдеш. Співбесіди, іспити, конференції – все це буде легким та вдалим для тебе. Але ж треба і продовжувати зусилля в повній готовності, а не лінуватися. Також потрібно буде більше стежити за здоров’ям та особливу увагу звертати на щоденний раціон. В особистому житті зірки обіцяють моменти сміху і щастя. А завдяки цьому настане період безперервного прогресу у творчості. На жаль, у другій половині тижня виникнуть виклики, і щоб їх подолати, зусиль потрібно буде докладати дуже багато. Відповідно – не розслабляйся.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки забезпечуватимуть гарні умови для фінансових вкладень, інвестицій, і для роботи, пов'язаної з іноземними державами. Тільки рухатися треба буде у відповідних напрямках у повній готовності. Зірки даруватимуть успіх на кожному кроці, якщо ти ці кроки робитимеш – а якщо лежатимеш, то й отримаєш нічого. Зверни увагу: від початку тижня у будь-яких близьких відносинах буде приємний рух, проте суперники в особистому житті вичікуватимуть на твою помилку. Також шодо здоров'я зірки дають обережні прогнози, тож не втрачай пильності. У другій половині тижня отримаєш нагоди розв'язати старі набридлі суперечки на роботі чи з друзями. А також з’являться шанси витратити більше грошей – причому на добре чи на зле це буде, зірки не кажуть.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Сприятливий тиждень для тих Риб, які ще здобувають освіту. А також для тих, хто планує та прагне мати дитину. Загалом зірки сприятимуть тим, хто займається математикою, природничими науками, військовим тощо. У цих сферах можна очікувати великих успіхів, завдяки чому тіло і розум будуть щасливі. В особистому житті, особливо у парі – все буде гаразд, пануватимуть повага і бажання один одного. Для подорожей дні також сприятливі. Плідними будуть і зусилля щодо заробітку або збору грошей. Загалом – все буде добре.