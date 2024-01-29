Раки й Овни – пам'ятайте про важливість самозахисту: чоловічий гороскоп на 29 січня – 4 лютого

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Левам слід бути відкритими до лідерства у різних ситуаціях та відповідальності за свої дії. Козероги нехай зосередять увагу на своєму фінансовому стані й дисципліні щодо витрат. А Стрільцям варто готуватися до нових пригод, змін і неочікуваних обставин. Щоб дізнатися більше, читай чоловічий гороскоп на тиждень від 29 січня і до 4 лютого 2024 року на Men 24.