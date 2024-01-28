Однак ми дорослішаємо та розуміємо, що такі мрії не збуваються за одну ніч. Про це ж кажуть і мільярдери, які побудували свої статки самостійно. Але як ми можемо піти їхніми слідами?
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Ось 5 порад, якщо ти хочеш піти слідами найбільших мільярдерів світу
- Зосередься на тому, щоб гроші росли. Змусь гроші працювати на тебе, а не навпаки. Мільйонери та мільярдери, які зробили себе самі, як правило, мають пасивне джерело доходу, а приріст капіталу відбувається не лише завдяки зарплаті, але й шляхом інвестицій. Щоб змусити свій капітал працювати на тебе, ти маєш планувати кожну гривню, яка потрапляє до твоєї кишені. Віддавай перевагу довгостроковим інвестиціям перед короткостроковими витратами.
- Май кілька джерел доходу. У цифрову епоху соціальних мереж є багато способів досягти фінансової стабільності та безпеки. Диверсифікуй свій портфель між різними платформами або професіями, від нерухомості до акцій. Ти можеш заробляти гроші, проводячи семінари, інвестуючи в малий бізнес, який, на твою думку, може зростати тощо. До прикладу, Нікхіл Каматх, наймолодший мільярдер Індії, є співзасновник Zerodha і ще двох організацій, а також веде популярний подкаст WTF is with Nikhil Kamath.
Стати багатієм за ніч чи за кілька тижнів – це мрія, в реальності ж готуйся до наполегливої праці / Фото fxquadro@freepik
- Будь наполегливим. Однією з найважливіших характеристик мільйонерів є наполегливість. Зрозумій, що тут роботи надовго, і не сподівайся стати багатієм за два тижні. Наприклад, Фальгуні Наїр у 2012 у 50 років інвестувала свої заощадження у 2 мільйони доларів у заснування компанії Nykaa. А зараз, за даними Forbes, її статки становлять близько 3,2 мільярда доларів. Незалежно від того, скільки разів ти зустрічаєш виклики, невдачі чи перешкоди, наполегливість приносить плоди довгострокового успіху.
- Зрозумій силу стосунків. Інвестуй у мережу підтримуючих стосунків і наставників, які можуть допомогти тобі у професійному житті. Спілкування з правильними людьми може прискорити шлях до багатства. Найголовніше ж у побудові професійних стосунків – бути щирим. Не встановлюй контакти просто так, без жодної мети. Якщо ти захоплений проєктом або своїм баченням, висловлюй його вголос і ділися з іншими. Люди, швидше за все, підуть тобі назустріч, якщо побачать щирість.
- Живи добре, але будь свідомим. Мільйонери, які самі себе зробили, не схильні витрачати гроші без сенсу. Вони зберігають своє багатство і використовують його так, щоб зробити своє життя більш продуктивним. Тому витрачай гроші на правильне харчування, абонемент у спортзал, або навіть на контент, який тобі подобається. А от витрата на розкішний автомобіль або нову квартиру може вплинути на загальні фінансові цілі. Витрачай гроші на себе, але так, щоб це щось додавало до твого життя.