Однак ми дорослішаємо та розуміємо, що такі мрії не збуваються за одну ніч. Про це ж кажуть і мільярдери, які побудували свої статки самостійно. Але як ми можемо піти їхніми слідами?

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Ось 5 порад, якщо ти хочеш піти слідами найбільших мільярдерів світу

Зосередься на тому, щоб гроші росли. Змусь гроші працювати на тебе, а не навпаки. Мільйонери та мільярдери, які зробили себе самі, як правило, мають пасивне джерело доходу, а приріст капіталу відбувається не лише завдяки зарплаті, але й шляхом інвестицій. Щоб змусити свій капітал працювати на тебе, ти маєш планувати кожну гривню, яка потрапляє до твоєї кишені. Віддавай перевагу довгостроковим інвестиціям перед короткостроковими витратами.

Змусь гроші працювати на тебе, а не навпаки. Мільйонери та мільярдери, які зробили себе самі, як правило, мають пасивне джерело доходу, а приріст капіталу відбувається не лише завдяки зарплаті, але й шляхом інвестицій. Щоб змусити свій капітал працювати на тебе, ти маєш планувати кожну гривню, яка потрапляє до твоєї кишені. Віддавай перевагу довгостроковим інвестиціям перед короткостроковими витратами. Май кілька джерел доходу. У цифрову епоху соціальних мереж є багато способів досягти фінансової стабільності та безпеки. Диверсифікуй свій портфель між різними платформами або професіями, від нерухомості до акцій. Ти можеш заробляти гроші, проводячи семінари, інвестуючи в малий бізнес, який, на твою думку, може зростати тощо. До прикладу, Нікхіл Каматх, наймолодший мільярдер Індії, є співзасновник Zerodha і ще двох організацій, а також веде популярний подкаст WTF is with Nikhil Kamath.



Стати багатієм за ніч чи за кілька тижнів – це мрія, в реальності ж готуйся до наполегливої праці / Фото fxquadro@freepik