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У деяких знаків Зодіаку тиждень буде рівним та приємним, як-от в Овнів. А декому доведеться попітніти та добряче побігати, як-от Близнюкам. Читай на Men 24, що для чоловіків підготували зірки на тиждень із 5 і до 12 грудня 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 5 – 12 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня в Овнів буде можливість тримати руку на пульсі власних злетів та падінь на роботі та в бізнесі. І це добре, бо їх можна буде контролювати та коригувати. Якщо ж ти тільки шукаєш роботу, то – майже напевне – знайдеш. Якщо твоя сфера діяльності якось пов’язана зі службою, урядовими та іншими владними сферами – готуйся до успіхів. Особливо у середині тижня – зірки обіцяють злет популярності та зміцнення репутації (з іншого боку, якщо вона у тебе погана, то це не такий вже й плюс). Між партнерами у стосунках будуть моменти щастя та пристрасті. У фінансовій сфері – можна чекати від долі приємний подарунок. Але на останні дні тижня рух зірок пророкує відчутні економічні витрати. Щодо здоров'я – легко не буде, але й нічого страшного – теж.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Чого очікувати Тельцям? Несподіваних перевірок на роботі. Утім, якщо з твоїми компетенціями все гаразд – проблем не виникне. А от обговорювати тебе будуть багато й активно, адже – навіть за таких умов ти продовжиш успішно розв'язувати проблеми та виконувати задачі. З іншого боку, у побуті та інших домашніх справах буде певна напруга, але тільки на початку тижня. Також усі ці дні будь особливо уважним до свого тіла та стану здоров'я. У середині тижня з'являться шанси на досягнення якогось особливого статусу в царинах спорту, кіно, медицини. Загалом рух зірок на цьому тижні обіцяє найкращі результати для твоїх зусиль, і в особистому житті – також.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цей тиждень буде успішним для Близнюків, які працюють у галузях кіно, медицини, спорту, управління, навчання та викладання. Також зірки радять саме у ці дні завершувати раніше плановані крупні операції з продажем чи купівлею. Загалом: у першій половині тижня доведеться трохи побігати – і багато разів доведеться зіткнутися з важкими викликами. Здоров'я не дасть кращих результатів, ніж у минулі дні. Буде здаватися, що твої проблеми тільки накопичуються. Але не треба розслаблятися та зневірюватися – вже від середини тижня рух зірок ясно говорить про сприятливі та позитивні результати твоїх зусиль.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків зірки підготували тиждень роботи над помилками подружнього життя. І завдяки цьому між чоловіком і дружиною може нарешті запанувати гармонія і любов. Загалом у ці дні зірки сприятимуть залагодженню будь-яких старих конфліктів у будь-якій сфері. Також рух зірок обіцяє приємні результати в капіталовкладеннях, успішне завершення роботи в заданий строк. Але – у середині тижня можливі незаплановані й відчутні витрати. На жаль, дуже можливі й негаразди у здоров'ї. Зірки радять організувати собі стриманий розпорядок дня. В останні дні тижня все буде спокійно, а загалом ці сім днів можна оцінити як помірні.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Зірки цього тижня обіцяють Левам змагання за зміцнення старих джерел прибутку і пошук нових. І вже з початку тижня результати почнуть надходити сприятливі та позитивні. Цілком можливо, що на тижні відбудеться важлива подія у житті когось із близьких родичів – слід бути готовим, адже обговорення події вийде дуже гарячим. У середині тижня варто чекати сміх та щастя в особистому житті. Суперечки, що тривали раніше, зникнуть, наче й не було. Але, на жаль, у в останні дні тижня рух зірок обіцяє загрозу хвороби – слід бути обережним.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ідеальний тиждень для виховання дітей – для навчання їх найважливішому. Також зірки обіцяють, що спроби здобути роботу як у державних службах, так і в приватних установах будуть успішними (якщо воно тобі взагалі треба). Якщо ж ти займаєшся медичними чи науковими дослідженнями – можеш очікувати нарешті на бажаний прогрес. Цього тижня тобі загалом вдасться мобілізувати усі старі та нові ресурси та заробити добрі гроші. З іншого боку, в останні дні тижня будуть значні витрати. І всі ці сім днів хтось нахабно лізтиме у твої справи та намагатиметься всіляко заважати. Не нервуйся і не лінуйся, продовжуй робити своє, і все буде добре.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези цього тижня зміцнять засади свого політичного та соціального життя. Але противники постійно намагатимуться заплямувати твій імідж, і це турбуватиме тебе постійно З іншого боку, з'являться приємні можливості для прогресу в нормальному трудовому житті. Звісно, і надалі потрібно буде вдосконалювати свої здібності та навички. На жаль, проблеми зі здоров'ям можуть створити неприємності, тож не послаблюй пильності, не ризикуй. З середини тижня рух зірок обіцяє сприятливі та позитивні результати твоїх зусиль. Але май на увазі – весь тиждень доведеться постійно бігати між роботою й іншими справами. У такій ситуації буде відчуватися втома в організмі. Зате у любовних стосунках буде все більш ніж солодко.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня Скорпіон буде мати можливість виконати багато завдань одне за одним і досягти бажаного прогресу у справах, пов’язаних із соціальними та політичними секторами. Особливо успішним тиждень буде для власників приватного бізнесу. У парі зірки радять зосередитися на зміцненні зв'язків, на встановленні у них гармонії. При цьому твоє самопочуття буде приємним, навіть відмінним. У середині тижня може виникнути непорозуміння з батьками, братами чи сестрами. Кінець тижня принесе хвилювання – головно за здоров’я своє та рідних. А проте продовжуй старатися на своєму шляху – і дійдеш мети.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільці мають бути готовими поїхати у подорож із родичами. Не факт, що вона буде, але якщо виникне можливість – треба дуже швидко прийняти рішення. Якщо ти займаєшся купівлею землі чи будівництвом – матимеш нагоди для успішних операцій. Вдалий тиждень і для покупки давно бажаного одягу. У середині тижня сили організму залишаться підвищеними. Хвороби й болі відступлять. В особистому житті, зокрема у парі, будуть моменти любові. Але в останні дні тижня можливий деякий спад у роботі та інших позадомашніх справах. Доведеться приділяти увагу пошуку того, що варто змінити. Отже, тиждень загалом видасться помірний, але це не означає, що ти можеш собі дозволити не бути активним.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На цьому тижні, як це не прикро, для Козерогів зірки недобрі – зокрема, точно посилять конфлікти в роботі та бізнесі. Доведеться подорожувати й залишатися не там, де б хотілося. Натомість – будуть моменти любові у парі та родині, попередні напруження ви зможете подолати. Будуть шанси на прибуток й у капіталовкладеннях, тому докладай зусиль з належною швидкістю. А тепер про "на щастя": в останні дні тижня рухи планет та зірок чітко вказують, що прийдуть знову сприятливі та позитивні результати твоїх зусиль. Завдяки цьому тіло і розум будуть щасливі. Тож продовжуй старатися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Що ж у Водоліїв? Цього тижня зірки радять поспішати виконувати кілька завдань – одне за одним. Це можуть бути ділові переговори, родинні подорожі, відпочинок тощо – будь-якого штибу справи. Чому поспішати? Щоб виконати їх якнайбільше, адже всі вони будуть успішними. А проте – будь готовим, що матимеш відчутні витрати. Здоров'я буде приємним. В особистому житті не видно наразі нічого, крім щастя. Загалом на цьому тижні у тебе – час періодичних підйомів і спадів у всіх сферах життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Тиждень буде періодом безперервного прогресу у різних сферах. Користайся нагодами та не спиняй зусиль. Рух зірок обіцяє сприятливі та позитивні результати вже з початку тижня, особливо якщо ти на державній службі або пов'язаний зі сферами кіно та медицини. У середині тижня економічні витрати зростуть, а от самопочуття та стан здоров'я не зміняться. У цей же період особливо уважно стеж за суперниками та конкурентами – вони готуються завдати тобі неприємностей. Але останні дні тижня будуть сприятливі – тож у підсумку ти залишишся щасливим.