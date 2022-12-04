Варто бути трішки уважнішим під час спілкування з панянками у мережі. Іноді їхні повідомлення та підхід до спілкування можуть багато що сказати, наголошує Men24. Зокрема, пролити світло на те, чи припав ти їй до душі.

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10 ознак, що ти сподобався

Рекомендуємо уважніше придивитися до вашого листування. Іноді маленькі деталі можуть сказати значно більше про те, чи переходить ваше спілкування в інше русло. Можливо, у вас високі шанси почати стосунки, а не просто бути друзями.

1. Вона бере на себе ініціативу. Якщо дівчина пише першою, то це один з сигналів того, що ти їй подобаєшся. Вона зацікавлена у спілкуванні з тобою, тож не очікує, коли перше повідомлення надійде від тебе. Але є одне "але": є як серед дівчат, так і серед хлопців ті, хто чекає, коли їм напишуть першими.



Чи пише вона тобі першою / Фото senivpetro

2. Вона швидко відповідає. Це ще один маркер того, що може свідчити про її симпатію до тебе. Чим швидше вона відписує, тим більш зацікавленою вона є. Але і тут варто розуміти, що в неї не завжди є вільний час або можливість. Ти ж пам'ятаєш, що люди працюють та й не живуть, прирощеними до смартфонів.

3. Вона надсилає більше, ніж одне повідомлення. Це теж демонструє її зацікавленість. Головне, щоб вона не писала по одному слову в окремому повідомленні. Думаємо, тебе теж таке дратує шалено.

4. Вона розповідає про свої почуття. Якщо ти їй цікавий і подобаєшся, то вона однозначно ділитиметься з тобою своїми почуттями. Вона довіряє тобі та прагне, щоб ти знав, як вона почувається тут і зараз.

5. Вона ділиться з тобою мемами. Кому ми надсилаємо меми та смішні відео? Правильно, тим людям, хто нам цікавий і подобається. Тож, якщо вона регулярно шле тобі кумедні картинки, то не виключено, що ти потрапив у коло ближчих для неї.



Чи отримуєш ти від неї меми / Фото wayhomestudio

6. Вона надсилає відверті фото. Це не конче має бути щось надто оголене. Наприклад, це можуть бути ніжки, які вона зняла, коли лежала у ванній. Або ж кадр, на якому позує перед дзеркалом у спідній білизні.

Але тут потрібно бути вкрай обережним. Не виключено, що останнє ти отримав тому, що вона проводить умовне дослідження. Таким чином панянка може визначити, чи вдалий у неї комплект.

7. Вона пише тобі більше, ніж ти їй. Тут ми частково повертаємося до ініціативності. Але дещо розширюємо це питання. У цьому випадку вона не лише пише перша. Вона взагалі охоче пише тобі упродовж дня або тижня без якихось на те причин. Вона розповідає тобі, що йде на шопінг. Ділиться емоціями після робочого дня. Розповідає про плани на вихідні і так далі.

8. Їй цікаво, чим займаєшся ти. У попередньому пункті є один нюанс. Якщо вона постійно розповідає про себе, але не цікавиться тобою, то варто бити на сполох. Свідчить про те, що ти їй подобаєшся, той факт, що вона розпитує в тебе, як ти. Їй цікаво, як ти себе почуваєш, як пройшов твій день і так далі.

9. Вона фліртує з тобою. Це не менш важливий момент. Якщо ваше спілкування має певні нотки флірту, і вони йдуть не лише від тебе, то це дуже потішно. Це демонструє, що ти припав їй до душі. Або ж свідчить, що це її звична манера спілкування. То вже як пощастить.



Чи фліртує вона з тобою під час спілкування / Фото lookstudio

10. Вона прагне побачитися з тобою. Це ще один момент, який свідчить про те, що ти їй подобаєшся. Але важливо звернути увагу на один момент. Артикулювати бажання побачитися – одне, а дійсно побачитися – інше. Якщо вона на постійній основі демонструє своє бажання, але щось ніяк не доходить до діла, то це тривожний дзвіночок.

Варте уваги Достатньо цих трьох спільних рис, щоб ваші стосунки були міцними і тривалими

Обмовимося, що ці ознаки не гарантують на 100%, що ти їй подобаєшся. Але звернути увагу на них таки варто. Ці сигнали можуть допомогти тобі краще розпізнати її зацікавленість у спілкуванні з тобою. Хай там як, ми рекомендуємо віртуальне спілкування переводити у реальне. Вам сподобається!