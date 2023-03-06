*натисни на свій знак Зодіаку, щоб дізнатися актуальний прогноз на тиждень

А от Раків чекає успіх на кожному кроці, у Терезів буде багато хороших моментів, а Водолії перебуватимуть у комфорті та хорошому настрої. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 6 і до 12 березня 2023 року.

Також захопливо Як приготувати ідеальний коктейль на своїй кухні: 10 золотих правил новачка

Гороскоп на тиждень 6 березня – 12 березня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Готуйся до подій важливих і корисних. Зірки натякають на потрібні кроки у бік придбання або будівництва нерухомості. Хоча рух планет буде не дуже приємним і добрим для твого самопочуття. У цей час тобі, можливо, доведеться робити тривалі фізичні вправи, а також завершувати складну роботу, пов'язану з малознайомими галузями. У такій ситуації звичний розпорядок дня буде зірваний. Зверни також увагу на харчування – не ходи голодний і не сідай у ці дні на дієту. Втім, у середині тижня рух зірок подарує приємні й чудові результати твоїх зусиль. Ти проявиш активність у виконанні важливих справ, пов'язаних з сім'єю. У любовних стосунках буде солодко. В останні дні цього тижня з'являться добрі нагоди для завершення справ, пов'язаних із зароблянням грошей. Тільки не послаблюй свою уважність.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Транзит зірок буде цього тижня для тебе плідним і ефектним. Ти зможеш виконати важливу роботу, пов'язану із забезпеченням засобів до існування. Якщо ж ти шукаєш роботу або якщо є бажання отримати контракти від приватного чи державного секторів, зірки радо окрилять тебе у твоїх зусиллях. І взагалі будуть давати тобі більш приємні результати, ніж ти очікував. У середині тижня ти зможеш завершити роботу, пов'язану з капітальними вкладеннями чи виїздом за кордон. Подорож, якщо вона за твоїм бажанням буде, стане успішною. У любовних стосунках буде загалом усе спокійно, у родині – гармонія. Тільки не зупиняйся на досягнутому.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня настане період позитивних діалогів між родичами. Вже від початку тижня з'являться шанси на значний успіх у розв'язанні робочих і ділових питань, враховуючи й ті, що пов'язані з закордоном. Але, на жаль, збережеться скупість у питаннях, пов'язаних із грошима. У середині тижня самопочуття буде приємним і чудовим (у перші дні можуть бути негаразди з цим). У подружньому житті будуть моменти сміху, тільки не варто послаблювати розбірливість. Тиждень вдалий для купівлі одягу й прикрас, а також для завершення робіт, що мають релігійне чи історичне значення.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Рух зірок на цьому тижні буде сприятливим. Приходить період громадського і бізнесового підйому. Люди будуть прислухатися до твоїх слів. В економічній сфері на кожному кроці буде успіх. Завдяки цьому ти можеш досягнути сучасного комфорту в рівні життя. У любовних стосунках будуть моменти пристрасті та період солодких діалогів. Твій імідж у сім'ї буде хорошим. Якщо ж ти поки самотній, то зірки натякають, що на цьому тижні ти можеш знайти таку пару, яка буде з тобою все життя. Також для студентів тиждень буде чудовим не тільки для навчання, а й для участі в змаганнях. У середині тижня ти можеш свідомо та успішно змінити певні плани, щоб виконати їх.

Цікаво знати Що буде модним весною у 2023: 5 корисних та стильних предметів одягу для чоловіків

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Зірки обіцяють бажану перевагу в плані роботи й бізнесу. Як наслідок, на тижні з'являться можливості розв'язати довгострокові робочі та ділові питання з партнерами. Якщо ж ти тільки шукаєш роботу, активізуй свої зусилля – успіх буде. Зірки застерігають щодо дитини у родині – вона може наполягати на тому, щоб робити деякі речі по-своєму, і розрулювати це доведеться тобі. Також можуть виникнути певні труднощі із зароблянням і накопиченням грошей у будні. Втім, під кінець тижня знову прийде економічний успіх. Якщо ти готуєшся до конкурсного іспиту, то доклади зусиль, і матимеш успіх. Також на вікенді, можливо, доведеться поїхати в далеку і вигідну подорож, але відчутно затриматися у пункті призначення.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня варто присвятити частину свого часу членам сім'ї. Слід обговорити з ними окремі питання, які тебе давно турбували. Якщо хочеш, можеш поїхати у подорож, з якої не обов'язково повертатися швидко. Зірки також обіцяють успіх у питаннях переїзду. Але також виникне необхідність зберігати важливі документи у надійному місці, тож подбай про це заздалегідь. Успіх буде й у сферах, пов'язаних з дипломатією. Та й загалом від середини тижня зірки даватимуть сприятливі й позитивні результати більшості твоїх зусиль. А от в останні дні тижня навіть матимеш можливості для поліпшення економічної ситуації. Також більше кроків доведеться зробити в напрямку культурного виховання дітей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки подарують тобі великий прогрес у сферах, пов'язаних із формуванням засобів до існування. Зверни особливу у вагу на будь-що, де присутні корисні копалини, виробництво, продажі, комісійна винагорода. І тоді твоя наполеглива праця буде продовжувати увінчуватися успіхом. Тож не послаблюй свої зусилля. Якщо ти поспішаєш кудись інвестувати гроші або очікуєш прогрес у судових справах, то тебе чекає успіх. Однак у цей період будуть певні слабкості у самопочутті. Непогано було б спробувати зайнятися йогою, щоб уникнути цього. У середині тижня плідними будуть наміри займатися будь-якою благодійною діяльністю. А в останні дні тижня буде успіх у роботі та бізнесі. У любовних стосунках в парі буде взаєморозуміння. Тобто, якщо не брати до уваги дрібниць, цей тиждень загалом буде сповнений багатьох хороших моментів.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Ти зможеш за потреби придбати необхідне обладнання для певної роботи чи дому. Але необхідно ретельно перевірити його якість, так що не послаблюй свою уважність. Загалом все буде добре, зірки цього тижня сприятимуть роботі й бізнесу. У любовних стосунках буде солодко, родина зможе рухатися в напрямку покращення свого побуту. Однак можуть бути певні негаразди з самопочуттям. Також з'являться шанси на раптовий грошовий прибуток або вдалу інвестицію. Але недоброзичливці можуть зробити тебе слабшим. У такій ситуації виникатимуть проблеми, але ти зможеш впоратися з ними й без сторонньої допомоги. Цього тижня, дуже ймовірно, доведеться кудись поїхати у відрядження.

Тобі сподобається Зроблять своїх других половинок щасливими: знаки Зодіаку, які створені для шлюбу

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Тобі потрібно бути більш готовими до подолання труднощів, що виникають у повсякденному житті. Тому що на цьому тижні рух зірок може відправити тебе у важку та далеку подорож, пов'язану з роботою і бізнесом. Якщо ти захочеш їхати, то матимеш добрі шанси на успіх, але невелика обережність не завадить та принесе полегшення. У середині тижня ти будеш зайнятий виконанням якоїсь важливої роботи, пов'язаної з сім'єю. У любовних стосунках може знизитися рівень приємностей. У такій ситуації потрібно буде поставитися до негараздів із розумінням. Просто не очікуй полегшення чи покращення у стосунках цього тижня, і рухайся уперед, обдумавши кожен крок. Також цього тижня зірки зможуть написати сценарій, який зробить успішними капітальні вкладення і роботу, пов'язану із закордонними справами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня ти зможеш завершити роботу, пов'язану з навчанням і викладанням. Якщо ти готуєшся до конкурсних іспитів, тебе чекає успіх. Якщо працюєш у сферах кіно, продюсування, ігор, то зможеш домогтися особливого становища в кар'єрі. У любовному житті будуть моменти сміху і щастя. Інвестиції можуть бути прибутковими. На жаль, ідеального психічного стану зірки пообіцяти не можуть. Але загалом – все буде добре. У середині тижня зірки натякають на дуже позитивні зсуви в економічних секторах. А в останні дні тижня з'являться можливості для налагодження домашнього життя. Завдяки цьому будуть моменти любові у парі та родині.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Рух зірок сприятиме матеріальному комфорту і піднесеному настрою. Якщо займаєшся модернізацією свого житла чи офісу, то досягнеш успіху. Не соромся продовжувати осмислені зусилля, і все буде добре. Якщо на роботі ти хочеш зробити супутні продукти ефективними, то з'являться можливості це зробити. На тебе чекає й збільшення прибутку. Зірки також, як це не прикро, застерігають, що упродовж наступних днів ти можеш відчувати занепокоєння, тож будь готовим до цього. У середині тижня зможеш завершити роботу, пов'язану з навчанням і викладанням. У парі в любовних стосунках можуть бути особливі моменти, але в останні дні тижня готуйся до переполоху. Тоді дуже не завадить невелика обережність.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

На цьому тижні рух зірок обіцяє значне зростання у сферах роботи й бізнесу. Якщо вони пов'язані з політичним і соціальним секторами, то всі бажані результати ти можеш здобути. Але буде й необхідність просунутися в розумінні тактики опонентів чи конкурентів, які чигатимуть на кожному кроці. Загалом – перша половина тижня буде дуже приємною і чудовою, але у середині тижня з'являться коливання. Особливо складно буде поліпшувати аспекти, пов'язані з засобами до існування. Може також посилитися напруга в певних питаннях між родичами. Тож не послаблюй взаєморозуміння, і все буде добре. У любовних справах будуть неоднозначні результати, але тиждень все-таки можна зробити прекрасним – завдяки спільним зусиллям.