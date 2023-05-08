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Сумніви щодо довіри до інших людей відчуватимуть Овни, дорого обійтися може надмірна балакучість на роботі для Козерогів, а Скорпіонам завдасть втрат якесь необдумане рішення. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 8 травня і до 14 травня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 8 травня – 14 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Твоє життя може здаватися чудовим друзям і членам сім'ї, але якийсь нещодавній інцидент на цьому тижні може змусити тебе сумувати. Цього тижня ти можеш здобути значну вигоду від великої угоди, а також придбати для себе якусь цінну річ. Але тобі потрібно бути трохи обережним, тому що є ймовірність, що цю цінність можуть вкрасти чи вона може загубитися. Також цього тижня ти намагатимешся пристосуватися до змін у домашній обстановці. Дещо у сімейному житті буде турбувати тебе, через що ти відчуватимеш сумніви щодо довіри до інших людей навіть на робочому місці. Своєю чергою це може призупинити деякі важливі справи.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На цьому тижні тобі варто дати відпочинок своєму тілу та розуму. Уникай вкладати свої гроші в будь-які підозрілі проєкти, навіть якщо вбачаєш у цьому гарний прибуток, інакше згодом можеш зазнати великих втрат. Твоє почуття гумору може підвищити твою популярність на цьому тижні в суспільстві. А поряд зі зростанням поваги в суспільстві ти можеш досягти успіху в залученні до себе уваги багатьох високопоставлених осіб. Ймовірно, цього тижня тобі доведеться відправитися в робочу поїздку, на яку ти давно чекав. Тільки тримайся якомога далі від усіх, хто марнує твій час.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Завдяки гарному самопочуттю цього тижня ти доведеш, що помилялися ті, хто вважав, що ти не здатен навчитися нового. Ти будеш сповнений ентузіазму і завзяття та легко засвоїш все, що завгодно, завдяки гострому й активному розуму. На початку тижня всі фінансові проблеми будуть усунуті, й ти зможеш легко купити багато необхідних речей у середині тижня. А отже й підвищити комфорт свого життя. Поряд із домашньою роботою, ти можеш брати активну участь у багатьох громадських заходах, а також запланувати подорож із членами родини. Для тих, хто думає розпочати новий бізнес, окрім своєї основної діяльності, цей період також може виявитися вдалим.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

На цьому тижні твій настрій буде більш емоційним. Через це ти можеш відчувати деяку нерішучість у спілкуванні або відкритій взаємодії з іншими людьми. У цей період тобі слід уникати давати комусь позики, інакше у тебе може статися нестача грошей, коли вони знадобляться. Тому не збільшуй зараз свої витрати занадто сильно і будь обережним, укладаючи всілякі угоди. Цього тижня й члени сім'ї можуть створити для тебе багато стресу. Замість того, щоб сперечатися з ними, кращим варіантом буде встановити межі, щоб контролювати ситуацію. Перед тим, як вести бізнес у партнерстві з будь-яким знайомим чи близьким родичем, прислухайся до своєї думки про нього. Не виключено, що через когось ти отримаєш новину, яка засмутить твоє серце.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня тобі слід включати у свій раціон продукти зі зігріваючим ефектом. Також уникай на тижні дуже запилених місць. А проте загалом удача буде прихильною до тебе. Твоя важка праця попередніх днів вже може окупитися й ти зможеш повернути всі свої борги. З іншого боку, можуть зрости твої сімейні обов'язки, через що ти можеш відчувати стрес. У такій ситуації не варто засмучуватися, а слід думати наперед і передбачати несприятливі ситуації. На роботі ж слід правильно використовувати час, забувши про задоволення власних потреб та зосередивши думки на виконанні завдань. І тоді ти зможеш отримати підвищення.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Бізнесменам, можливо, доведеться поїхати у зв'язку з роботою в іншу державу, де гроші будуть витрачатися більше, ніж передбачалося. Натомість вдасться усунути проблеми, що стоять на шляху до сімейного щастя і миру. Загалом на тижні слід особливо потурбуватися про свою пару. У цей час може виникнути потреба допомогти в домашніх справах – то так і зроби. Також цього тижня ти можеш відчувати себе дещо млявим на роботі, але все, що ти робитимеш, оцінять гідно. Ти зможеш отримати деякі сприятливі можливості для кар'єрного зростання.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сприятливе розташування зірок додасть тобі сил, ось чому ти можеш бути щасливим цього тижня. У фінансовому плані у твоєму житті буде багато покращень. Також ти зможеш розв'язати багато проблем у сімейному житті. Але, попри всі зусилля, ти продовжуватимеш відчувати душевні переживання через сімейну атмосферу. Є ймовірність, що цей тиждень може підвищити твій творчий потенціал та створити нагоди для твого бізнесу, які можуть принести як миттєвий прибуток, так і стабільний прогрес.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

На цьому тижні можуть з'явитися хороші новини у твоєму житті. Також цього тижня у твоїй голові не бракуватиме творчих ідей, але, можливо, потрібно буде використати ці ідеї в правильному напрямку й отримати від них хорошу фінансову вигоду. Замість того, щоб витрачати час на непотрібні речі, продовжуй свої зусилля у правильному напрямку. Якщо допускатимеш помилки, отримаєш відчутні незручності та втратиш багато часу й енергії на те, щоб розібратися в них. Є ймовірність, що цього тижня, не замислюючись, ти можеш прийняти таке рішення, через яке в майбутньому доведеться зазнати втрат.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня швидко збільшиться твій дохід – але так само швидко ти побачиш, як гроші легко вислизають із твоїх долонь. Однак, попри це, тобі не доведеться натрапляти на фінансову кризу протягом усього цього періоду. Якщо пощастить. Тиск і стрес, пов'язані з додатковою роботою, можуть негативно позначитися на тобі. Через це ти також не зможеш присвятити час собі, а також засмутити рідних і близьких, скасувавши якісь раніше узгоджені плани. На робочому місці керівники будуть роздратовані та шукатимуть недоліки в кожній твоїй роботі. Це може підірвати твій моральний дух. Не додасть добра і раптовий приїзд далеких родичів, які можуть зіпсувати весь твій тиждень.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Не виключено, що хтось зі знайомих або близьких може привернути твою увагу великими планами та ідеями. У такій ситуації тобі краще ретельно вивчити цю людину, перш ніж робити будь-які інвестиції. Тому що цей тиждень – це буде час, коли ти привертатимеш до себе увагу багатьох. Скажімо так, перед тобою буде багато смачних страв, через що постане проблема, яку з них обрати першою. Також надмірна балакучість на робочому місці може дорого тобі обійтися на тижні. Будь особливо уважним під час спілкування і не говори зайвого.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Окрім роботи, цього тижня у тебе з'явиться багато додаткового часу, який ти можеш використати для реалізації будь-яких своїх хобі, якими давно хотів зайнятися. Це, наприклад, танці, співи, подорожі, малювання тощо. Займаючись цими речами, ти не тільки отримаєш задоволення, але й зможеш повернути собі тонус. Якщо значна частина твоїх грошей застрягла десь – на цьому тижні ти їх нарешті отримаєш. Загалом зірки на тижні сприяють грошовим справам Водоліїв. Що стосується кар'єри, то слід уникати зайвих зволікань, не відкладаючи жодної роботи на потім. Тільки тоді ти зможеш отримати співпрацю і вдячність від керівників. Тільки залишайся вірним своїм цілям.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Суперечка з кимось може зіпсувати твій доброзичливий настрій на цьому тижні. Щоб змінити це, відвідай кілька світських заходів, познайомся з новими людьми, переймай їхній досвід. Це може допомогти тобі в ухваленні багатьох рішень у житті. І не забувай, що якщо отримуєш гроші сьогодні, зовсім не обов'язково, що ситуація залишиться такою ж і завтра. Краще інвестувати з розумом, заздалегідь готуючись до будь-яких майбутніх економічних викликів. Також у цей час ти зможеш приділити достатньо часу родині, щоб там відчули, що ти дбаєш про близьких. На роботі, якщо в минулому мав якісь розчарування в кар'єрі, цього тижня справи почнуть налагоджуватися, бізнес буде рухатися в позитивному напрямку.