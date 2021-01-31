Чоловічий гороскоп на тиждень: кому потрібно обережніше поставитися до своїх фінансів

Читай чоловічий гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Джерело: 24 канал

Цей тиждень буде надзвичайно насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Щоправда, комусь пощастить трохи менше, бо йому зорі рекомендують не жити на широку ногу протягом цих 7 днів. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого



Овен (21 березня – 20 квітня)

З понеділка на Овнів очікує надзвичайно багато роботи. Ти не лише складатимеш план на наступні 5 робочих днів, а й готуватимешся до вихідних. Є ймовірність, що вікенд ти проведеш десь за містом. Тож не проґав можливості гарно відпочити з друзями.



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цього тижня варто бути обережнішими зі своїм темпераментом. Намагайся підбирати слова, адже ними ти можеш поранити тих, кого дуже любиш. Краще трішки почекати, перш ніж висловити свою думку. Це – найкраща порада від зірок.



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Чоловікам-Близнюкам цього тижня випаде казкова нагода проявити себе. Ти зможеш нарешті довести своєму босові, що не дарма протираєш штани в офісі. Але для цього зовсім не обов'язково вистрибувати зі штанів. Просто виконуй на совість свою роботу!



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам слід запастися терпінням цього тижня. Початок лютого принесе тобі ще менше вільного часу, а також багато роботи. Тож будь максимально обережним, щоб не виснажувати себе та не втрачати мотивацію. Вона тобі знадобиться!

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Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловікам-Левам цього тижня зорі категорично забороняють робити спонтанні покупки. Спробуй не вестися на спокуси, які оточуватимуть тебе з усіх боків. Лише таким чином ти зможеш протягнути до зарплати без шаленої дірки у гаманці.



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня буде надзвичайно непросто вгамовувати свої емоції. У тебе різко з'явиться бажання боротися за справедливість, тож на роботі ти не лише вимагатимеш вищої заробітної плати, а й скорочення робочого дня. Але будь готовим, що це може не сподобатися керівництву.



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам варто бути обережними зі своїм здоров'ям. Не вимагай від себе значно більше, ніж ти можеш зробити. Лише в такому випадку тобі не потрібно буде перейматися через свій емоційний і фізичний стан.



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня на Скорпіонів очікує можливість гарно провести час у колі людей, які дуже сильно їх люблять. Виберися зі своєю компанією в кіно або до улюбленого кафе. Зафіналити вечір можна за допомогою настільних ігор вдома. Аж до глибокої ночі.



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям варто бути менш вибагливими до себе цього тижня. Спробуй не вимагати від себе більшого, ніж ти можеш зробити. На роботі й так у захваті від твоєї працьовитості. Тож навіщо доводити себе до виснаження?



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам цього тижня випаде казкова нагода провести вихідні з коханою людиною десь за містом. Тож сплануй усе до найменших деталей, щоб гарно провести час, відпочити та набратися енергії для нових звершень!



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям варто заглянути до свого гаманця та зрозуміти, що годі витрачати усі гроші світу. Всілякі захцянки та дрібниці, звичайно ж, підвищують тобі настрій, але не варто витрачати на них усе, що ти заробив.



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам цього тижня варто розслабитися та не надто виснажувати себе. Спробуй сконцентрувати свою увагу на заняттях, які підіймають твій настрій, а також заряджають енергією. Що стосується роботи, то постав нарешті чітку межу між нею й особистим життям.

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