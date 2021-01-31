Читай мужской гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Источник: 24 канал

Эта неделя будет очень насыщенной для всех без исключения знаков Зодиака. Правда, кому-то повезет немного меньше, потому что ему звезды рекомендуют не жить на широкую ногу в течение этих 7 дней. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 1 – 7 февраля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 1 – 7 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

С понедельника на Овнов ожидает очень много работы. Ты не только будешь составлять план на следующие 5 рабочих дней, а и будешь готовиться к выходным. Есть вероятность, что уик-энд ты проведешь где-то за городом. Поэтому не упусти возможности хорошо отдохнуть с друзьями.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам на этой неделе стоит быть осторожнее со своим темпераментом. Старайся подбирать слова, ведь ими ты можешь ранить тех, кого очень любишь. Лучше немного подождать, прежде чем высказать свое мнение. Это » лучший совет от звезд.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мужчинам-Близнецам на этой неделе выпадет сказочная возможность проявить себя. Ты сможешь наконец доказать своему боссу, что не зря протираешь штаны в офисе. Но для этого совсем не обязательно выпрыгивать из штанов. Просто выполняй на совесть свою работу!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам следует запастись терпением на этой неделе. Начало февраля принесет тебе еще меньше свободного времени, а также много работы. Поэтому будь максимально осторожным, чтобы не истощать себя и не терять мотивацию. Она тебе понадобится!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам на этой неделе звезды категорически запрещают делать спонтанные покупки. Попробуй не вестись на соблазны, которые будут окружать тебя со всех сторон. Только таким образом ты сможешь протянуть до зарплаты без безумной дыры в кошельке.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе будет очень непросто утолять свои эмоции. У тебя резко появится желание бороться за справедливость, поэтому на работе ты не только потребуешь высокой заработной платы, но и сокращение рабочего дня. Но будь готов, что это может не понравиться руководству.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам стоит быть осторожными со своим здоровьем. Не требуй от себя гораздо больше, чем ты можешь сделать. Только в таком случае тебе не нужно будет переживать из-за своего эмоционального и физического состояния.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе на Скорпионов ожидает возможность хорошо провести время в кругу людей, которые очень сильно их любят. Выберись со своей компанией в кино или в любимое кафе. Зафиналить вечер можно с помощью настольных игр дома. До глубокой ночи.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам стоит быть менее требовательными к себе на этой неделе. Попробуй не требовать от себя большего, чем ты можешь сделать. На работе и так в восторге от твоего трудолюбия. Так зачем доводить себя до истощения?

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе выпадет сказочная возможность провести выходные с любимым человеком где-то за городом. Поэтому спланируй все до мельчайших деталей, чтобы хорошо провести время, отдохнуть и набраться энергии для новых свершений!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям стоит заглянуть в свой кошелек и понять, что не стоит тратить все деньги мира. Всевозможные подарки и мелочи, конечно же, повышают тебе настроение, но не стоит тратить на них все, что ты заработал.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам на этой неделе стоит расслабиться и не слишком изнурять себя. Попробуй сконцентрировать свое внимание на занятиях, которые поднимают твоё настроение, а также заряжают энергией. Что касается работы, то поставь наконец четкую границу между ней и личной жизнью.