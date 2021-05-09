Чоловічий гороскоп на тиждень: на кого очікує приголомшливий фінансовий успіх

Читай чоловічий гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цей тиждень буде максимально насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь випаде нагода вибратися за місто, а комусь – здійснити свою найзаповітнішу мрію. А будуть і ті, хто почуватиметься справжнім багатієм протягом наступних 7 днів. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 10 – 16 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 10 – 16 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам цього тижня випаде нагода почуватися справжніми багатіями. У твоєму розпорядженні буде достатньо грошей для здійснення власних найзаповітніших мрій. Але це не означає, що потрібно витрачати усе до останньої копієчки. Спробуй певну суму відкласти на так званий "чорний день". Це буде не зайвим!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто не надто навантажувати себе роботою. Ти ж не хочеш почуватися виснаженим до кінця робочого тижня? Для цього зорі рекомендують сміливо доручати обов'язки своїм підлеглим, а також більше їм довіряти. Це дозволить тобі менше втручатися у процес, звільнивши більше часу для себе. На вихідних про роботу узагалі категорично заборонено думати!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам цього тижня варто серйозніше підійти до питання стосунків. Якщо ти не хочеш зіпсувати те, над чим ви удвох працювали не один рік, постарайся приділяти достатньо уваги своїй коханій. Найменше, що ти можеш зробити, – влаштувати романтичне побачення при свічках або ж нарешті спланувати якусь поїздку на вихідні. Повір, вона буде у захваті!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня Ракам випаде казкова нагода круто провести час у колі людей, з якими вони почуваються самими собою. Тож не проґав цю можливість. Можеш, наприклад, вибратися кудись за місто або ж влаштувати собі круті посиденьки в улюбленому закладі. Зарядися позитивним настроєм, а також насолоджуйся можливістю відпочити не лише від роботи, а й від метушні.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Зорі цього тижня рекомендують Левам розслабитися та не вимагати від себе більшого, ніж вони можуть зробити. Змирися з тим, що не завжди все йде за твоїм планом. Іноді життя вносить певні корективи, які не завжди тобі подобатимуться. Тож цього тижня спробуй легше ставитися до певних невдач, які можуть спіткати тебе на шляху до досягнення цілей.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Якщо Діви чогось дуже сильно хочуть, то їх просто неможливо зупинити. Тож цього тижня зорі рекомендують ставити перед собою чіткі цілі та впевнено йти до досягнення бажаних результатів. Якщо ж у тебе цього тижня не буде настрою для досягнення нових звершень, то ти можеш сміливо зайнятися відпочинком. Іноді і це потрібно робити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Що стосується Терезів, то їм зорі рекомендують вибратися кудись за місто цього тижня. Якщо ж такої нагоди немає, то ти можеш влаштувати круті посиденьки у себе вдома. Для цього клич друзів, щоб гарно провести час та насолодитися проведенням часу з тими людьми, яких ти дуже любиш. До слова, можеш приготувати їм щось смачненьке. Ми тут ні на що не натякаємо...

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

У Скорпіонів цей тиждень буде зарядженим на успіх. Що б ти не робив протягом наступних 7 днів, у тебе все виходитиме на всі 100%. Тож зорі рекомендують братися за здійснення своїх найзаповітніших мрій. Гарантуємо, що більшість з них нарешті перейдуть з розряду планів у реальність.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям цього тижня зорі рекомендують потурбуватися про власне здоров'я. Якщо тебе давно турбує зуб, то пора нарешті вибратися до стоматолога, щоб усунути неприємні відчуття. Якщо ж ти досі не уклав декларацію з сімейним лікарем, то зараз найкращий час це зробити. Тож не відкладай.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Що стосується Козерогів, то їм варто бути обачними цього тижня. Твої недруги очікуватимуть, коли ти нарешті помилишся, щоб встромити ножа в спину. Тож спробуй зробити усе можливе для того, щоб ніхто не виявив, що ти десь халтуриш. Це дозволить тобі зберігати спокій, а також усуне небажаних емоцій.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям цього тижня дійсно казково пощастить. Можливо, ти й не зірвеш джекпот, але грошей у твоєму гаманці точно суттєво побільшає. Але не варто витрачати усі відразу. Відклади певну суму на важливі речі, а от з собою на шопінг можеш взяти рівно стільки, скільки тобі не шкода потратити за один день. Це буде найраціональніше рішення.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам цього тижня зорі не рекомендують нервуватися. Якщо ти не навчишся тримати під контролем свої емоції, то не варт дивуватися, що все падатиме з рук. Спробуй не зважати на дрібні непорозуміння та конфліктні ситуації. Це дозволить тобі зберігати спокій, а також почуватися відмінно протягом усіх 7 днів!

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